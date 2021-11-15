Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить Саакашвили
Новости Цензор.НЕТ Общество
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой недели получило письмо от Михеила, в котором он жалуется на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просит о встрече", - напоминает Денисова.
"Посольство Украины направило запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении № 18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения", - отметила омбудсмен.
Топ комментарии
+13 Виктор Ле
показать весь комментарий15.11.2021 11:16
+11 Nata Sanina
показать весь комментарий15.11.2021 11:16
+11 Amber
показать весь комментарий15.11.2021 11:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот хотя бы за и будет сидеть
Лизу с собой прихватила али нет?
"Вибрали чукчу депутатом до ВР СРСР Поїхав він на сесію Повертається Зібралися одноплемінники у чумі - послухать: що бачив? що чув? Каже:
- Там всё красиво! Торжественно! Лозунг видел: "Всё во имя ЧЕЛОВЕКА! Всё - на благо ЧЕЛОВЕКА! И я видел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!!!"
У нас купа людей сидить у російських тюрмах - за надуманими звинуваченнями В Україні теж купа людей за останні два з половиною роки за грати без достатніх доказів вини кинута - Денисова не бачить і не чує! Вона працює на відстоювання інтересів однієї конкретної людини що не принесла Україні ніякої користі і визнана судом Грузії ЗЛОЧИНЦЕМ!!!
Бракує слів......
фарса.
Это про Михуила
Нема чим займатися ? Зайві гроші в країні ?
Вчора писали, що він охляв до неможливості, стан вкрай погіршився. А тут - листи пише.
Вона після кожної записочки літатиме ?
Пам'ять в порохоботів, як в ракушки