Дев'ять депутатів парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Саакашвілі
Дев'ять депутатів-опозиціонерів грузинського парламенту оголосили голодування на підтримку ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на IPN.
Член партії "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе заявив, що голодування триватиме доти, доки третього президента Грузії Саакашвілі не переведуть до цивільної лікарні.
Як зазначається, голодувати збираються Давіт Кіркітадзе, Акакі Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі, Абдулла Ісмаїлов.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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- а если серьезно, то вчера общался с грузинами, которые на линии с Грузией все время - это они дают 90% - там сейчас реально идет очень не здоровая херьня - типа нашего Майдана и анти-майдана
- потом отвечу
https://youtu.be/Ugxp12nnxC0
В Совке подавали такие блюда в кабаках - шашлык по карски, харчо, хинкали и чахохбили. Практически это фсё. Изредка в меню попадалось сациви. Крайне редко попадалось. А слава обыкновенная, просто раздутая. Более богатая кухня украинская. Гораздо богаче.
Простая кухня? Ну вы даёте!
Вы не львовского разлива?
Что вас так возмутило? Моя точка зрения на грузинскую кухню?
Так мы, слава Богу, не в Китае или не на Расеюшке живём, что бы иметь только вашу и единственно "правильную" точку зрения на неё.
Колись син шеф-кухаря ресторану а мій співслужбовець - Алік Хевіашвілі сказав улюблений вислів свого батька: "Нет плохих продуктов! Есть плохие повара!"
А я перефразую: "Нема поганих страв і кухонь! Є люди, що готувать не вміють!"
У мене прислів"я власне є - я його застосовую саме при спілкуванні з подібними "упертюхами": "Перед тим як кричать, що хтось "усрався" , варто оглянуться і понюхать власний зад - може він смердить сильніше?"
Нет, мне не кажется, что я навязываю вам своё мнение, в отличии от вас. Я высказал своё мнение. При чём в общении с другим человеком, а не с вами. А вы, с настойчивостью носорога, стараетесь меня переубедить. При чём совершенно безуспешно но настойчиво до навязчивости. И разговор тут шёл не о разных кухнях а именно о грузинской. Так, что ваше мнение о других кухнях тут совершенно неуместно. И воспользуйтесь сами своим же советом и понюхайте собственный зад.
Одна справа - "рассуждать" про кухню, сидячи за столом з ложкою, і зовсім інша - стоячи коло плити! Ти мені персонажа анекдоту нагадуєш: " Приготовление пищи - дело несложное: говорю как-то жене: А не приготовить-ли нам борщ?" Сказал, оделся и пошёл в бар Прихожу через два часа - борщ готов! Ничего сложного!"
А кто дал вам такие права да ещё и большие? Сами себе нарезали эти права? А может быть у вас на коммунальной кухне две звезды от Мишлена? Тогда, даааааа......
И с чего у вас такие мысли про то, как я могу оценить грузинскую кухню при чём только с ложкой в руке? И почему только с ложкой? Я оперирую за столом ещё и ножом с вилкой.
И почему я вам должен верить, что вы сами готовите? И в конце концов, с чего вы взяли, что вы не плохо готовите? Кто вам это сказал?
Написать можно много и разного, зная, что тебя не проверят вживую.
Как там у вас, - вернулся в бар и супчик готов, да?
Так что - куме він сбреше не дорого візьме.
І взагалі - що ж все-таки ти мені хочеш довести? Бо я щось "не врублюся" - чого ти тут другий день заспокоїться не можеш?
Первое что выдаёт гугл масса рецептов.
https://povar.ru/recipes/blinchiki_s_ovoshami-68890.html
https://cookpad.com/ru/search/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwimx7yWupr0AhUn-yoKHbgcDxgQ7xYoAHoECAEQNg&biw=1360&bih=625&dpr=1
Может быть вот этот:
- Положи туда укропу,
И баранью ж..пу,
Два под...а кошачих,
Две куриных лапки.......
Я не являюсь фанатом вашей кухни и тем более не знаю ни вас ни вашего сайта, блога или что там у вас, да и знать не хочу. Зачем мне рыться по кулинарным помойкам разного рода возомнивших себя кулинарами и восхваляющих сами себя?
И если да то как пробовал? Виртуально?
Чем ещё сами себя похвалите?
Надобно сменить вам ник. На "Гурмановый нарцисс" к примеру. А затем на "Прищемитель".
Впрочем, в своей практике на ниве психиатрии, я и не с такими симптомами сталкивался. Что вы, с нарциссизмом, так, чепуха.
там за его прибацнутые выходки со стрельбой и в шапке-ушанке... должен кто-то приплачивать из рахи...
а если детское пюре, соки и паштетики.... х/з что это... но не голодовка...
на одной воде человек сколько может выдержать? месяц?
- голодовать может только тот, кто всю жизнь был сыт.