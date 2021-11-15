УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3301 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
1 518 57
Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104)

До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів, - адвокат Тутберідзе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів, - адвокат Тутберідзе

До лікувального закладу глданської в'язниці №18, де утримують експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі, не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия Онлайн", про це заявив адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе.

Після двогодинного очікування лікарям, які мали перевірити стан здоров'я Саакашвілі, сказали, що робочий час закінчено.

"Сьогодні перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний та ганебний факт", - зазначив правозахисник.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дев'ять депутатів парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
такій же цирк, як і з бабой Юльой. така хвора весь час була, така хвора, ледь дихала
показати весь коментар
15.11.2021 09:29
+9
Це вже яка сьогодні новина про Сааку? А як там почувається наш військовий, якого поранили російські окупанти? Як там війська окупанта на нашому кордоні, наші підтягуються? Що там на кордоні "Україга-Білорусь" - лізуть "біженці"? Як там "вагнерівці" і як там "кат палич"???
показати весь коментар
15.11.2021 09:36
+9
При том, что у тюрьмы есть свои врачи. Сааку уже вывозили на обследование. Но ****** же нужны манипуляции, а не факты.
показати весь коментар
15.11.2021 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я один "стурбований" цією новиною?
показати весь коментар
15.11.2021 09:29 Відповісти
я теж глибоко...
показати весь коментар
15.11.2021 09:45 Відповісти
такій же цирк, як і з бабой Юльой. така хвора весь час була, така хвора, ледь дихала
показати весь коментар
15.11.2021 09:29 Відповісти
желаю и тебе поседеть там пару годиков
показати весь коментар
15.11.2021 09:42 Відповісти
Ти не схожий, ти і є просто довбойолопом, в якого настільки нема совісті і порядності відносно людини кинутої за грати промосковським режимом Грузії, що дурний сраказм з тебе аж пре.
показати весь коментар
15.11.2021 10:06 Відповісти
В чому саме полягає промосковкість влади Грузії?
показати весь коментар
15.11.2021 10:52 Відповісти
как бы мы в Украине не относились к Мишке, но власти Грузии действительно творят херьню..
- пройдет не много времени и они будут запихивать швабры в задницы своим гражданам как на Московии..
- жалко Грузию - еще не давно она служила примером пост-совкам..
показати весь коментар
15.11.2021 09:31 Відповісти
Хоч одна людина оприлюднить діагноз Саакашвілі?
Оце все "слабкість, стало зле, потребує реанімації"- що з ним?
Серце, інсульт, шлунок, нирки, ломка без наркотиків- що з ним таке?
Поки цього не буде, вважаю все це маніпуляцією, симуляцією та політтехнологією.
показати весь коментар
15.11.2021 09:34 Відповісти
так врачей не пускают поставить диагноз
- читайте новость
показати весь коментар
15.11.2021 09:37 Відповісти
Вобще никаких врачей не пускают или только тех, которых подобрала Ясько и адвокат?
показати весь коментар
15.11.2021 09:39 Відповісти
"Жаль" Мixo , замучать у грузинськiй тюрьмi, голодом, так i не побачить бiльше Украiну, а мiг жити i проводити реформи в Украинi разом iз Зеленским та Ермаком.... , можливо i не попав би до тюрми.
показати весь коментар
15.11.2021 09:43 Відповісти
Мне кажется, что именно Ермак с ЗЕ Сааку и отправили в этот крестовый поход. Бо слишком часто Михо начинал на Беню кашлять.
показати весь коментар
15.11.2021 09:44 Відповісти
І саме головне - ЧОМУ він "кашлять" почав! Все "по наїждженій доріжці" - "апетит приходить під час їди" - Міхо так само і з Порошенком себе вів: посидів , "приріс до крісла" у Одесі і став вимагать додаткових "преференцій" А коли йому сказали, що для їх отримання потрібно дать результати роботи , а не зображать "щоконадування", "Карлсон" "надув губи" і сказав: "Ну, я так не играю!" і почав паскудить на ті руки, що його в крісло посадили! Результат ми бачили! Зараз він знову спробував зайняться "викручуванням рук" уже з "Блазнем", думаючи що це він - "вершитель" Однак виявилося , що "вершителі" - зовсім інші люди і вони (на відміну від "Пороха" -людини , що звикла "розбираться" в рамках закону і його методами), живуть "па панятіям" От вони з ним "па панятіям" і "розібралися"
показати весь коментар
15.11.2021 11:50 Відповісти
Даже не сомневайтесь. Ясько достойно выполнила задание зедебильной партии. Выманила из Украины обличителя бариг, который вот-вот заголосит про зельоного баригу! Главное, как в секте, отрезать истеричного баламута от жены и детей. И делай с ним что хош!

