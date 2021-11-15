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Новости Общество Задержание Саакашвили в Грузии
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Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ Общество

Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить Саакашвили

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой недели получило письмо от Михеила, в котором он жалуется на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просит о встрече", - напоминает Денисова.

"Посольство Украины направило запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении № 18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения", - отметила омбудсмен.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Денисова краще б ОРДЛО поїала, до наших хлопців які сидять з 15 року. А то попіарився Гундосик і забув.
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15.11.2021 11:16
+11
А как обстоят дела с реальной защитой нарушенных прав простых непубличных граждан? А то складывается мнение, что нарушаются только права Саакашвили.
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15.11.2021 11:16
+11
Денісова не відвідує наших полонених на Донбасі , яких катують там роками , проте підняла дупу і поїхала до Грузіі 😠
Бракує слів......
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15.11.2021 11:17
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Даже в Грузии Карлсон не дает Украине покоя
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15.11.2021 11:12 Ответить
По людськи -виникла повага до твердості духа Міхо. Інше питання, а хто б з українських політиків повторив його вчинок?
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15.11.2021 11:12 Ответить
Який вчинок? І яка твердість? Прорывать границы?
Вот хотя бы за и будет сидеть
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15.11.2021 11:15 Ответить
Де там Аваков відсидювася, при Зєкові? В Італії?
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15.11.2021 11:18 Ответить
Что-то она зачастила на свидания к Михуилу.
Лизу с собой прихватила али нет?
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15.11.2021 11:13 Ответить
Ну кто в лес со своими дровами ездит?
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15.11.2021 11:15 Ответить
Бразильські серіали-відпочивають...
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15.11.2021 11:13 Ответить
Оце дійсно-милодрама...
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15.11.2021 11:20 Ответить
А как обстоят дела с реальной защитой нарушенных прав простых непубличных граждан? А то складывается мнение, что нарушаются только права Саакашвили.
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15.11.2021 11:16 Ответить
В нас все окей. Подивися, як потужно захищають інтереси десятка олігархів.
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15.11.2021 11:19 Ответить
Денисова краще б ОРДЛО поїала, до наших хлопців які сидять з 15 року. А то попіарився Гундосик і забув.
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15.11.2021 11:16 Ответить
Он и Михуила використав і забув.
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15.11.2021 11:18 Ответить
Хай мені чукчі вибачать - це лише старий анекдот радянських часів:
"Вибрали чукчу депутатом до ВР СРСР Поїхав він на сесію Повертається Зібралися одноплемінники у чумі - послухать: що бачив? що чув? Каже:
- Там всё красиво! Торжественно! Лозунг видел: "Всё во имя ЧЕЛОВЕКА! Всё - на благо ЧЕЛОВЕКА! И я видел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!!!"
У нас купа людей сидить у російських тюрмах - за надуманими звинуваченнями В Україні теж купа людей за останні два з половиною роки за грати без достатніх доказів вини кинута - Денисова не бачить і не чує! Вона працює на відстоювання інтересів однієї конкретної людини що не принесла Україні ніякої користі і визнана судом Грузії ЗЛОЧИНЦЕМ!!!
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15.11.2021 12:34 Ответить
Денісова не відвідує наших полонених на Донбасі , яких катують там роками , проте підняла дупу і поїхала до Грузіі 😠
Бракує слів......
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15.11.2021 11:17 Ответить
Та хай навідь не на Донбас. По Українським петенціарним установам хай би проїхалась. Поцікавилась в простих українських засуджених, як ним сидиться, і чи їхні права не порушуються?????? Але ж на цьому піару не зробиш. Інша справа дебільний Мішико, який обманом отримав Українське громадянство, і має приблизно таке відношення до України як морська свинка до моря.
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15.11.2021 11:45 Ответить
История повторяется дважды - один раз в виде трагедии, второй раз в виде

фарса.

Это про Михуила
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15.11.2021 11:17 Ответить
Це вже другий чи третій вояж ?
Нема чим займатися ? Зайві гроші в країні ?

Вчора писали, що він охляв до неможливості, стан вкрай погіршився. А тут - листи пише.

Вона після кожної записочки літатиме ?
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15.11.2021 11:22 Ответить
В Грузии сейчас время молодого вина. Не Божеле конечно но всё таки. Вот хвойда туда и шастает за наш счёт.
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15.11.2021 11:59 Ответить
Сеільки разів відвідувала Денисова дитячого лікаря-кардіохірурга Кузьменко, в якої неповнолітня дитина лишилась без матері на довгі-довгі місяці, поки Кузьменко протизаконно була за гратами на замовлення режиму зеленського?
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15.11.2021 11:28 Ответить
"Это человек, который умеет воплощать идеи в жизнь и изменил всю страну (Грузию. - Ред.) - в направлении прозрачности, эффективности, антикоррупционности, привлечения новых инвесторов ... - которого я хочу видеть в Украине", - сказал Порошенко.

Пам'ять в порохоботів, як в ракушки
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15.11.2021 11:34 Ответить
Это подтверждает,что олигархи - это лохи. Просто они безконтрольно и безнаказанно воруют.И не понимают,что Саакашвили - добился успеха в стране тем,что этих олигархов и прикрутил )) Но нужно было еще жестче. Чтобы никого не осталось. - Вроде хитер бобер - а так лохонуться с Саакашвили ))
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15.11.2021 12:01 Ответить
Шо твоя Миха ещё жестче должна была делать?вопрос риторический -когда тебе в очко швабру засунут -расскажешь)
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15.11.2021 12:38 Ответить
Фу.- Какая вы грубая.
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15.11.2021 12:47 Ответить
Фу -на вас просто зла не хватает
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15.11.2021 13:18 Ответить
И что дальше, придурок? Да, я помню как Порошенко это сказал, и что?
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15.11.2021 12:19 Ответить
Пусть твое михочмо не срало бы в чела ,который его снова поднял,но оно пошло пастись к Курченко....как и ты,кретин,выбрал наркомана ,в воюющую страну с кризисной экономикой,чтоб пуйлу угодить
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15.11.2021 12:35 Ответить
Эта хвойда сколько уже бюджетных денег прокатала в Грузию из за одного дважды даже трижды нелегала?
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15.11.2021 11:57 Ответить
Так пусть там и остается с михо на одной шконке.
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15.11.2021 12:23 Ответить
Полный звиздец с военнопленными ,но эта курва все у михи...
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15.11.2021 12:32 Ответить
Виходить, що грузин Саакашвілі самий "превілійований" українець .... А на всіх інших Денисовій пох..., Вона до ******* полетіла як на крилах....😡 А Що там з нашими , офіційно 300 військовополоненними, що там з політичними бранцями Кремля кримськими татарами, що там зі справами , які були шиті білими нитками, по яких відбували незаконне покарання Ріф, Кузьменко і Дугарь??? 😡
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15.11.2021 12:45 Ответить
Денисова ! Пошла вон! Хватит пиарить этого кгбэшного идиота! У нас ВОЙНА! У нас дофига граждан Украины, которых реально нужно вытаскивать из путлер-тюрем! Работаешь на зельоных тварей вместе с подстилкой ясько, продажная мразь!
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15.11.2021 15:19 Ответить
Правильно.
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15.11.2021 16:52 Ответить
 
 