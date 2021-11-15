К Саакашвили не пустили консилиум врачей, - адвокат Тутберидзе

В лечебное учреждение Глданской тюрьмы №18, где содержится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, не пустили консилиум врачей, сформированный Министерством здравоохранения Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

После двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Саакашвили, сказали, что рабочее время окончено.

"Сегодня первый случай, когда Саакашвили отказали в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и позорный факт", - отметил правозащитник.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

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