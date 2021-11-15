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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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К Саакашвили не пустили консилиум врачей, - адвокат Тутберидзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К Саакашвили не пустили консилиум врачей, - адвокат Тутберидзе

В лечебное учреждение Глданской тюрьмы №18, где содержится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, не пустили консилиум врачей, сформированный Министерством здравоохранения Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

После двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Саакашвили, сказали, что рабочее время окончено.

"Сегодня первый случай, когда Саакашвили отказали в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и позорный факт", - отметил правозащитник.

Также читайте: Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Читайте: В Глданской тюрьме, где содержат Саакашвили, могут ввести карантин, - адвокат Гварамия

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
такій же цирк, як і з бабой Юльой. така хвора весь час була, така хвора, ледь дихала
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15.11.2021 09:29
+9
Це вже яка сьогодні новина про Сааку? А як там почувається наш військовий, якого поранили російські окупанти? Як там війська окупанта на нашому кордоні, наші підтягуються? Що там на кордоні "Україга-Білорусь" - лізуть "біженці"? Як там "вагнерівці" і як там "кат палич"???
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15.11.2021 09:36
+9
При том, что у тюрьмы есть свои врачи. Сааку уже вывозили на обследование. Но ****** же нужны манипуляции, а не факты.
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15.11.2021 09:47
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Я один "стурбований" цією новиною?
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15.11.2021 09:29 Ответить
я теж глибоко...
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15.11.2021 09:45 Ответить
такій же цирк, як і з бабой Юльой. така хвора весь час була, така хвора, ледь дихала
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15.11.2021 09:29 Ответить
желаю и тебе поседеть там пару годиков
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15.11.2021 09:42 Ответить
Ти не схожий, ти і є просто довбойолопом, в якого настільки нема совісті і порядності відносно людини кинутої за грати промосковським режимом Грузії, що дурний сраказм з тебе аж пре.
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15.11.2021 10:06 Ответить
В чому саме полягає промосковкість влади Грузії?
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15.11.2021 10:52 Ответить
как бы мы в Украине не относились к Мишке, но власти Грузии действительно творят херьню..
- пройдет не много времени и они будут запихивать швабры в задницы своим гражданам как на Московии..
- жалко Грузию - еще не давно она служила примером пост-совкам..
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15.11.2021 09:31 Ответить
Хоч одна людина оприлюднить діагноз Саакашвілі?
Оце все "слабкість, стало зле, потребує реанімації"- що з ним?
Серце, інсульт, шлунок, нирки, ломка без наркотиків- що з ним таке?
Поки цього не буде, вважаю все це маніпуляцією, симуляцією та політтехнологією.
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15.11.2021 09:34 Ответить
так врачей не пускают поставить диагноз
- читайте новость
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15.11.2021 09:37 Ответить
Вобще никаких врачей не пускают или только тех, которых подобрала Ясько и адвокат?
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15.11.2021 09:39 Ответить
"Жаль" Мixo , замучать у грузинськiй тюрьмi, голодом, так i не побачить бiльше Украiну, а мiг жити i проводити реформи в Украинi разом iз Зеленским та Ермаком.... , можливо i не попав би до тюрми.
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15.11.2021 09:43 Ответить
Мне кажется, что именно Ермак с ЗЕ Сааку и отправили в этот крестовый поход. Бо слишком часто Михо начинал на Беню кашлять.
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15.11.2021 09:44 Ответить
І саме головне - ЧОМУ він "кашлять" почав! Все "по наїждженій доріжці" - "апетит приходить під час їди" - Міхо так само і з Порошенком себе вів: посидів , "приріс до крісла" у Одесі і став вимагать додаткових "преференцій" А коли йому сказали, що для їх отримання потрібно дать результати роботи , а не зображать "щоконадування", "Карлсон" "надув губи" і сказав: "Ну, я так не играю!" і почав паскудить на ті руки, що його в крісло посадили! Результат ми бачили! Зараз він знову спробував зайняться "викручуванням рук" уже з "Блазнем", думаючи що це він - "вершитель" Однак виявилося , що "вершителі" - зовсім інші люди і вони (на відміну від "Пороха" -людини , що звикла "розбираться" в рамках закону і його методами), живуть "па панятіям" От вони з ним "па панятіям" і "розібралися"
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15.11.2021 11:50 Ответить
Даже не сомневайтесь. Ясько достойно выполнила задание зедебильной партии. Выманила из Украины обличителя бариг, который вот-вот заголосит про зельоного баригу! Главное, как в секте, отрезать истеричного баламута от жены и детей. И делай с ним что хош!

