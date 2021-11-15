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Ізраїль дозволив вакцинувати дітей проти COVID-19 з 5 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ізраїль дозволив вакцинувати дітей проти COVID-19 з 5 років

В Ізраїлі дозволили COVID-щеплення дітей 5-11 років. Дози вакцини для цієї категорії привезуть в країну найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters

"Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я, професор Нахман Аш, ухвалив рекомендацію експертної групи по боротьбі з коронавірусом про вакцинацію проти коронавірусу дітей у віці 5-11 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення, оголошене МОЗ, було схвалено його експертною групою з вакцинації минулого тижня, після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило екстрене використання вакцин Pfizer і BioNTech для вікової групи в дозі 10 мкг.

Наголошується, що термін початку вакцинації для цієї вікової групи буде визначений найближчими днями.

"Більшість експертів комітету дотримувалися думки, що користь від вакцинації цієї вікової групи переважає будь-який ризик", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти переносять COVID-19 легше, але є важкі випадки, - Кузін

Зазначимо, Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина показала 90,7% ефективності проти коронавірусу в клінічному дослідженні дітей у віці від 5 до 11 років.

9,4 мільйона населення Ізраїлю відносно молоде, з приблизно 1,2 млн дітей у віковій групі від 5 до 11 років. Представники охорони здоров’я сумнівалися, що країна зможе досягти "стадного імунітету", якщо ці діти не будуть вакциновані.

Опитування громадської думки в Ізраїлі минулого тижня показало, що 27% батьків дозволять своїм дітям віком до 12 років отримати вакцину, 33% проти, а 40% не визначилися.

Наразі 4 мільйони ізраїльтян зробили повторні щеплення, які в серпні були схвалені для тих, хто зробив другий укол Pfizer принаймні 5 місяців тому.
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Топ коментарі
+9
ваксеры дошли до маразма, раз ивреи колят детей згачит норм,вакцина стоящая
да евреи своих соплеменников в газовые камеры вели и опыты на них делали,вы всех евреев "богоизбранными" не делайте, там внутри идет нехилая борьба за это звание ортадоксы прибор клали на половину израеля , и не дайбог ущемить там их права на безделье - затопчут
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15.11.2021 09:36
+5
Почему перед вакцинацией заставляют подписать бумагу о том, что никто не отвечает за последствия?
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15.11.2021 08:40
+5
Я так зрозумів наукові аргументи закінчилися - залишилося лише одне - вірити))
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15.11.2021 09:23
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Сподіваюсь, ці дози вакцини будуть кошерними, зі спец.партії для ісраеля. Виготовленими по міцвоту. Бо не годиться боґоізбґанному наґоду штрикатись вакциною для гоїв
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15.11.2021 08:04 Відповісти
Сподiвання с дома для умалишенных.
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15.11.2021 09:09 Відповісти
Боґоізбґанний, ти? Може, тобі зробити омовіння ніг в знак шани до вищої касти?
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15.11.2021 20:40 Відповісти
Ох епт. А так можна?
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15.11.2021 21:01 Відповісти
Щось юди знають
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15.11.2021 08:17 Відповісти
шота не пойму...а как жеж масонский заговор?как сокращение челавеков по их замыслу?они ж себя сократят,а кацапы непривитые останутся
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15.11.2021 08:20 Відповісти
Це така єврейська мудрість навпаки.
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15.11.2021 09:09 Відповісти
в новинах казали, що у нас дозволили вакцінувати дітей від 12 років. звернулась до лікарні, мені відмовили. на сайті моз теж нічого немає. хтось підкажіть, як вакцінувати дитину?
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15.11.2021 08:22 Відповісти
дякую! роздрукую наказ і піду з ним.
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15.11.2021 10:40 Відповісти
можe ваш лiкар боiться брати на сeбe вiдповiдальнiсть
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15.11.2021 08:31 Відповісти
вакцінують, звертайтесь до сімейного лікаря
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15.11.2021 09:13 Відповісти
Почему перед вакцинацией заставляют подписать бумагу о том, что никто не отвечает за последствия?
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15.11.2021 08:40 Відповісти
Це стандартний так званий "disclaimer". І там немає ні слова про те, що ніхто не несе відповідальності. Пацієнт несе відповідальність за достовірність анкетних даних, наданих про своє здоров'я, а лікар, який оглядав рацієнта перед вакцинацією, своїм підписом засвідчує відповідальність за належне виконання своїх обов'язків
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15.11.2021 08:44 Відповісти
А належні обов'язки лікаря - правильно вколоти вакцину. За решту він не відповідальний.
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15.11.2021 08:46 Відповісти
Я тебе здивую, лікар особисто не "коле вакцину". Ця медична маніпуляція - обов'язок середнього медперсоналу.
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15.11.2021 20:42 Відповісти
Кто учтет мои противопоказания?
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15.11.2021 08:56 Відповісти
Це ж добровільний Експеремент)
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15.11.2021 09:10 Відповісти
життя сааме по собі - добровільний експеримент. Чи ти це все ще не зрозумів?
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15.11.2021 11:40 Відповісти
Абсолютний протипоказ до вакцинації - анафілактичний шок на компоненти вакцини, що стався після введення першої дози.
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15.11.2021 20:58 Відповісти
хто вам сказав, що діти не хворіють??? у нас, в дуже маленькому населеному пункті, щодня нові випадки захворювання дітей! і клас відразу переводять на дистанційку.
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15.11.2021 10:42 Відповісти
Перед вакцинацією хотілося б побачити офіційну статистику моз по смертям і важким побічним наслідкам, після вакцинції, щоб прийняти рішення. Хтось може кинути Ссилку?
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15.11.2021 09:08 Відповісти
Рекомендация: вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

