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Израиль разрешил вакцинировать детей против COVID-19 с 5 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Израиль разрешил вакцинировать детей против COVID-19 с 5 лет

В Израиле разрешили COVID-вакцинацию детей 5-11 лет. Дозы вакцины для этой категории привезут в страну в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters

"Генеральный директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, объявленное Минздравом, было одобрено его экспертной группой по вакцинации на прошлой неделе, после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило экстренное использование вакцин Pfizer и BioNTech для возрастной группы в дозе 10 мкг.

Отмечается, что срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

"Большинство экспертов комитета придерживались мнения, что польза от вакцинации этой возрастной группы преобладает любой риск", – говорится в сообщении.

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Отметим, Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 90,7% эффективности против коронавируса в клиническом исследовании детей в возрасте от 5 до 11 лет.

9,4 миллиона населения Израиля относительно молодое, из примерно 1,2 млн детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Представители здравоохранения сомневались, что страна сможет достичь "стадного иммунитета", если эти дети не будут вакцинированы.

Опрос общественного мнения в Израиле на прошлой неделе показал, что 27% родителей позволят своим детям в возрасте до 12 лет получить вакцину, 33% против, а 40% не определились.

Сейчас 4 миллиона израильтян сделали повторные прививки, которые в августе были одобрены для тех, кто сделал второй укол Pfizer по крайней мере 5 месяцев назад.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
ваксеры дошли до маразма, раз ивреи колят детей згачит норм,вакцина стоящая
да евреи своих соплеменников в газовые камеры вели и опыты на них делали,вы всех евреев "богоизбранными" не делайте, там внутри идет нехилая борьба за это звание ортадоксы прибор клали на половину израеля , и не дайбог ущемить там их права на безделье - затопчут
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15.11.2021 09:36
+5
Почему перед вакцинацией заставляют подписать бумагу о том, что никто не отвечает за последствия?
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15.11.2021 08:40
+5
Я так зрозумів наукові аргументи закінчилися - залишилося лише одне - вірити))
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15.11.2021 09:23
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, ці дози вакцини будуть кошерними, зі спец.партії для ісраеля. Виготовленими по міцвоту. Бо не годиться боґоізбґанному наґоду штрикатись вакциною для гоїв
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15.11.2021 08:04 Ответить
Сподiвання с дома для умалишенных.
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15.11.2021 09:09 Ответить
Боґоізбґанний, ти? Може, тобі зробити омовіння ніг в знак шани до вищої касти?
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15.11.2021 20:40 Ответить
Ох епт. А так можна?
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15.11.2021 21:01 Ответить
Щось юди знають
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15.11.2021 08:17 Ответить
шота не пойму...а как жеж масонский заговор?как сокращение челавеков по их замыслу?они ж себя сократят,а кацапы непривитые останутся
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15.11.2021 08:20 Ответить
Це така єврейська мудрість навпаки.
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15.11.2021 09:09 Ответить
в новинах казали, що у нас дозволили вакцінувати дітей від 12 років. звернулась до лікарні, мені відмовили. на сайті моз теж нічого немає. хтось підкажіть, як вакцінувати дитину?
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15.11.2021 08:22 Ответить
дякую! роздрукую наказ і піду з ним.
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15.11.2021 10:40 Ответить
можe ваш лiкар боiться брати на сeбe вiдповiдальнiсть
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15.11.2021 08:31 Ответить
вакцінують, звертайтесь до сімейного лікаря
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15.11.2021 09:13 Ответить
Почему перед вакцинацией заставляют подписать бумагу о том, что никто не отвечает за последствия?
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15.11.2021 08:40 Ответить
Це стандартний так званий "disclaimer". І там немає ні слова про те, що ніхто не несе відповідальності. Пацієнт несе відповідальність за достовірність анкетних даних, наданих про своє здоров'я, а лікар, який оглядав рацієнта перед вакцинацією, своїм підписом засвідчує відповідальність за належне виконання своїх обов'язків
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15.11.2021 08:44 Ответить
А належні обов'язки лікаря - правильно вколоти вакцину. За решту він не відповідальний.
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15.11.2021 08:46 Ответить
Я тебе здивую, лікар особисто не "коле вакцину". Ця медична маніпуляція - обов'язок середнього медперсоналу.
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15.11.2021 20:42 Ответить
Кто учтет мои противопоказания?
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15.11.2021 08:56 Ответить
Це ж добровільний Експеремент)
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15.11.2021 09:10 Ответить
життя сааме по собі - добровільний експеримент. Чи ти це все ще не зрозумів?
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15.11.2021 11:40 Ответить
Абсолютний протипоказ до вакцинації - анафілактичний шок на компоненти вакцини, що стався після введення першої дози.
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15.11.2021 20:58 Ответить
хто вам сказав, що діти не хворіють??? у нас, в дуже маленькому населеному пункті, щодня нові випадки захворювання дітей! і клас відразу переводять на дистанційку.
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15.11.2021 10:42 Ответить
Перед вакцинацією хотілося б побачити офіційну статистику моз по смертям і важким побічним наслідкам, після вакцинції, щоб прийняти рішення. Хтось може кинути Ссилку?
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15.11.2021 09:08 Ответить
Рекомендация: вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

https://www.gov.il/ru/departments/news/10112021-04

Статистика так же здесь.
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15.11.2021 09:21 Ответить
Там немає статистики по смертям і побочкам)
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15.11.2021 09:24 Ответить
Вопросы и ответы о вакцинации от коронавируса



