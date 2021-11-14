В Глданській в'язниці, де утримують Саакашвілі, можуть запровадити карантин, - адвокат Гварамія

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніка Гварамія не виключає, що найближчим часом Глданська в'язниця, на території якої розташовується тюремна лікарня, може бути оголошена карантинною зоною через побоювання поширення коронавірусної інфекції.

Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні з Глданської в'язниці до громадянської клініки "Вівамед" із діагнозом COVID-19 було перевезено диякона, отця Георгія Мамаладзе, який перебуває в ув'язненні. Цей факт може стати причиною для оголошення в Глданській в'язниці карантину, а це означає, що з Міхеілом Саакашвілі вже ніхто не зможе зустрітися", - сказав журналістам Гварамія.

Він зазначив, що головлікар тюремної лікарні та медперсонал спілкувалися із зараженим дияконом, так само, як і з Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.