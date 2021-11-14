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Європейський інвестиційний банк допомагатиме тепломодернізувати лікарні в Україні, - Шмигаль

Європейський інвестиційний банк допомагатиме тепломодернізувати лікарні в Україні, - Шмигаль

Цього тижня Міністерство розвитку громад та територій уклало грантову угоду з ЄІБ щодо подальшого впровадження проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав очільник Уряду Денис Шмигаль.

"Домовленість передбачає виділення додаткових коштів на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров’я", - зазначив Шмигаль.

За його інформацією,  Європейський інвестиційний банк в межах цього проєкту надасть Україні 300 мільйонів євро на підвищення енергоефективності понад 1000 громадських будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль

лікарня (1353) модернізація (250) ЄІБанк (327)


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Осталось малость - увидеть заявление *** про это.

А Шмыгаль - брехло зеленое. Ему веры нет.
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14.11.2021 15:47 Відповісти
когда квадрат утепления работы материалы стоил 5 долларов больницы не надо было утеплять когда 70-90 долларов квадрат во сразу банк кредиты и распил....ну т какой еврей не заработает свой халявчик гешефт и навар... а тут такая Синагога банда собралась.. жаждущих поковыряться в бюджете....
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14.11.2021 16:15 Відповісти
В Одесі міська клінічна лікарня 11 встановила в котельній твердопаливну систему спалювання лушпиння соняшника і дерев'яних пелет і тепер не залежить від газу!
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14.11.2021 17:02 Відповісти
Тим більше:
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14.11.2021 17:47 Відповісти
Типовой проэкт,без которого никак,стоит космических денег+ненужное оборудование,по итогу стоимость этого удовольствия в 2-3 раза выше реальной цены,потому что всем этим ********* надо занести!!!
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14.11.2021 16:06 Відповісти
Вот что зеленая диджитализация с лохами делает. Тепломодернизировать! Этот новейший термин поможет скрыть ***************** и ******************* их какого-там банального бюджета Украины.
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14.11.2021 16:08 Відповісти
Новые схемы для воровства денег на так званом *великому крадівництві"?
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14.11.2021 16:08 Відповісти
Забудьте, Європейський інвестиційний банк бабла їм на їхні плани - не дасть.
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14.11.2021 18:26 Відповісти
 
 