Эффективность и безопасность вакцины

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine-ru/covid19-vaccine-fqa-ru/

Почему молодые люди должны быть вакцинированы, несмотря на то, что считается, что если они заболеют коронавирусом, они перенесут его в легкой форме?

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15.11.2021 09:39 Ответить
Потрібна статистика, а не набір слів
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15.11.2021 09:59 Ответить
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Израиле

На 15 ноября 2021 в Израиле зафиксировано 1 337 190 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 37 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Израиле составляет 8 143 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активно
й фазе болезни находятся 5 473 человек, из них 150 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.61%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 15 ноября 2021 в Израиле: 1 323 574.

Таблицы. Грахфики. Тут.

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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15.11.2021 10:06 Ответить
Косите під дурника?)
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15.11.2021 10:47 Ответить
Я?

Подлинность сайта. Грахфики. Таблицы. Инструкции. Гарантирую.
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15.11.2021 11:04 Ответить
Там замість знаку питання - крапка.
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15.11.2021 14:08 Ответить
?=. ???
Это ты так решил?
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15.11.2021 14:34 Ответить
Ти ж не безсмертний. І вакцина не допоможе. Станеш перед богом. І що ти йому скажеш? Що продав совість за різании папір?
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15.11.2021 15:39 Ответить
И???
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15.11.2021 15:40 Ответить
Думаю, буде мучительно больно за бесцельно прожитые дни.

Мабуть вам Здається, що ви такий розумний :розводите лохів - заробляєте бабло.

Але в кінці зрозумієте - що єдиний кого ви розвели це самого себе.
Мені щиро шкода вас і всіх інших ваксоботів
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15.11.2021 16:39 Ответить
Самый умный Илон. Маск. А я . Всего лишь пылинка. Атом. В бездне вселенной.
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15.11.2021 17:31 Ответить
А чому у вас всередині страх?)
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15.11.2021 21:58 Ответить
Страх. За что, или кого?
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15.11.2021 22:02 Ответить
дякую.
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15.11.2021 10:43 Ответить
у вас ссилка на якийсь голімий сайт.
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15.11.2021 10:46 Ответить
У министерства здравоохранения Израиля. Галимый сайт.
Тут наверное все дело в коммэнтаторе.
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15.11.2021 11:06 Ответить
вибачте, будь ласочка! не зовсім розібралась відстежувала тільки Україну, бо є бажання щепити сина. вибачте ще раз.
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15.11.2021 11:23 Ответить
Нормально. Проехали. Поделюсь, если позволите, своим главным принципом. Брать пример с лучших. А не худших.
Кто скажет, что у евреев не лучшая медицина в мире. Тот пусть первым кинет в меня камень.

Публичные слушания на тему вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против коронавируса

https://www.gov.il/ru/departments/news/03112021-04
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15.11.2021 13:05 Ответить
Тут некоторые Попы Гапоны весь мозг вынесли о сверхприбылях фармы. И открытых патентах.
Как оказалось не все так однозначно.

AstraZeneca несет большие убытки

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca понесла большие убытки.

По данным "Интерфакс", в третьем квартале 2021 года разработчик вакцины потерял 1,651 млрд долларов.

Несмотря на это, товарооборот был увеличен в полтора раза.

Что примечательно, в третьем квартале прошлого года прибыль компании составила 651 млн долларов.
mignews.com/news/economics/astrazeneca-neset-bolshie-ubytki.html

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15.11.2021 09:17 Ответить
Це не завадить їй отримати в підсумку річний прибуток)
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15.11.2021 09:22 Ответить
А если будет минус? Что тогда?
Как мне нравится. Самоуверенное гадание на кофейной гуще.
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15.11.2021 15:21 Ответить
Тоді заробить Пфайзер. Різниці немає - у всіх великих фарм корпорації - основні акціонери ті самі - Vanguard I BlackRock.
Так що, астрозенека, чи Пфайзер і навіть той же спутнік - різниці не має.
Хто б не стриг баранів - шерсть отримає пастух
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15.11.2021 16:35 Ответить
Я так понял , годовой прибыли Астра-Зенека. Зась.
Ваш прогноз поменялся.
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15.11.2021 17:29 Ответить
Усім лохам антиваксам ця інформація повинна стати перепусткою до пункту вакцинації. Ніхто на планеті Земля не піклується так про своїх дітей, як Ізраїль. Діти для них - це святі створіння, яких вони бережуть від будь яких загроз та небеспек. Лише одна система боротьби з педофілами у Ізраїлі чого варта. До речі, кому цікаво, почитайте та подивіться на цю тему відео, я дивилась документальний фільм багато років тому і була вражена.

