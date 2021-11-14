УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7653 відвідувача онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
1 523 11

В Глданській в'язниці, де утримують Саакашвілі, можуть запровадити карантин, - адвокат Гварамія

В Глданській в'язниці, де утримують Саакашвілі, можуть запровадити карантин, - адвокат Гварамія

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніка Гварамія не виключає, що найближчим часом Глданська в'язниця, на території якої розташовується тюремна лікарня, може бути оголошена карантинною зоною через побоювання поширення коронавірусної інфекції.

Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні з Глданської в'язниці до громадянської клініки "Вівамед" із діагнозом COVID-19 було перевезено диякона, отця Георгія Мамаладзе, який перебуває в ув'язненні. Цей факт може стати причиною для оголошення в Глданській в'язниці карантину, а це означає, що з Міхеілом Саакашвілі вже ніхто не зможе зустрітися", - сказав журналістам Гварамія.

Він зазначив, що головлікар тюремної лікарні та медперсонал спілкувалися із зараженим дияконом, так само, як і з Саакашвілі.

Читайте також: Стан Саакашвілі погіршився, сьогодні він не зміг підвестися з ліжка, йому важко говорити, - особистий лікар Кіпшидзе

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

Грузія (1840) карантин (18172) Саакашвілі Міхеіл (2155) в'язниця (439)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Йшов другий тиждень репортажів про ув'язненого Саакашвілі.
В мене лише одне запитання: Навіщо злочинний грузинський режим позбавляє ув'язнених права розчісувати волосся на голові?!
показати весь коментар
14.11.2021 14:46
+7
СВИНЬИ И ТО ЧИЩЕ ЖИВУТ ЧЕМ ЭТОТ МОРАЛЬНЫЙ УРОД.
показати весь коментар
14.11.2021 15:05
+2
таке враження що всім насрати на саакашвілі
показати весь коментар
14.11.2021 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таке враження що всім насрати на саакашвілі
показати весь коментар
14.11.2021 14:39 Відповісти
Судя по комментам на Цензоре, это не субьективные ощущения а обьективная реальность. В Украине Сакашвили сильно не любят, но он сам виноват, откровенно пинал х..и на должности губернатора АДезчины, продемонстрировал свое хамское нутро и умудрился настроить против себя немногочисленных местных патриотов. В тот период говорят грузин сильно увлекся кокосом и отдыхом в местных ресторанах - теперь пожинает плоды
показати весь коментар
14.11.2021 15:59 Відповісти
Пісяє окропом промокшанська влада. Очко то не желєзне.
показати весь коментар
14.11.2021 14:39 Відповісти
Йшов другий тиждень репортажів про ув'язненого Саакашвілі.
В мене лише одне запитання: Навіщо злочинний грузинський режим позбавляє ув'язнених права розчісувати волосся на голові?!
показати весь коментар
14.11.2021 14:46 Відповісти
СВИНЬИ И ТО ЧИЩЕ ЖИВУТ ЧЕМ ЭТОТ МОРАЛЬНЫЙ УРОД.
показати весь коментар
14.11.2021 15:05 Відповісти
прибиральниці нема... нема і кухаря-шофера-секретаря-помічника.... навіть ясько нема поруч)))
приходиться все робити самому...навіть шкарпетки прати...чи не прати?)))) балуваний...
показати весь коментар
14.11.2021 15:46 Відповісти
животное... как молодуха ясько с ним сошлась? все так плохо в жизни было, видимо...
показати весь коментар
14.11.2021 19:33 Відповісти
" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть./ Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн/ Воровская команда Зеленского воровала, ворует и будет воровать. А Саакашвили в команде Зеленского не курьером служил. Но тема Саакашвили-вор не раскрыта. Сколько Михрютка миллионов долларов наворовал-1,10, 100, миллиард , не известно.
показати весь коментар
14.11.2021 14:51 Відповісти
Карантин...Так дійсно,Міхо це дуже велика бацила...
показати весь коментар
14.11.2021 14:59 Відповісти
Міхо це дуже велика бацила...Кілограм так під 110! Ще й "схуд" нібито на 20!
показати весь коментар
14.11.2021 15:02 Відповісти
привезли в тюрьму к Карлсону зараженного диакона... Да хрен с тем Карлсоном. Это теракт с применением бактериологического оружия в отношении персонала тюрьмы и других заключенных. Черновики тупинских стратегий грузины сами сперли, или их подарил сам бункерфюрер?
показати весь коментар
14.11.2021 15:25 Відповісти
 
 