А сейчас эта Лолита торчит в Грузии в качестве смотрящей. Денисова,тебя используют, как дуру последнюю. Меньше пены!
показати весь коментар
15.11.2021 14:26 Відповісти
причем здесь Ясько?
и кстати - в Грузии вернулись в полный рост взятничество, воровство и прочие прелести..
- а еще недавно они машины оставляли с ключами на улицах на ночь..

не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії. Джерело: https://censor.net/ua/n3299449
показати весь коментар
15.11.2021 09:45 Відповісти
При том, что у тюрьмы есть свои врачи. Сааку уже вывозили на обследование. Но ****** же нужны манипуляции, а не факты.
показати весь коментар
15.11.2021 09:47 Відповісти
Бажаю тобі від всієї душі, щоб тебе "лікували" тюремні врачі-вертухаї.
показати весь коментар
15.11.2021 10:09 Відповісти
Если буду воровать, красть людей и заниматься вымогательством, как Михо, то именно так и будет.

В тюрьмах преступников лечат тюремные врачи. Для тебя, улебот, это новость?

Посмотри, какая ваша ******* ТЮ здроровая и сочная после тюрьмы.
показати весь коментар
15.11.2021 10:12 Відповісти
Перше - ******* твоя мамашка, а не ЮТ. Непогано було б, щоб хтось типу Червоненка виніс її з камери на руках, бо ходити не могла
Друге - а чим ти доведеш, що ти сам " не вороваєш, не крадеш людей и не занимаєшся вымогательством"? В анонімному фактично інтернеті будь-хто може звиздіти про себе, що він білий та пухнастий.
показати весь коментар
15.11.2021 10:21 Відповісти
А на Майдан її у "лабутенах" вивезли тому що у неї вдома взуття на невисокому каблуку не було? Та й пика у неї така "змучена" була - як моя задниця після сидіння в карантині
показати весь коментар
15.11.2021 11:53 Відповісти
Як Юлю?
Так там же навіть її особистий масажист був.
показати весь коментар
15.11.2021 10:53 Відповісти
А в тюремних лікарів персонально для Мішико кваліфікація не достатня???? Діагноз поставити не вміють???? Треба обов'язково з інших лікарень викликати, щоб що???? Задовольнити персональні хотелки Саакашвілі?
показати весь коментар
15.11.2021 12:03 Відповісти
Лежати в ліжку і демонструвати слабкість не важко.
А він часом не наркоман?
Щось на "ломку" подібне.
Відлучили від дози, от і почалися проблєми.
Та все буде гаразд.
Інформація за сценарієм і законами жанру. Ще ніхто з політичних "голодувальників" останніх років не постраждав
показати весь коментар
15.11.2021 09:42 Відповісти
Так ведь при Мишке в Грузии как раз и запихивали швабры в задницы своих граждан. Так, что тут Мишка первым начал. А примером пост-совка служат страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, а не Грузия.
показати весь коментар
15.11.2021 10:04 Відповісти
там не швабры, а веники засовывали - за это Мишка сейчас и несет наказание
- а сейчас и веники вернулись почти, и все реформы херятся с скоростью экспресса..
показати весь коментар
15.11.2021 10:09 Відповісти
А скажите, вот ежели этому Карлсону, по заведённой им же традиции, засунут в известное место веник, то можно ли будет считать его уже не Карлсоном, а например аистом несущим счастье?
показати весь коментар
15.11.2021 10:38 Відповісти
Ну нифигасе вы романтичный, пане зольдате!
показати весь коментар
15.11.2021 14:35 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 16:22 Відповісти
И правильно сделали, этот симулянт уже всех достал.
показати весь коментар
15.11.2021 09:35 Відповісти
Саакашвілі вже самостійно не може дойти до параши.
Уміраєт брат Батоно,в шаріте просіт.
показати весь коментар
15.11.2021 09:38 Відповісти
Ага, все видели этого немощного недавно на видео, там еще лишнего жира минимум 30 кило.
показати весь коментар
15.11.2021 09:45 Відповісти
Откуда у НИЩЕГО деньги на Шарите? По его декларации ему полагается максимум частный центр в Тбилисо по адресу тупик Кавтарадзе 2.
показати весь коментар
15.11.2021 11:15 Відповісти
Це вже яка сьогодні новина про Сааку? А як там почувається наш військовий, якого поранили російські окупанти? Як там війська окупанта на нашому кордоні, наші підтягуються? Що там на кордоні "Україга-Білорусь" - лізуть "біженці"? Як там "вагнерівці" і як там "кат палич"???
показати весь коментар
15.11.2021 09:36 Відповісти
13.10.21. Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем .03.10.21.Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский/Умрёт Саакашвили от голода или от новичка-полония, Иван Петрович Сидоров с четыреждыуклониста спросит: что же ты , пианист, слово своё , ни президентское, ни воровское , не держишь. Саакашвали дружбан твой, на должность высокую тобой назначенный.А ты ему не помог. А уж Сидорову-Сидороенко-Сидоряну-Сидорянцу не поможешь точно.Зато помог Цемаху. Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019. Цемах-еврейское имя, означает «растение».
показати весь коментар
15.11.2021 09:36 Відповісти
Кацапские шлюхи лютуют. Саакашвили для них кость в горле.
показати весь коментар
15.11.2021 09:40 Відповісти
Спалился, зебильный бот.
показати весь коментар
15.11.2021 09:42 Відповісти
та . катують . вина не дают . Ясько для минета не пускают . про кокс сказали вообще может забыть . изверги
показати весь коментар
15.11.2021 09:45 Відповісти
Яка слушна жалоба від Игорь Бех
Дійсно такий великий реформатор та діяч всесвітнього штибу, і скільки вже потрібних реформ здійснив у нашій країні.
Україна за сприяння міхо змінювалась на очах
Україна повинна йому дякувати, молитися на нього, як, до речі і на зЕ, і на єР, та ставити пам'ятники хоч у бронзі, хоч у граніті, хоч у гіпсі...
Велика країна Україна, багато талановитих людей, а ось без міхо, ну ніяк.
І ясько такої ж думки, сумує бідолашна за своїм коханим.
показати весь коментар
15.11.2021 09:46 Відповісти
Ага, сколько там наши отсидели по делу Шеремета?
показати весь коментар
15.11.2021 09:52 Відповісти
почему так мало информации о Мишке ? нам всем безумно интересно . как он спал ? что ему снилось ? покакал он с утра или нет ? в каком боку у него колет и какая пятка чешется ? вся Украина застыла в ожидании новостей
показати весь коментар
15.11.2021 09:43 Відповісти
Саакашвили -камикадзе.Власть в Грузии стала бандитской.
показати весь коментар
15.11.2021 09:44 Відповісти
а я считаю что он герой . предлагаю его канонизировать . называть его именем улицы и снимать про него фильмы
показати весь коментар
15.11.2021 09:47 Відповісти
Повість Марка Твена "Королі і капуста" пам"ятаєш? Там при переворотах на пам"ятнику президенту лише голови міняли Так от - знести голову на пам"ятнику засновнику Тбілісі і причепить голову "Карлсона"
показати весь коментар
15.11.2021 11:59 Відповісти
"Короли и капуста " О.Генри класное чтиво
показати весь коментар
15.11.2021 12:40 Відповісти
Ну - трохи помилився Давно читав останній раз Вибачаюся!
показати весь коментар
15.11.2021 12:43 Відповісти
я сам в детстве читал . и книга досталась надорванная . не было первых 17 страниц . полностью прочитал уже в лет тридцать
показати весь коментар
15.11.2021 12:47 Відповісти
Нах. нам цей Карлосон здався? Мало у країны проблем?
показати весь коментар
15.11.2021 09:47 Відповісти
А давайте делать ставки помрет Михо от самоумаривания или начнет жрать.