А сейчас эта Лолита торчит в Грузии в качестве смотрящей. Денисова,тебя используют, как дуру последнюю. Меньше пены!
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15.11.2021 14:26 Ответить
причем здесь Ясько?
и кстати - в Грузии вернулись в полный рост взятничество, воровство и прочие прелести..
- а еще недавно они машины оставляли с ключами на улицах на ночь..

не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії. Джерело: https://censor.net/ua/n3299449
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15.11.2021 09:45 Ответить
При том, что у тюрьмы есть свои врачи. Сааку уже вывозили на обследование. Но ****** же нужны манипуляции, а не факты.
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15.11.2021 09:47 Ответить
Бажаю тобі від всієї душі, щоб тебе "лікували" тюремні врачі-вертухаї.
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15.11.2021 10:09 Ответить
Если буду воровать, красть людей и заниматься вымогательством, как Михо, то именно так и будет.

В тюрьмах преступников лечат тюремные врачи. Для тебя, улебот, это новость?

Посмотри, какая ваша ******* ТЮ здроровая и сочная после тюрьмы.
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15.11.2021 10:12 Ответить
Перше - ******* твоя мамашка, а не ЮТ. Непогано було б, щоб хтось типу Червоненка виніс її з камери на руках, бо ходити не могла
Друге - а чим ти доведеш, що ти сам " не вороваєш, не крадеш людей и не занимаєшся вымогательством"? В анонімному фактично інтернеті будь-хто може звиздіти про себе, що він білий та пухнастий.
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15.11.2021 10:21 Ответить
А на Майдан її у "лабутенах" вивезли тому що у неї вдома взуття на невисокому каблуку не було? Та й пика у неї така "змучена" була - як моя задниця після сидіння в карантині
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15.11.2021 11:53 Ответить
Як Юлю?
Так там же навіть її особистий масажист був.
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15.11.2021 10:53 Ответить
А в тюремних лікарів персонально для Мішико кваліфікація не достатня???? Діагноз поставити не вміють???? Треба обов'язково з інших лікарень викликати, щоб що???? Задовольнити персональні хотелки Саакашвілі?
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15.11.2021 12:03 Ответить
Лежати в ліжку і демонструвати слабкість не важко.
А він часом не наркоман?
Щось на "ломку" подібне.
Відлучили від дози, от і почалися проблєми.
Та все буде гаразд.
Інформація за сценарієм і законами жанру. Ще ніхто з політичних "голодувальників" останніх років не постраждав
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15.11.2021 09:42 Ответить
Так ведь при Мишке в Грузии как раз и запихивали швабры в задницы своих граждан. Так, что тут Мишка первым начал. А примером пост-совка служат страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, а не Грузия.
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15.11.2021 10:04 Ответить
там не швабры, а веники засовывали - за это Мишка сейчас и несет наказание
- а сейчас и веники вернулись почти, и все реформы херятся с скоростью экспресса..
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15.11.2021 10:09 Ответить
А скажите, вот ежели этому Карлсону, по заведённой им же традиции, засунут в известное место веник, то можно ли будет считать его уже не Карлсоном, а например аистом несущим счастье?
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15.11.2021 10:38 Ответить
Ну нифигасе вы романтичный, пане зольдате!
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15.11.2021 14:35 Ответить
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15.11.2021 16:22 Ответить
И правильно сделали, этот симулянт уже всех достал.
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15.11.2021 09:35 Ответить
Саакашвілі вже самостійно не може дойти до параши.
Уміраєт брат Батоно,в шаріте просіт.
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15.11.2021 09:38 Ответить
Ага, все видели этого немощного недавно на видео, там еще лишнего жира минимум 30 кило.
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15.11.2021 09:45 Ответить
Откуда у НИЩЕГО деньги на Шарите? По его декларации ему полагается максимум частный центр в Тбилисо по адресу тупик Кавтарадзе 2.
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15.11.2021 11:15 Ответить
Це вже яка сьогодні новина про Сааку? А як там почувається наш військовий, якого поранили російські окупанти? Як там війська окупанта на нашому кордоні, наші підтягуються? Що там на кордоні "Україга-Білорусь" - лізуть "біженці"? Як там "вагнерівці" і як там "кат палич"???
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15.11.2021 09:36 Ответить
13.10.21. Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем .03.10.21.Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский/Умрёт Саакашвили от голода или от новичка-полония, Иван Петрович Сидоров с четыреждыуклониста спросит: что же ты , пианист, слово своё , ни президентское, ни воровское , не держишь. Саакашвали дружбан твой, на должность высокую тобой назначенный.А ты ему не помог. А уж Сидорову-Сидороенко-Сидоряну-Сидорянцу не поможешь точно.Зато помог Цемаху. Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019. Цемах-еврейское имя, означает «растение».
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15.11.2021 09:36 Ответить
Кацапские шлюхи лютуют. Саакашвили для них кость в горле.
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15.11.2021 09:40 Ответить
Спалился, зебильный бот.
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15.11.2021 09:42 Ответить
та . катують . вина не дают . Ясько для минета не пускают . про кокс сказали вообще может забыть . изверги
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15.11.2021 09:45 Ответить
Яка слушна жалоба від Игорь Бех
Дійсно такий великий реформатор та діяч всесвітнього штибу, і скільки вже потрібних реформ здійснив у нашій країні.
Україна за сприяння міхо змінювалась на очах
Україна повинна йому дякувати, молитися на нього, як, до речі і на зЕ, і на єР, та ставити пам'ятники хоч у бронзі, хоч у граніті, хоч у гіпсі...
Велика країна Україна, багато талановитих людей, а ось без міхо, ну ніяк.
І ясько такої ж думки, сумує бідолашна за своїм коханим.
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15.11.2021 09:46 Ответить
Ага, сколько там наши отсидели по делу Шеремета?
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15.11.2021 09:52 Ответить
почему так мало информации о Мишке ? нам всем безумно интересно . как он спал ? что ему снилось ? покакал он с утра или нет ? в каком боку у него колет и какая пятка чешется ? вся Украина застыла в ожидании новостей
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15.11.2021 09:43 Ответить
Саакашвили -камикадзе.Власть в Грузии стала бандитской.
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15.11.2021 09:44 Ответить
а я считаю что он герой . предлагаю его канонизировать . называть его именем улицы и снимать про него фильмы
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15.11.2021 09:47 Ответить
Повість Марка Твена "Королі і капуста" пам"ятаєш? Там при переворотах на пам"ятнику президенту лише голови міняли Так от - знести голову на пам"ятнику засновнику Тбілісі і причепить голову "Карлсона"
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15.11.2021 11:59 Ответить
"Короли и капуста " О.Генри класное чтиво
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15.11.2021 12:40 Ответить
Ну - трохи помилився Давно читав останній раз Вибачаюся!
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15.11.2021 12:43 Ответить
я сам в детстве читал . и книга досталась надорванная . не было первых 17 страниц . полностью прочитал уже в лет тридцать
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15.11.2021 12:47 Ответить
Нах. нам цей Карлосон здався? Мало у країны проблем?
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15.11.2021 09:47 Ответить
А давайте делать ставки помрет Михо от самоумаривания или начнет жрать.