https://www.gov.il/ru/departments/news/10112021-04

Статистика так же здесь.
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15.11.2021 09:21 Відповісти
Там немає статистики по смертям і побочкам)
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15.11.2021 09:24 Відповісти
Вопросы и ответы о вакцинации от коронавируса



Эффективность и безопасность вакцины

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine-ru/covid19-vaccine-fqa-ru/

Почему молодые люди должны быть вакцинированы, несмотря на то, что считается, что если они заболеют коронавирусом, они перенесут его в легкой форме?

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15.11.2021 09:39 Відповісти
Потрібна статистика, а не набір слів
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15.11.2021 09:59 Відповісти
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Израиле

На 15 ноября 2021 в Израиле зафиксировано 1 337 190 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 37 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Израиле составляет 8 143 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активно
й фазе болезни находятся 5 473 человек, из них 150 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.61%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 15 ноября 2021 в Израиле: 1 323 574.

Таблицы. Грахфики. Тут.

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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15.11.2021 10:06 Відповісти
Косите під дурника?)
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15.11.2021 10:47 Відповісти
Я?

Подлинность сайта. Грахфики. Таблицы. Инструкции. Гарантирую.
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15.11.2021 11:04 Відповісти
Там замість знаку питання - крапка.
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15.11.2021 14:08 Відповісти
?=. ???
Это ты так решил?
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15.11.2021 14:34 Відповісти
Ти ж не безсмертний. І вакцина не допоможе. Станеш перед богом. І що ти йому скажеш? Що продав совість за різании папір?
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15.11.2021 15:39 Відповісти
И???
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15.11.2021 15:40 Відповісти
Думаю, буде мучительно больно за бесцельно прожитые дни.

Мабуть вам Здається, що ви такий розумний :розводите лохів - заробляєте бабло.

Але в кінці зрозумієте - що єдиний кого ви розвели це самого себе.
Мені щиро шкода вас і всіх інших ваксоботів
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15.11.2021 16:39 Відповісти
Самый умный Илон. Маск. А я . Всего лишь пылинка. Атом. В бездне вселенной.
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15.11.2021 17:31 Відповісти
А чому у вас всередині страх?)
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15.11.2021 21:58 Відповісти
Страх. За что, или кого?
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15.11.2021 22:02 Відповісти
дякую.
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15.11.2021 10:43 Відповісти
у вас ссилка на якийсь голімий сайт.
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15.11.2021 10:46 Відповісти
У министерства здравоохранения Израиля. Галимый сайт.
Тут наверное все дело в коммэнтаторе.
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15.11.2021 11:06 Відповісти
вибачте, будь ласочка! не зовсім розібралась відстежувала тільки Україну, бо є бажання щепити сина. вибачте ще раз.
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15.11.2021 11:23 Відповісти
Нормально. Проехали. Поделюсь, если позволите, своим главным принципом. Брать пример с лучших. А не худших.
Кто скажет, что у евреев не лучшая медицина в мире. Тот пусть первым кинет в меня камень.

Публичные слушания на тему вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против коронавируса

https://www.gov.il/ru/departments/news/03112021-04
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15.11.2021 13:05 Відповісти
Тут некоторые Попы Гапоны весь мозг вынесли о сверхприбылях фармы. И открытых патентах.
Как оказалось не все так однозначно.

AstraZeneca несет большие убытки

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca понесла большие убытки.

По данным "Интерфакс", в третьем квартале 2021 года разработчик вакцины потерял 1,651 млрд долларов.

Несмотря на это, товарооборот был увеличен в полтора раза.

Что примечательно, в третьем квартале прошлого года прибыль компании составила 651 млн долларов.
mignews.com/news/economics/astrazeneca-neset-bolshie-ubytki.html

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15.11.2021 09:17 Відповісти
Це не завадить їй отримати в підсумку річний прибуток)
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15.11.2021 09:22 Відповісти
А если будет минус? Что тогда?
Как мне нравится. Самоуверенное гадание на кофейной гуще.
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15.11.2021 15:21 Відповісти
Тоді заробить Пфайзер. Різниці немає - у всіх великих фарм корпорації - основні акціонери ті самі - Vanguard I BlackRock.
Так що, астрозенека, чи Пфайзер і навіть той же спутнік - різниці не має.
Хто б не стриг баранів - шерсть отримає пастух
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15.11.2021 16:35 Відповісти
Я так понял , годовой прибыли Астра-Зенека. Зась.
Ваш прогноз поменялся.
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15.11.2021 17:29 Відповісти
Усім лохам антиваксам ця інформація повинна стати перепусткою до пункту вакцинації. Ніхто на планеті Земля не піклується так про своїх дітей, як Ізраїль. Діти для них - це святі створіння, яких вони бережуть від будь яких загроз та небеспек. Лише одна система боротьби з педофілами у Ізраїлі чого варта. До речі, кому цікаво, почитайте та подивіться на цю тему відео, я дивилась документальний фільм багато років тому і була вражена.

