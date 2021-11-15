До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів, - адвокат Тутберідзе
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До лікувального закладу глданської в'язниці №18, де утримують експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі, не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия Онлайн", про це заявив адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе.
Після двогодинного очікування лікарям, які мали перевірити стан здоров'я Саакашвілі, сказали, що робочий час закінчено.
"Сьогодні перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний та ганебний факт", - зазначив правозахисник.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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- пройдет не много времени и они будут запихивать швабры в задницы своим гражданам как на Московии..
- жалко Грузию - еще не давно она служила примером пост-совкам..
Оце все "слабкість, стало зле, потребує реанімації"- що з ним?
Серце, інсульт, шлунок, нирки, ломка без наркотиків- що з ним таке?
Поки цього не буде, вважаю все це маніпуляцією, симуляцією та політтехнологією.
- читайте новость
А сейчас эта Лолита торчит в Грузии в качестве смотрящей. Денисова,тебя используют, как дуру последнюю. Меньше пены!
и кстати - в Грузии вернулись в полный рост взятничество, воровство и прочие прелести..
- а еще недавно они машины оставляли с ключами на улицах на ночь..
не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії. Джерело: https://censor.net/ua/n3299449
В тюрьмах преступников лечат тюремные врачи. Для тебя, улебот, это новость?
Посмотри, какая ваша ******* ТЮ здроровая и сочная после тюрьмы.
Друге - а чим ти доведеш, що ти сам " не вороваєш, не крадеш людей и не занимаєшся вымогательством"? В анонімному фактично інтернеті будь-хто може звиздіти про себе, що він білий та пухнастий.
Так там же навіть її особистий масажист був.
А він часом не наркоман?
Щось на "ломку" подібне.
Відлучили від дози, от і почалися проблєми.
Та все буде гаразд.
Інформація за сценарієм і законами жанру. Ще ніхто з політичних "голодувальників" останніх років не постраждав
- а сейчас и веники вернулись почти, и все реформы херятся с скоростью экспресса..
Уміраєт брат Батоно,в шаріте просіт.
Дійсно такий великий реформатор та діяч всесвітнього штибу, і скільки вже потрібних реформ здійснив у нашій країні.
Україна за сприяння міхо змінювалась на очах
Україна повинна йому дякувати, молитися на нього, як, до речі і на зЕ, і на єР, та ставити пам'ятники хоч у бронзі, хоч у граніті, хоч у гіпсі...
Велика країна Україна, багато талановитих людей, а ось без міхо, ну ніяк.
І ясько такої ж думки, сумує бідолашна за своїм коханим.
Бо обвинять власти Грузии в том, что Михо сам морит себя голодом - это как-то странно.
Свободу Саакашвили !
Так , дійсно , йому дуже погано , так як у нього почалася ломка , але згодом він вилікується і стане нормальною людиною , а не наркозалежним баригою 😡