Якщо ізраїльтяни вакцинують своїх дітей то ця вакцина і муху не обідить.
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15.11.2021 09:19 Ответить
Я так зрозумів наукові аргументи закінчилися - залишилося лише одне - вірити))
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15.11.2021 09:23 Ответить
Йди вакцинуйся, йолоп, поки не здох
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15.11.2021 09:36 Ответить
І хамство)
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15.11.2021 10:00 Ответить
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15.11.2021 10:04 Ответить
Хамству бой.
Только просвещение. И еще раз просвещение.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/03112021-04/ru/NEWS_Corona_pfeizer-vaccine-trial-in-the-5-11-age-group.pdf
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15.11.2021 13:28 Ответить
Там аргументів ніколи й не було. Одна істерика завжди: ви помрете і далі в тому ж дусі.
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15.11.2021 11:21 Ответить
ваксеры дошли до маразма, раз ивреи колят детей згачит норм,вакцина стоящая
да евреи своих соплеменников в газовые камеры вели и опыты на них делали,вы всех евреев "богоизбранными" не делайте, там внутри идет нехилая борьба за это звание ортадоксы прибор клали на половину израеля , и не дайбог ущемить там их права на безделье - затопчут
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15.11.2021 09:36 Ответить
Зараз дурні почнуть ***** нести забувши де вони, а де Ізраїль.
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15.11.2021 10:03 Ответить
Минздрав Израиля дал добро на вакцинацию от "ковида" детей с пяти лет

Как ожидается, антиковидные прививки начнут делать детям 5-11 лет в начале следующей недели.
Прививать им будут дозу "Файзера", уменьшенную на треть относительно "взрослой". Первая крупная партия "детской" вакцины должна прибыть в Израиль в среду или, самое позднее, в четверг.


К этому времени занимающиеся вакцинацией медицинские бригады должны пройти специальный инструктаж.

Вакцинирование детей будет проводиться в медицинских центрах и поликлиниках больничных касс. Также в Минздраве в настоящее время обсуждается вопрос об организации мобильных пунктов вакцинации для жителей из удаленных от крупных городов районов страны. По словам генерального директора Минздрава, ведомство разрешит проводить вакцинацию в школах и в поселковых медпунктах.

Вместе с тем пока не определен промежуток между этапами вакцинации детей. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшую среду. По рекомендации американского Управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов, интервал между первой и второй прививкой у детей должен быть не менее трех недель, т. е. таким же, как у взрослых.

https://www.9tv.co.il/item/36346

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15.11.2021 13:43 Ответить
...Наразі намагаються почати щеплення дітей 5-11 років.
Презентуючи таке рішення, американське відомство FDA каже, що щеплення одного мільйона дітей дозволить запобігли одну смерть.
Тож зауважу на двох моментах.
По-перше, смертність від COVID-19 у віці 0-19 років в Україні наразі складає 8,3 на мільйон. Це означає, що ефективність такої вакцинації у запобіганні смерті 10-15%.
По-друге, вартість вакцин для щеплення мільйона дітей нараз складає 50 мільйонів доларів. За такі гроші можна побудувати непогану ******* лікарню і врятувати більше життів..
Тепер головне. Кожне життя не вартує грошей. Якщо не грошима, то чим ми збираємося платити за одну відвернуту смерть?
За даними з Канади, на мільйон введень вакцини Pfizer дітям 12-17 років спостерігається приблизно 100 випадків міокардитів (запалень серця) та перикардитів (запалень серцевої сумки).
Щоб порахувати це для мільйона щеплених двома дозами, цю цифру треба збільшити вдвічі, тобто 200 на мільйон.
Ще дуже важливо: чим молодші люди, тим частіше це спостерігається. І це - лише одне з ускладнень.
Дані з Канади у Андрій Волянський:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4662936930432330&id=100001482061653
Що таке симптоматичний міокардит і які в нього бувають перебіги, запитайте у фахівців.
Ще раз: ці канадські дані стосуються дітей 12-17 років. Для віку 5-11 статистики ще немає. Графік нам доведеться домалювати, з лівого боку.
Звісно, компанія Pfizer обґрунтувала, що ризики в цьому випадку менші за ефективність. Спонсори взагалі вміють обґрунтувати будь-що, особливо коли мова про 50 млн доларів за життя чужих дітей.
https://hozar.livejournal.com/745036.html
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15.11.2021 14:18 Ответить
Ви що серйозно думаєте що вони переймаються життями дітей?
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15.11.2021 16:43 Ответить
 
 