Якщо ізраїльтяни вакцинують своїх дітей то ця вакцина і муху не обідить.
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15.11.2021 09:19 Відповісти
Я так зрозумів наукові аргументи закінчилися - залишилося лише одне - вірити))
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15.11.2021 09:23 Відповісти
Йди вакцинуйся, йолоп, поки не здох
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15.11.2021 09:36 Відповісти
І хамство)
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15.11.2021 10:00 Відповісти
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15.11.2021 10:04 Відповісти
Хамству бой.
Только просвещение. И еще раз просвещение.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/03112021-04/ru/NEWS_Corona_pfeizer-vaccine-trial-in-the-5-11-age-group.pdf
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15.11.2021 13:28 Відповісти
Там аргументів ніколи й не було. Одна істерика завжди: ви помрете і далі в тому ж дусі.
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15.11.2021 11:21 Відповісти
ваксеры дошли до маразма, раз ивреи колят детей згачит норм,вакцина стоящая
да евреи своих соплеменников в газовые камеры вели и опыты на них делали,вы всех евреев "богоизбранными" не делайте, там внутри идет нехилая борьба за это звание ортадоксы прибор клали на половину израеля , и не дайбог ущемить там их права на безделье - затопчут
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15.11.2021 09:36 Відповісти
Зараз дурні почнуть ***** нести забувши де вони, а де Ізраїль.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
Минздрав Израиля дал добро на вакцинацию от "ковида" детей с пяти лет

Как ожидается, антиковидные прививки начнут делать детям 5-11 лет в начале следующей недели.
Прививать им будут дозу "Файзера", уменьшенную на треть относительно "взрослой". Первая крупная партия "детской" вакцины должна прибыть в Израиль в среду или, самое позднее, в четверг.


К этому времени занимающиеся вакцинацией медицинские бригады должны пройти специальный инструктаж.

Вакцинирование детей будет проводиться в медицинских центрах и поликлиниках больничных касс. Также в Минздраве в настоящее время обсуждается вопрос об организации мобильных пунктов вакцинации для жителей из удаленных от крупных городов районов страны. По словам генерального директора Минздрава, ведомство разрешит проводить вакцинацию в школах и в поселковых медпунктах.

Вместе с тем пока не определен промежуток между этапами вакцинации детей. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшую среду. По рекомендации американского Управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов, интервал между первой и второй прививкой у детей должен быть не менее трех недель, т. е. таким же, как у взрослых.

https://www.9tv.co.il/item/36346

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15.11.2021 13:43 Відповісти
...Наразі намагаються почати щеплення дітей 5-11 років.
Презентуючи таке рішення, американське відомство FDA каже, що щеплення одного мільйона дітей дозволить запобігли одну смерть.
Тож зауважу на двох моментах.
По-перше, смертність від COVID-19 у віці 0-19 років в Україні наразі складає 8,3 на мільйон. Це означає, що ефективність такої вакцинації у запобіганні смерті 10-15%.
По-друге, вартість вакцин для щеплення мільйона дітей нараз складає 50 мільйонів доларів. За такі гроші можна побудувати непогану ******* лікарню і врятувати більше життів..
Тепер головне. Кожне життя не вартує грошей. Якщо не грошима, то чим ми збираємося платити за одну відвернуту смерть?
За даними з Канади, на мільйон введень вакцини Pfizer дітям 12-17 років спостерігається приблизно 100 випадків міокардитів (запалень серця) та перикардитів (запалень серцевої сумки).
Щоб порахувати це для мільйона щеплених двома дозами, цю цифру треба збільшити вдвічі, тобто 200 на мільйон.
Ще дуже важливо: чим молодші люди, тим частіше це спостерігається. І це - лише одне з ускладнень.
Дані з Канади у Андрій Волянський:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4662936930432330&id=100001482061653
Що таке симптоматичний міокардит і які в нього бувають перебіги, запитайте у фахівців.
Ще раз: ці канадські дані стосуються дітей 12-17 років. Для віку 5-11 статистики ще немає. Графік нам доведеться домалювати, з лівого боку.
Звісно, компанія Pfizer обґрунтувала, що ризики в цьому випадку менші за ефективність. Спонсори взагалі вміють обґрунтувати будь-що, особливо коли мова про 50 млн доларів за життя чужих дітей.
https://hozar.livejournal.com/745036.html
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15.11.2021 14:18 Відповісти
Ви що серйозно думаєте що вони переймаються життями дітей?
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15.11.2021 16:43 Відповісти
 
 