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Новини Політика України
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ВР (11722) реформи (2315) Корнієнко (649)

Є сподівання, що спроба парламентської реформи буде вдалою, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Є сподівання, що спроба парламентської реформи буде вдалою, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сподівається, що парламентська реформа буде вдалою.

"Є обережне сподівання, що спроба здійснити парламентську реформу буде вдалішою… Я говорю про очікування, пов'язані з новим циклом програми USAID Рада. Ми наразі з ними досить щільно взаємодіємо щодо підписання меморандуму про подальшу співпрацю. Йдеться про реформу апарату Верховної Ради", - розповів Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що реформа апарату передбачає відхід від нинішньої моделі, коли експертизу законопроєктів роблять силами апарату парламенту.

"Ми хочемо винести таку експертизу в окремий юніт, який назвемо "Досліднницька служба Верховної Ради" чи "Парламентська дослідницька служба", – сказав перший віцеспікер.

Корнієнко наголосив, що роботу апарату Верховної Ради модернізуватимуть зі збереженням усіх його інституційних особливостей.

"Ми хотіли б (і Руслан Олексійович Стефанчук ініціював цей процес) повернути Парламентську бібліотеку до Верховної Ради – вона вже кілька років у Кабміні (підпорядкована Міністерству культури. – Ред.). Для нас приклад мрії – Бібліотека Конгресу США. Хочемо саме навколо парламентської бібліотеки зібрати дослідницьку службу, експертів з освітніми, просвітницькими програмами", - зазначив народний депутат.

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За словами Корнієнка, реформа насамперед буде пов'язана з переглядом регламенту Верховної Ради, норми якого застаріли.

"Наразі створюється робоча група. Я знаю, що монобільшість матиме свою внутрішню робочу групу, яка спочатку знайде компромісні позиції всередині фракції "Слуга народу", щоб були голоси на підтримку, а потім ми на спільній робочій групі постараємося врахувати ті чи ті думки опозиції", - зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що це не перша спроба парламентської реформи, "і щось навіть уже зроблено (електронний документообіг, технічне переоснащення)", багато в чому – за рахунок донорів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Нє, ну от дійсно цікаво: на яких підставах вони мають такі сподівання? Може якась їхня реформа була вдалою? Ну хоч якась...

Вже 2,5 роки вони вихваляються досягненнями "папєрєднікафф", а про свої кажуть тільки в майбутньому: "буде", "плануємо", "очікується" і т.ін.
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15.11.2021 09:38
+7
Говорят люди, сцующиеся утраты монобольшинства.

Ясно же, на что направлены все их усилия - только сохранение власти.
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15.11.2021 09:34
+5
Любитель корабельних сосен патякає про бібліотеку...
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15.11.2021 09:33
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Любитель корабельних сосен патякає про бібліотеку...
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15.11.2021 09:33 Відповісти
Треба ж "науківцям" готувати наступні "наукові роботи", так би мовити, без відриву від виробництва.
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15.11.2021 09:42 Відповісти
Говорят люди, сцующиеся утраты монобольшинства.

Ясно же, на что направлены все их усилия - только сохранение власти.
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15.11.2021 09:34 Відповісти
Нє, ну от дійсно цікаво: на яких підставах вони мають такі сподівання? Може якась їхня реформа була вдалою? Ну хоч якась...

Вже 2,5 роки вони вихваляються досягненнями "папєрєднікафф", а про свої кажуть тільки в майбутньому: "буде", "плануємо", "очікується" і т.ін.
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15.11.2021 09:38 Відповісти
Пригадується кіт Матроскін з його планами придбати корову, правда, в мультфільмі вони таки здійснилися.
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15.11.2021 09:38 Відповісти
Брихуни продажні!
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15.11.2021 09:45 Відповісти
С такой то небритой тупой харей о реформе? Треш!((
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15.11.2021 09:45 Відповісти
Сейчас сократят Разумкова и оппозицию,сделают 300 депутангов.Красота.
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15.11.2021 09:55 Відповісти
Надежда, конечно, есть, но весьма призрачная...
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15.11.2021 09:58 Відповісти
Для плісняви країна і громадяни, лабораторія з піддослідними щурами.
Ані учатся. Может пАлучІтся.
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15.11.2021 10:50 Відповісти
до родів чи після?
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15.11.2021 11:22 Відповісти
"Экспертизу" будет делать Ара в ванне с пивом и проститутками.
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15.11.2021 20:08 Відповісти
 
 