Бо обвинять власти Грузии в том, что Михо сам морит себя голодом - это как-то странно.
показати весь коментар
15.11.2021 09:50 Відповісти
Дядьку, а ти з якої балди сраку собі рвеш за прокацапський режим Бздини Іванова-Іванішвілі, росіського олігарха-мільярдера ?
показати весь коментар
15.11.2021 10:13 Відповісти
Якийсь офшор 95 без табу засрав своїми кацапсько-бздинними коментами з Швейцарії всю гілку.
показати весь коментар
15.11.2021 10:11 Відповісти
Жулькососам не нравится сравнение их ваны с михо? Или не любят вспоминать кто его тащил в Украину нарушая законы?
показати весь коментар
15.11.2021 11:35 Відповісти
Смерть вьідающегося политика-реформатора - цель Кремля и его грузинских шавок. Не допустить ее - задача всех нормальньіх людей !
Свободу Саакашвили !
показати весь коментар
15.11.2021 10:52 Відповісти
Досить тут верещати про героізм Міхо , так як його взагалі немає😠
Так , дійсно , йому дуже погано , так як у нього почалася ломка , але згодом він вилікується і стане нормальною людиною , а не наркозалежним баригою 😡
показати весь коментар
15.11.2021 11:37 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++++
показати весь коментар
15.11.2021 12:00 Відповісти
кацапня у захваті.
показати весь коментар
15.11.2021 16:42 Відповісти
 
 