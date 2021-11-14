Європейський інвестиційний банк допомагатиме тепломодернізувати лікарні в Україні, - Шмигаль
Цього тижня Міністерство розвитку громад та територій уклало грантову угоду з ЄІБ щодо подальшого впровадження проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав очільник Уряду Денис Шмигаль.
"Домовленість передбачає виділення додаткових коштів на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров’я", - зазначив Шмигаль.
За його інформацією, Європейський інвестиційний банк в межах цього проєкту надасть Україні 300 мільйонів євро на підвищення енергоефективності понад 1000 громадських будівель.
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А Шмыгаль - брехло зеленое. Ему веры нет.