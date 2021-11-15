Есть надежды, что попытка парламентской реформы будет удачной, - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что парламентская реформа будет удачной.

"Есть осторожные надежды, что попытка осуществить парламентскую реформу будет более удачной… Я говорю об ожиданиях, связанных с новым циклом программы USAID Рада. Мы сейчас с ними достаточно плотно взаимодействуем по подписанию меморандума о дальнейшем сотрудничестве. Речь идет о реформе Аппарата Верховной Рады", - рассказал Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что реформа Аппарата подразумевает отход от существующей какое-то время модели, когда экспертизу законопроектов делают силами Аппарата парламента.

"Мы хотим вынести такую экспертизу в отдельный юнит, который назовем "Исследовательская служба Верховной Рады" или "Парламентская исследовательская служба", - сказал первый вице-спикер.

Корниенко подчеркнул, что модернизация работы Аппарата Верховной Рады будет проходить с сохранением всех его институциональных особенностей.

"Мы хотели бы (и Руслан Алексеевич Стефанчук инициировал этот процесс) вернуть Парламентскую библиотеку в Верховную Раду - она уже несколько лет в Кабмине (подчинена Министерству культуры. – Ред.). Для нас пример мечты - Библиотека Конгресса США. Хотим именно вокруг парламентской библиотеки собрать исследовательскую службу, экспертов с образовательными, просветительскими программами", - отметил народный депутат.

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По словам Корниенко, реформа в первую очередь будет связана с пересмотром Регламента Верховной Рады, нормы которого устарели.

"Сейчас создается рабочая группа. Я знаю, что у монобольшинства будет своя внутренняя рабочая группа, которая сначала найдет компромиссные позиции внутри фракции "Слуга народа", чтобы были голоса в поддержку, а потом мы на общей рабочей группе постараемся учесть те или иные мнения оппозиции", - отметил Корниенко.

Он напомнил, что это не первая попытка парламентской реформы "и что-то даже уже сделано (электронный документооборот, техническое переоснащение)", во многом - за счет доноров.