Є сподівання, що спроба парламентської реформи буде вдалою, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сподівається, що парламентська реформа буде вдалою.

"Є обережне сподівання, що спроба здійснити парламентську реформу буде вдалішою… Я говорю про очікування, пов'язані з новим циклом програми USAID Рада. Ми наразі з ними досить щільно взаємодіємо щодо підписання меморандуму про подальшу співпрацю. Йдеться про реформу апарату Верховної Ради", - розповів Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що реформа апарату передбачає відхід від нинішньої моделі, коли експертизу законопроєктів роблять силами апарату парламенту.

"Ми хочемо винести таку експертизу в окремий юніт, який назвемо "Досліднницька служба Верховної Ради" чи "Парламентська дослідницька служба", – сказав перший віцеспікер.

Корнієнко наголосив, що роботу апарату Верховної Ради модернізуватимуть зі збереженням усіх його інституційних особливостей.

"Ми хотіли б (і Руслан Олексійович Стефанчук ініціював цей процес) повернути Парламентську бібліотеку до Верховної Ради – вона вже кілька років у Кабміні (підпорядкована Міністерству культури. – Ред.). Для нас приклад мрії – Бібліотека Конгресу США. Хочемо саме навколо парламентської бібліотеки зібрати дослідницьку службу, експертів з освітніми, просвітницькими програмами", - зазначив народний депутат.

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За словами Корнієнка, реформа насамперед буде пов'язана з переглядом регламенту Верховної Ради, норми якого застаріли.

"Наразі створюється робоча група. Я знаю, що монобільшість матиме свою внутрішню робочу групу, яка спочатку знайде компромісні позиції всередині фракції "Слуга народу", щоб були голоси на підтримку, а потім ми на спільній робочій групі постараємося врахувати ті чи ті думки опозиції", - зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що це не перша спроба парламентської реформи, "і щось навіть уже зроблено (електронний документообіг, технічне переоснащення)", багато в чому – за рахунок донорів.