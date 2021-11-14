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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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В Глданской тюрьме, где содержат Саакашвили, могут ввести карантин, - адвокат Гварамия

В Глданской тюрьме, где содержат Саакашвили, могут ввести карантин, - адвокат Гварамия

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия не исключает, что в ближайшее время Глданская тюрьма, на территории которой располагается тюремная больница, может быть объявлена карантинной зоной из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня из Глданской тюрьмы в гражданскую клинику "Вивамед" с диагнозом COVID-19 был перевезен диакон, отец Георгий Мамаладзе, который находится в заключении. Этот факт может стать причиной для объявления в Глданской тюрьме карантина, а это значит, что с Михеилом Саакашвили уже никто не сможет встретиться", - сказал журналистам Гварамия.

Он отметил, что главврач тюремной больницы и медперсонал общались с зараженным диаконом, так же, как и с Саакашвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Грузия (4497) карантин (16729) Саакашвили (3307) тюрьма (822)


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Топ комментарии
+8
Йшов другий тиждень репортажів про ув'язненого Саакашвілі.
В мене лише одне запитання: Навіщо злочинний грузинський режим позбавляє ув'язнених права розчісувати волосся на голові?!
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14.11.2021 14:46
+7
СВИНЬИ И ТО ЧИЩЕ ЖИВУТ ЧЕМ ЭТОТ МОРАЛЬНЫЙ УРОД.
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14.11.2021 15:05
+2
таке враження що всім насрати на саакашвілі
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14.11.2021 14:39
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таке враження що всім насрати на саакашвілі
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14.11.2021 14:39 Ответить
Судя по комментам на Цензоре, это не субьективные ощущения а обьективная реальность. В Украине Сакашвили сильно не любят, но он сам виноват, откровенно пинал х..и на должности губернатора АДезчины, продемонстрировал свое хамское нутро и умудрился настроить против себя немногочисленных местных патриотов. В тот период говорят грузин сильно увлекся кокосом и отдыхом в местных ресторанах - теперь пожинает плоды
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14.11.2021 15:59 Ответить
Пісяє окропом промокшанська влада. Очко то не желєзне.
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14.11.2021 14:39 Ответить
Йшов другий тиждень репортажів про ув'язненого Саакашвілі.
В мене лише одне запитання: Навіщо злочинний грузинський режим позбавляє ув'язнених права розчісувати волосся на голові?!
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14.11.2021 14:46 Ответить
СВИНЬИ И ТО ЧИЩЕ ЖИВУТ ЧЕМ ЭТОТ МОРАЛЬНЫЙ УРОД.
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14.11.2021 15:05 Ответить
прибиральниці нема... нема і кухаря-шофера-секретаря-помічника.... навіть ясько нема поруч)))
приходиться все робити самому...навіть шкарпетки прати...чи не прати?)))) балуваний...
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14.11.2021 15:46 Ответить
животное... как молодуха ясько с ним сошлась? все так плохо в жизни было, видимо...
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14.11.2021 19:33 Ответить
" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть./ Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн/ Воровская команда Зеленского воровала, ворует и будет воровать. А Саакашвили в команде Зеленского не курьером служил. Но тема Саакашвили-вор не раскрыта. Сколько Михрютка миллионов долларов наворовал-1,10, 100, миллиард , не известно.
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14.11.2021 14:51 Ответить
Карантин...Так дійсно,Міхо це дуже велика бацила...
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14.11.2021 14:59 Ответить
Міхо це дуже велика бацила...Кілограм так під 110! Ще й "схуд" нібито на 20!
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14.11.2021 15:02 Ответить
привезли в тюрьму к Карлсону зараженного диакона... Да хрен с тем Карлсоном. Это теракт с применением бактериологического оружия в отношении персонала тюрьмы и других заключенных. Черновики тупинских стратегий грузины сами сперли, или их подарил сам бункерфюрер?
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14.11.2021 15:25 Ответить
 
 