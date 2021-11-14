В Глданской тюрьме, где содержат Саакашвили, могут ввести карантин, - адвокат Гварамия

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия не исключает, что в ближайшее время Глданская тюрьма, на территории которой располагается тюремная больница, может быть объявлена карантинной зоной из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня из Глданской тюрьмы в гражданскую клинику "Вивамед" с диагнозом COVID-19 был перевезен диакон, отец Георгий Мамаладзе, который находится в заключении. Этот факт может стать причиной для объявления в Глданской тюрьме карантина, а это значит, что с Михеилом Саакашвили уже никто не сможет встретиться", - сказал журналистам Гварамия.

Он отметил, что главврач тюремной больницы и медперсонал общались с зараженным диаконом, так же, как и с Саакашвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.