Бо обвинять власти Грузии в том, что Михо сам морит себя голодом - это как-то странно.
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15.11.2021 09:50 Ответить
Дядьку, а ти з якої балди сраку собі рвеш за прокацапський режим Бздини Іванова-Іванішвілі, росіського олігарха-мільярдера ?
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15.11.2021 10:13 Ответить
Якийсь офшор 95 без табу засрав своїми кацапсько-бздинними коментами з Швейцарії всю гілку.
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15.11.2021 10:11 Ответить
Жулькососам не нравится сравнение их ваны с михо? Или не любят вспоминать кто его тащил в Украину нарушая законы?
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15.11.2021 11:35 Ответить
Смерть вьідающегося политика-реформатора - цель Кремля и его грузинских шавок. Не допустить ее - задача всех нормальньіх людей !
Свободу Саакашвили !
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15.11.2021 10:52 Ответить
Досить тут верещати про героізм Міхо , так як його взагалі немає😠
Так , дійсно , йому дуже погано , так як у нього почалася ломка , але згодом він вилікується і стане нормальною людиною , а не наркозалежним баригою 😡
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15.11.2021 11:37 Ответить
++++++++++++++++++++++++++++++
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15.11.2021 12:00 Ответить
кацапня у захваті.
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15.11.2021 16:42 Ответить
 
 