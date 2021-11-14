Дев'ять депутатів парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

Дев'ять депутатів-опозиціонерів грузинського парламенту оголосили голодування на підтримку ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на IPN.

Член партії "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе заявив, що голодування триватиме доти, доки третього президента Грузії Саакашвілі не переведуть до цивільної лікарні.

Як зазначається, голодувати збираються Давіт Кіркітадзе, Акакі Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі, Абдулла Ісмаїлов.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.