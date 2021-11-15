Израиль разрешил вакцинировать детей против COVID-19 с 5 лет
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В Израиле разрешили COVID-вакцинацию детей 5-11 лет. Дозы вакцины для этой категории привезут в страну в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters
"Генеральный директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение, объявленное Минздравом, было одобрено его экспертной группой по вакцинации на прошлой неделе, после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило экстренное использование вакцин Pfizer и BioNTech для возрастной группы в дозе 10 мкг.
Отмечается, что срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.
"Большинство экспертов комитета придерживались мнения, что польза от вакцинации этой возрастной группы преобладает любой риск", – говорится в сообщении.
Отметим, Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 90,7% эффективности против коронавируса в клиническом исследовании детей в возрасте от 5 до 11 лет.
9,4 миллиона населения Израиля относительно молодое, из примерно 1,2 млн детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Представители здравоохранения сомневались, что страна сможет достичь "стадного иммунитета", если эти дети не будут вакцинированы.
Опрос общественного мнения в Израиле на прошлой неделе показал, что 27% родителей позволят своим детям в возрасте до 12 лет получить вакцину, 33% против, а 40% не определились.
Сейчас 4 миллиона израильтян сделали повторные прививки, которые в августе были одобрены для тех, кто сделал второй укол Pfizer по крайней мере 5 месяцев назад.
Пожалуйста, подождите...
https://www.gov.il/ru/departments/news/10112021-04
Статистика так же здесь.
Эффективность и безопасность вакцины
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine-ru/covid19-vaccine-fqa-ru/
Почему молодые люди должны быть вакцинированы, несмотря на то, что считается, что если они заболеют коронавирусом, они перенесут его в легкой форме?
На 15 ноября 2021 в Израиле зафиксировано 1 337 190 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 37 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Израиле составляет 8 143 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активно
й фазе болезни находятся 5 473 человек, из них 150 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.61%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 15 ноября 2021 в Израиле: 1 323 574.
Таблицы. Грахфики. Тут.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
Подлинность сайта. Грахфики. Таблицы. Инструкции. Гарантирую.
Это ты так решил?
Мабуть вам Здається, що ви такий розумний :розводите лохів - заробляєте бабло.
Але в кінці зрозумієте - що єдиний кого ви розвели це самого себе.
Мені щиро шкода вас і всіх інших ваксоботів
Тут наверное все дело в коммэнтаторе.
Кто скажет, что у евреев не лучшая медицина в мире. Тот пусть первым кинет в меня камень.
Публичные слушания на тему вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против коронавируса
https://www.gov.il/ru/departments/news/03112021-04
Как оказалось не все так однозначно.
AstraZeneca несет большие убытки
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca понесла большие убытки.
По данным "Интерфакс", в третьем квартале 2021 года разработчик вакцины потерял 1,651 млрд долларов.
Несмотря на это, товарооборот был увеличен в полтора раза.
Что примечательно, в третьем квартале прошлого года прибыль компании составила 651 млн долларов.
mignews.com/news/economics/astrazeneca-neset-bolshie-ubytki.html
Как мне нравится. Самоуверенное гадание на кофейной гуще.
Так що, астрозенека, чи Пфайзер і навіть той же спутнік - різниці не має.
Хто б не стриг баранів - шерсть отримає пастух
Ваш прогноз поменялся.
Якщо ізраїльтяни вакцинують своїх дітей то ця вакцина і муху не обідить.
Только просвещение. И еще раз просвещение.
https://www.gov.il/BlobFolder/news/03112021-04/ru/NEWS_Corona_pfeizer-vaccine-trial-in-the-5-11-age-group.pdf
Изучай.
да евреи своих соплеменников в газовые камеры вели и опыты на них делали,вы всех евреев "богоизбранными" не делайте, там внутри идет нехилая борьба за это звание ортадоксы прибор клали на половину израеля , и не дайбог ущемить там их права на безделье - затопчут
Как ожидается, антиковидные прививки начнут делать детям 5-11 лет в начале следующей недели.
Прививать им будут дозу "Файзера", уменьшенную на треть относительно "взрослой". Первая крупная партия "детской" вакцины должна прибыть в Израиль в среду или, самое позднее, в четверг.
К этому времени занимающиеся вакцинацией медицинские бригады должны пройти специальный инструктаж.
Вакцинирование детей будет проводиться в медицинских центрах и поликлиниках больничных касс. Также в Минздраве в настоящее время обсуждается вопрос об организации мобильных пунктов вакцинации для жителей из удаленных от крупных городов районов страны. По словам генерального директора Минздрава, ведомство разрешит проводить вакцинацию в школах и в поселковых медпунктах.
Вместе с тем пока не определен промежуток между этапами вакцинации детей. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшую среду. По рекомендации американского Управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов, интервал между первой и второй прививкой у детей должен быть не менее трех недель, т. е. таким же, как у взрослых.
https://www.9tv.co.il/item/36346
Презентуючи таке рішення, американське відомство FDA каже, що щеплення одного мільйона дітей дозволить запобігли одну смерть.
Тож зауважу на двох моментах.
По-перше, смертність від COVID-19 у віці 0-19 років в Україні наразі складає 8,3 на мільйон. Це означає, що ефективність такої вакцинації у запобіганні смерті 10-15%.
По-друге, вартість вакцин для щеплення мільйона дітей нараз складає 50 мільйонів доларів. За такі гроші можна побудувати непогану ******* лікарню і врятувати більше життів..
Тепер головне. Кожне життя не вартує грошей. Якщо не грошима, то чим ми збираємося платити за одну відвернуту смерть?
За даними з Канади, на мільйон введень вакцини Pfizer дітям 12-17 років спостерігається приблизно 100 випадків міокардитів (запалень серця) та перикардитів (запалень серцевої сумки).
Щоб порахувати це для мільйона щеплених двома дозами, цю цифру треба збільшити вдвічі, тобто 200 на мільйон.
Ще дуже важливо: чим молодші люди, тим частіше це спостерігається. І це - лише одне з ускладнень.
Дані з Канади у Андрій Волянський:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4662936930432330&id=100001482061653
Що таке симптоматичний міокардит і які в нього бувають перебіги, запитайте у фахівців.
Ще раз: ці канадські дані стосуються дітей 12-17 років. Для віку 5-11 статистики ще немає. Графік нам доведеться домалювати, з лівого боку.
Звісно, компанія Pfizer обґрунтувала, що ризики в цьому випадку менші за ефективність. Спонсори взагалі вміють обґрунтувати будь-що, особливо коли мова про 50 млн доларів за життя чужих дітей.
https://hozar.livejournal.com/745036.html