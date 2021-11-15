Ізраїль дозволив вакцинувати дітей проти COVID-19 з 5 років

В Ізраїлі дозволили COVID-щеплення дітей 5-11 років. Дози вакцини для цієї категорії привезуть в країну найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters

"Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я, професор Нахман Аш, ухвалив рекомендацію експертної групи по боротьбі з коронавірусом про вакцинацію проти коронавірусу дітей у віці 5-11 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення, оголошене МОЗ, було схвалено його експертною групою з вакцинації минулого тижня, після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило екстрене використання вакцин Pfizer і BioNTech для вікової групи в дозі 10 мкг.

Наголошується, що термін початку вакцинації для цієї вікової групи буде визначений найближчими днями.

"Більшість експертів комітету дотримувалися думки, що користь від вакцинації цієї вікової групи переважає будь-який ризик", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти переносять COVID-19 легше, але є важкі випадки, - Кузін

Зазначимо, Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина показала 90,7% ефективності проти коронавірусу в клінічному дослідженні дітей у віці від 5 до 11 років.

9,4 мільйона населення Ізраїлю відносно молоде, з приблизно 1,2 млн дітей у віковій групі від 5 до 11 років. Представники охорони здоров’я сумнівалися, що країна зможе досягти "стадного імунітету", якщо ці діти не будуть вакциновані.

Опитування громадської думки в Ізраїлі минулого тижня показало, що 27% батьків дозволять своїм дітям віком до 12 років отримати вакцину, 33% проти, а 40% не визначилися.

Наразі 4 мільйони ізраїльтян зробили повторні щеплення, які в серпні були схвалені для тих, хто зробив другий укол Pfizer принаймні 5 місяців тому.