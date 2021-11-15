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Есть надежды, что попытка парламентской реформы будет удачной, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть надежды, что попытка парламентской реформы будет удачной, - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что парламентская реформа будет удачной.

"Есть осторожные надежды, что попытка осуществить парламентскую реформу будет более удачной… Я говорю об ожиданиях, связанных с новым циклом программы USAID Рада. Мы сейчас с ними достаточно плотно взаимодействуем по подписанию меморандума о дальнейшем сотрудничестве. Речь идет о реформе Аппарата Верховной Рады", - рассказал Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что реформа Аппарата подразумевает отход от существующей какое-то время модели, когда экспертизу законопроектов делают силами Аппарата парламента.

"Мы хотим вынести такую экспертизу в отдельный юнит, который назовем "Исследовательская служба Верховной Рады" или "Парламентская исследовательская служба", - сказал первый вице-спикер.

Корниенко подчеркнул, что модернизация работы Аппарата Верховной Рады будет проходить с сохранением всех его институциональных особенностей.

"Мы хотели бы (и Руслан Алексеевич Стефанчук инициировал этот процесс) вернуть Парламентскую библиотеку в Верховную Раду - она уже несколько лет в Кабмине (подчинена Министерству культуры. – Ред.). Для нас пример мечты - Библиотека Конгресса США. Хотим именно вокруг парламентской библиотеки собрать исследовательскую службу, экспертов с образовательными, просветительскими программами", - отметил народный депутат.

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По словам Корниенко, реформа в первую очередь будет связана с пересмотром Регламента Верховной Рады, нормы которого устарели.

"Сейчас создается рабочая группа. Я знаю, что у монобольшинства будет своя внутренняя рабочая группа, которая сначала найдет компромиссные позиции внутри фракции "Слуга народа", чтобы были голоса в поддержку, а потом мы на общей рабочей группе постараемся учесть те или иные мнения оппозиции", - отметил Корниенко.

Он напомнил, что это не первая попытка парламентской реформы "и что-то даже уже сделано (электронный документооборот, техническое переоснащение)", во многом - за счет доноров.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Нє, ну от дійсно цікаво: на яких підставах вони мають такі сподівання? Може якась їхня реформа була вдалою? Ну хоч якась...

Вже 2,5 роки вони вихваляються досягненнями "папєрєднікафф", а про свої кажуть тільки в майбутньому: "буде", "плануємо", "очікується" і т.ін.
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15.11.2021 09:38
+7
Говорят люди, сцующиеся утраты монобольшинства.

Ясно же, на что направлены все их усилия - только сохранение власти.
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15.11.2021 09:34
+5
Любитель корабельних сосен патякає про бібліотеку...
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15.11.2021 09:33
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Любитель корабельних сосен патякає про бібліотеку...
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15.11.2021 09:33 Ответить
Треба ж "науківцям" готувати наступні "наукові роботи", так би мовити, без відриву від виробництва.
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15.11.2021 09:42 Ответить
Говорят люди, сцующиеся утраты монобольшинства.

Ясно же, на что направлены все их усилия - только сохранение власти.
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15.11.2021 09:34 Ответить
Нє, ну от дійсно цікаво: на яких підставах вони мають такі сподівання? Може якась їхня реформа була вдалою? Ну хоч якась...

Вже 2,5 роки вони вихваляються досягненнями "папєрєднікафф", а про свої кажуть тільки в майбутньому: "буде", "плануємо", "очікується" і т.ін.
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15.11.2021 09:38 Ответить
Пригадується кіт Матроскін з його планами придбати корову, правда, в мультфільмі вони таки здійснилися.
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15.11.2021 09:38 Ответить
Брихуни продажні!
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15.11.2021 09:45 Ответить
С такой то небритой тупой харей о реформе? Треш!((
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15.11.2021 09:45 Ответить
Сейчас сократят Разумкова и оппозицию,сделают 300 депутангов.Красота.
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15.11.2021 09:55 Ответить
Надежда, конечно, есть, но весьма призрачная...
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15.11.2021 09:58 Ответить
Для плісняви країна і громадяни, лабораторія з піддослідними щурами.
Ані учатся. Может пАлучІтся.
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15.11.2021 10:50 Ответить
до родів чи після?
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15.11.2021 11:22 Ответить
"Экспертизу" будет делать Ара в ванне с пивом и проститутками.
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15.11.2021 20:08 Ответить
 
 