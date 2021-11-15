К Саакашвили не пустили консилиум врачей, - адвокат Тутберидзе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В лечебное учреждение Глданской тюрьмы №18, где содержится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, не пустили консилиум врачей, сформированный Министерством здравоохранения Грузии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.
После двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Саакашвили, сказали, что рабочее время окончено.
"Сегодня первый случай, когда Саакашвили отказали в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и позорный факт", - отметил правозащитник.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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- пройдет не много времени и они будут запихивать швабры в задницы своим гражданам как на Московии..
- жалко Грузию - еще не давно она служила примером пост-совкам..
Оце все "слабкість, стало зле, потребує реанімації"- що з ним?
Серце, інсульт, шлунок, нирки, ломка без наркотиків- що з ним таке?
Поки цього не буде, вважаю все це маніпуляцією, симуляцією та політтехнологією.
- читайте новость
А сейчас эта Лолита торчит в Грузии в качестве смотрящей. Денисова,тебя используют, как дуру последнюю. Меньше пены!
и кстати - в Грузии вернулись в полный рост взятничество, воровство и прочие прелести..
- а еще недавно они машины оставляли с ключами на улицах на ночь..
не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії. Джерело: https://censor.net/ua/n3299449
В тюрьмах преступников лечат тюремные врачи. Для тебя, улебот, это новость?
Посмотри, какая ваша ******* ТЮ здроровая и сочная после тюрьмы.
Друге - а чим ти доведеш, що ти сам " не вороваєш, не крадеш людей и не занимаєшся вымогательством"? В анонімному фактично інтернеті будь-хто може звиздіти про себе, що він білий та пухнастий.
Так там же навіть її особистий масажист був.
А він часом не наркоман?
Щось на "ломку" подібне.
Відлучили від дози, от і почалися проблєми.
Та все буде гаразд.
Інформація за сценарієм і законами жанру. Ще ніхто з політичних "голодувальників" останніх років не постраждав
- а сейчас и веники вернулись почти, и все реформы херятся с скоростью экспресса..
Уміраєт брат Батоно,в шаріте просіт.
Дійсно такий великий реформатор та діяч всесвітнього штибу, і скільки вже потрібних реформ здійснив у нашій країні.
Україна за сприяння міхо змінювалась на очах
Україна повинна йому дякувати, молитися на нього, як, до речі і на зЕ, і на єР, та ставити пам'ятники хоч у бронзі, хоч у граніті, хоч у гіпсі...
Велика країна Україна, багато талановитих людей, а ось без міхо, ну ніяк.
І ясько такої ж думки, сумує бідолашна за своїм коханим.
Бо обвинять власти Грузии в том, что Михо сам морит себя голодом - это как-то странно.
Свободу Саакашвили !
Так , дійсно , йому дуже погано , так як у нього почалася ломка , але згодом він вилікується і стане нормальною людиною , а не наркозалежним баригою 😡