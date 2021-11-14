Європейський інвестиційний банк допомагатиме тепломодернізувати лікарні в Україні, - Шмигаль

Цього тижня Міністерство розвитку громад та територій уклало грантову угоду з ЄІБ щодо подальшого впровадження проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав очільник Уряду Денис Шмигаль.

"Домовленість передбачає виділення додаткових коштів на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров’я", - зазначив Шмигаль.

За його інформацією, Європейський інвестиційний банк в межах цього проєкту надасть Україні 300 мільйонів євро на підвищення енергоефективності понад 1000 громадських будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль