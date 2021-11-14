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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
2 942 99

Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять депутатов-оппозиционеров грузинского парламента объявили голодовку в поддержку заключенного бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на IPN.

Член партии "Единое национальное движение" Давит Киркитадзе заявил, что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Саакашвили не переведут в гражданскую больницу.

Как отмечается, голодать собираются Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.

Читайте также: В Глданской тюрьме, где содержат Саакашвили, могут ввести карантин, - адвокат Гварамия

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4497) Саакашвили (3307)


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Топ комментарии
+13
Цікаво а де саме вони будуть голодувать? У залі засідань парламенту ти у себе по домівках? Якщо по домівках то мабуть так само як і Міхо - поряд з холодильником!
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14.11.2021 17:19
+13
Мо, лучше у Дерьмака, Подоляка и Татарова спросить? Или у того руснявого, который в 2014 гнусавил, шо "войны нет, просто рААсеюшка отодвигает свои границы на запад"?
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14.11.2021 17:25
+12
А в Украине не путлерососы заправляют?
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14.11.2021 17:19
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Грузинське соковиробництво не витримає. А чому блаЗЕнь та Гордони з Ясько не оголосили?
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14.11.2021 17:07 Ответить
А де ви бачили, щоб євреї голодування оголошували?
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14.11.2021 19:17 Ответить
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14.11.2021 19:24 Ответить
Для того він туди й поїхав...
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14.11.2021 17:09 Ответить
Коли в тебе вдома заправляють путлерососи,ти б не поїхав до своєї домівки,рятувати свою землю?
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14.11.2021 17:15 Ответить
А в Украине не путлерососы заправляют?
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14.11.2021 17:19 Ответить
Не повіриш..путлерососи не заправляють..Спитай у Яроша.
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14.11.2021 17:23 Ответить
Мо, лучше у Дерьмака, Подоляка и Татарова спросить? Или у того руснявого, который в 2014 гнусавил, шо "войны нет, просто рААсеюшка отодвигает свои границы на запад"?
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14.11.2021 17:25 Ответить
Мо,спитати у Мертвечуків,Свинарчукі,Брильянтових прокурорів і іншій братії Луценківської правиці?
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14.11.2021 21:03 Ответить
А эти люди заправляют в Украине сейчас?
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14.11.2021 21:14 Ответить
Ваши источники!?
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14.11.2021 17:13 Ответить
ага - вероятность 90%
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14.11.2021 17:16 Ответить
Ага, вот эти источники?
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14.11.2021 17:18 Ответить
фу, какая мерзость твоя эта картинка
- а если серьезно, то вчера общался с грузинами, которые на линии с Грузией все время - это они дают 90% - там сейчас реально идет очень не здоровая херьня - типа нашего Майдана и анти-майдана
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14.11.2021 17:21 Ответить
Уж не с Додиком ли общались?
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14.11.2021 17:38 Ответить
дружище мне сейчас юродствовать с тобой некогда, я Бабченко сейчас смотрю..
- потом отвечу
https://youtu.be/Ugxp12nnxC0
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14.11.2021 17:40 Ответить
А процент, как то маловат, ваши источники, дают. Жадные. Как и Михуил.
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14.11.2021 17:54 Ответить
А картинка не моя, а ваших источников.
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14.11.2021 17:38 Ответить
Акціонеру газпрому,Іванішвілі і його карманному уряду Михайло зараз як казан з киплячим маслом.
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14.11.2021 17:08 Ответить
Но сперва плотно покушали.
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14.11.2021 17:12 Ответить
Цікаво а де саме вони будуть голодувать? У залі засідань парламенту ти у себе по домівках? Якщо по домівках то мабуть так само як і Міхо - поряд з холодильником!
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14.11.2021 17:19 Ответить
Михайло важлива історична постать в Грузіі,і смертельний ворог Путіна.Якщо ти,Яр неХолодний до кремлівського людоїда,то така справа.
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14.11.2021 17:39 Ответить
"Саакашвили - Великий исторический фигур Грузии! И такой страшьний враг Путина! Ну пряма смэртельний! Прям кушять не можит - такой смэртэльний!"
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14.11.2021 18:02 Ответить
Тому Яр тобі і плювати на Грузію,..Тебе турбує тільки Сивочолий бульдозерист..Я 1 грудня 2013 року на Банковій,побачив і зрозумів,що Олексійович Петро на бульдозері рятував не тільки кучмівське надбання,а і феодалізм в Україні.
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14.11.2021 18:13 Ответить
На що мені "плювать" це моя власна справа! Наприклад - мені абсолютно наплювать на твою думку про мене
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14.11.2021 18:17 Ответить
А на Грузію?
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14.11.2021 18:19 Ответить
А яке тобі діло? Це теж - моя власна справа : "плювать" чи "не плювать"!
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14.11.2021 18:23 Ответить
Ти судиш інших людей,а значить ти не байдужий, до моєї позиції ненаплювально висловлюєш свою зневагу.За це до тебе повага ЯР неХолодний
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14.11.2021 19:01 Ответить
"НАСРАТЬ"!!! І на твою "неповагу" - теж!!!
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14.11.2021 19:02 Ответить
Знаю
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14.11.2021 19:21 Ответить
Ну то й добре! Тільки мені цікаво - якщо ти це знаєш - то чого ніяк від мене не "відлипнеш"? "Прилип як банний листок до задниці!"
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14.11.2021 19:26 Ответить
Прилип Пилип,не зважай,я не прилипав.В твоєму світогляді є своя історія,я моєму своя.Твоя правда,для мене, як лиса істина у їжачка без колючок.
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14.11.2021 19:56 Ответить
Ясно ! Аргументів нема - починається "тріпологія"! будь здоров! "Засирай мізки" комусь іншому!
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14.11.2021 20:07 Ответить
Яр,не прилипай.
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14.11.2021 20:23 Ответить
Міхо, та вгамуйся вже. Ти вже нікому не цікавий. Сиди рівно, якщо влип. Міжнародні аферисти повині сидіти у тюрмі. Паніка Карлсона пояснюється його страхом перед етапом на зону. Там не буде окрамої палати, дитячого харчування. А якщо взяти до уваги що робили з затриманими у тюрмах під час президентства *******, то там йому швидко встромлять не пропелер, а щось інше і не в спину, а трохи нижче. Чекаю на розвиток ситуації.
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14.11.2021 20:14 Ответить
Згинь падаль зелена і не смій подивати брудом Пороха , досить 😡
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15.11.2021 00:19 Ответить
А в буфете парламента Грузии.
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14.11.2021 17:40 Ответить
Грузинська кухня, одна з найкращих вважається. Сумніваюся, чи можуть голодувати?))
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14.11.2021 18:04 Ответить
Это миф. За лучшую кухню.
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14.11.2021 18:24 Ответить
Очень яркая еда считается. Популярная.
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14.11.2021 18:35 Ответить
У кого считается? У кого популярная?
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14.11.2021 19:14 Ответить
КИМ вважається?
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14.11.2021 18:50 Ответить
Точно не Саакашвілі))
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14.11.2021 18:53 Ответить
Яскрава кухня-багато спецій, популярних страв. Навіщо сперечатися із фактами?
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14.11.2021 18:56 Ответить
Откуда черпаете факты? Назовите источник ваших фактов.
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14.11.2021 19:15 Ответить
Много блюд популярных были в совке, это раз (как-бы деликатес- ресторанная еда). Потом, в целом, такая слава о грузинской кухне. Да и я некоторые блюда- с удовольствием. В мире тоже знают, хоть и не "на каждом углу".
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14.11.2021 19:19 Ответить
Вы не привели источники своей информации о "славе" грузинской кухни.
В Совке подавали такие блюда в кабаках - шашлык по карски, харчо, хинкали и чахохбили. Практически это фсё. Изредка в меню попадалось сациви. Крайне редко попадалось. А слава обыкновенная, просто раздутая. Более богатая кухня украинская. Гораздо богаче.
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14.11.2021 19:29 Ответить
Запрещённый приём Украинская кухня- недооценённая конечно, но лучшая. Проблема в том, що она простая- поэтому общедоступная, и все её воспринимают как "само-разумеющееся". Но в этом и идеал- из доступных продуктов сделать настоящие наслаждение. Такое и есть, истинное мастерство. Напомню, что сало было побочный продукт у свиньи, который не знали куда бы сплавить, кроме собак. А украинцы из него сделали "золото". Так и по остальным продуктам.
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14.11.2021 19:47 Ответить
Ни чего запрещённого.
Простая кухня? Ну вы даёте!
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14.11.2021 20:56 Ответить
Не "фантазуй"! Просто в радянські часи був дуже обмежений вибір продуктів на місцевих ринках До того ж ще й "керівні органи" з самої Москви присилали затверджені "типові меню" для "підприємств громадського харчування" От і викручувалися ресторатори як могли! Брали "типові меню" співставляли з набором продуктів на ринках і готували той "мінімум" котрий тобі і подавали А справжня грузинська кухня - це "щось" Гарантую що справжню "дичину тапака" ти ніколи не їв! Це не та запечене синюшне курча яке тобі в ресторані подають а осінні перепілки запечені між двома пласкими сковорідками витесаними з каменю!) А "долма"? А чахохбілі з фазаном? А "чурчхела"? Сулугуні в лаваші з джемом з хурми чи інжиру?
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14.11.2021 20:30 Ответить
С учётом того, что я родился в городе Ахалцихе Ахалкалакского района на берегах реки Пцхови Цхали, и жил в Кардзахе, откуда родом и моя, ныне покойная мама, мои "фантазии" имеют под собой практический опыт. Особенно, что касается настоящего фазана вместо которого у нас сейчас циплят готовят, или настоящее сациви с грузинским золотом.
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14.11.2021 20:52 Ответить
Я повинен "упасти на чотири кості" перед тобою? Я не винен , що тобі в житті попадалися погані грузинські кухарі чи ти просто (як тут писали) вважав її "как что-то собой разумеющееся" У мене вдома - кухні півсвіту: лагмани вертути плови чахохбілі і парикаші з пьоркьолтами часто готуються разом з борщами і варениками Так що я теж "не пальцем роблений"!
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14.11.2021 21:05 Ответить
Ходите как вам заблагорасудиться, хоть на четырёх костях хоть на пятой точке, кулинарный вы наш, слава Богу мы живём в свободной стране. Мне на это не просто наплевать, а аж с Говерлы наплевать или с лаврской колокольни. Два раза подряд.
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14.11.2021 22:33 Ответить
"Скисло молоко у курда - він на весь світ образився!" (А де ти народився і жив - це ще перевірять треба! Я знаю людей що прожили більше 60 років на Поліссі і поняття не мали як ростуть чорниці і шо таке "костяниця" і що це прекрасна їстівна ягода Про те що я його вчив гриби розпізнавать на його сьомому десятку років - я вже не кажу! Може й ти так у грузинській кухні розбираєшся?
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14.11.2021 22:57 Ответить
Я вижу вы тут претендуете на непогрешимость с правотой в последней инстанции и всезнайство?
Вы не львовского разлива?
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15.11.2021 08:20 Ответить
А ТИ - не "претендуєш"? Якщо тобі особисто не подобається (чи "приїлася") грузинська кухня - це твоя власна справа! Мені , наприклад , подобаються різні кухні (точніше - окремі страви в різних кухнях : наприклад , "пиштак" - у монгольській , чи "курут" - в казахській) Однак , нема "поганих" кухонь - є або незвичні для "ікспьорда" страви, або кухарі , що ті страви готувать не вміють Вибирай - до якої категорії тебе віднести!
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15.11.2021 11:34 Ответить
Я нет. В отличии от вас. И разве я где то сказал, что мне лично не нравиться? Поздравляю вас СОВРАМШИ. Просто я уточняю у человека, о его источниках "славы" грузинской кухни. Кухня своеобразная, кухня, как кухня. Что вам не даёт покоя? Моё спокойное отношение к хачапури и шоти с мчади и лобио?
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15.11.2021 12:03 Ответить
Прочитай під своїм коментарем мій! УВАЖНО! Особливо - другу фразу!
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15.11.2021 12:08 Ответить
И, что?
Что вас так возмутило? Моя точка зрения на грузинскую кухню?
Так мы, слава Богу, не в Китае или не на Расеюшке живём, что бы иметь только вашу и единственно "правильную" точку зрения на неё.
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15.11.2021 12:17 Ответить
"Особливо - другу фразу!"
Колись син шеф-кухаря ресторану а мій співслужбовець - Алік Хевіашвілі сказав улюблений вислів свого батька: "Нет плохих продуктов! Есть плохие повара!"
А я перефразую: "Нема поганих страв і кухонь! Є люди, що готувать не вміють!"
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15.11.2021 12:40 Ответить
И, что? Поэтому вы навязываете своё личное мнение, как единственно правильное, о грузинской кухне?
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15.11.2021 12:47 Ответить
Бл**дь! Ну що ж ти такий упертий? А , може , це з твого боку йде те у чому ти звинувачуєш мене? - "навязываете своё личное мнение, как единственно правильное, о грузинской кухне?" Тобі так не здається? Я висловив свою думку не про одну грузинську кухню, а про кілька кухонь, де відмітив що кожна має свою "своєрідність" і позитивні якості Ти ж "уперся рогом" що грузинська кухня не має нічого видатного! То хто ж "нав"язує свою особисту думку"?
У мене прислів"я власне є - я його застосовую саме при спілкуванні з подібними "упертюхами": "Перед тим як кричать, що хтось "усрався" , варто оглянуться і понюхать власний зад - може він смердить сильніше?"
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15.11.2021 13:28 Ответить
Вы такой нервный. До смешного.
Нет, мне не кажется, что я навязываю вам своё мнение, в отличии от вас. Я высказал своё мнение. При чём в общении с другим человеком, а не с вами. А вы, с настойчивостью носорога, стараетесь меня переубедить. При чём совершенно безуспешно но настойчиво до навязчивости. И разговор тут шёл не о разных кухнях а именно о грузинской. Так, что ваше мнение о других кухнях тут совершенно неуместно. И воспользуйтесь сами своим же советом и понюхайте собственный зад.
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15.11.2021 13:35 Ответить
Я краще понюхаю "хаш"! Його не тільки вірмени , але і грузини варять (хоч я і не пам"ятаю як саме він у них називається) Он - вариться на кухні! Поставив вранці , бо буде завтра святковий обід Частина його стане українським холодцем , а частина подасться на стіл в гарячому вигляді - посипаним кінзою і зеленою цибулею!
Одна справа - "рассуждать" про кухню, сидячи за столом з ложкою, і зовсім інша - стоячи коло плити! Ти мені персонажа анекдоту нагадуєш: " Приготовление пищи - дело несложное: говорю как-то жене: А не приготовить-ли нам борщ?" Сказал, оделся и пошёл в бар Прихожу через два часа - борщ готов! Ничего сложного!"
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15.11.2021 13:52 Ответить
А, что такое, почему не свой зад а хаш? И почему именно хаш а не шурпа-акель к примеру? А с чего вы взяли, что только вы умеете готовить и вкусно кушать? Опять претендуете на истину в последней инстанции и звание "гурмана всея Украины"?
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15.11.2021 13:57 Ответить
Я тобі пояснив, що я маю більше прав на оцінку кухні бо сам готую непогано (якщо не віриш - відкрий тему "Ватра") а ти лише балаболиш На мою думку - ти можеш грузинську кухню оцінить тільки з ложкою в руці а сам готувать не вмієш і думаєш що ті погано приготовлені страви грузинської кухні які тобі поставили під носом - це і є справжня грузинська кухня!
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15.11.2021 14:06 Ответить
Да вы, что! Больше прав?!
А кто дал вам такие права да ещё и большие? Сами себе нарезали эти права? А может быть у вас на коммунальной кухне две звезды от Мишлена? Тогда, даааааа......
И с чего у вас такие мысли про то, как я могу оценить грузинскую кухню при чём только с ложкой в руке? И почему только с ложкой? Я оперирую за столом ещё и ножом с вилкой.
И почему я вам должен верить, что вы сами готовите? И в конце концов, с чего вы взяли, что вы не плохо готовите? Кто вам это сказал?
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15.11.2021 14:19 Ответить
З чого я взяв що я непогано готую? Та хоча-б з того що вже не один рік форумчани користуються не тільки тими рецептами кухні народів світу які я освоїв і поділився з ними але й моїми власними - які я сам придумав і використовую І саме вони впросили мене відкрить тут власну тему Так що "Куме! Не тратьте дарма сили - йдіть на дно!"
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15.11.2021 14:24 Ответить
Делиться рецептами не самому готовить. И погуглив, можно на 22 страничке, куда ни кто не заходит и рецепт какой ни какой найти.
Написать можно много и разного, зная, что тебя не проверят вживую.
Как там у вас, - вернулся в бар и супчик готов, да?
Так что - куме він сбреше не дорого візьме.
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15.11.2021 14:34 Ответить
Ну-ну! Знайди наприклад "странічку" де надрукований рецепт налисників з овочами і маринованою рибою - мені дуже цікаво! А люди що це готували давно вже оцінили - їм і їх друзям сподобалося
І взагалі - що ж все-таки ти мені хочеш довести? Бо я щось "не врублюся" - чого ти тут другий день заспокоїться не можеш?
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15.11.2021 15:01 Ответить
БЛИНЧИКИ С ОВОЩАМИ
Первое что выдаёт гугл масса рецептов.


https://povar.ru/recipes/blinchiki_s_ovoshami-68890.html

https://cookpad.com/ru/search/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9

https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwimx7yWupr0AhUn-yoKHbgcDxgQ7xYoAHoECAEQNg&biw=1360&bih=625&dpr=1
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15.11.2021 15:20 Ответить
Я сказав - дай мені той рецепт який видав я і який використовували форумчани!
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15.11.2021 15:22 Ответить
А какой именно выдали вы? Интернет это безбрежный океан. Где вы там затерялись, как капля в нём, я же не знаю.
Может быть вот этот:
- Положи туда укропу,
И баранью ж..пу,
Два под...а кошачих,
Две куриных лапки.......

Я не являюсь фанатом вашей кухни и тем более не знаю ни вас ни вашего сайта, блога или что там у вас, да и знать не хочу. Зачем мне рыться по кулинарным помойкам разного рода возомнивших себя кулинарами и восхваляющих сами себя?
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15.11.2021 15:30 Ответить
К слову, форумчане пользуются, а кто из них пробовал вашу стряпню?
И если да то как пробовал? Виртуально?
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15.11.2021 14:36 Ответить
А ти завжди оцінюєш "стряпню" "власноротно" з рук того хто рецепт придумав? нормальним людям достатньо трьох речей - переліку продуктів їх кількості і технології приготування А це описано в книгах рецептів Ти цього не знаєш? Значить ти точно "не рибак а "сковороднік" Співчуваю! Я людям пояснив ЯК готувать і З ЧОГО Вони приготували і оцінили написавши відгуки І все Але це - "не для средних умов"
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15.11.2021 14:57 Ответить
Так ведь дело не в рецепте, а в том, что вы, как нарцисс, сами себя тут расхваливаете. Себя и свою стряпню, которую ни кто лично не пробовал. А стряпню того, кто сам себя нахваливает предпочитаю попробовать лично, а не виртуально. И вам рекомендую. Оно конечно, имея "ум" "выше" среднего (куда уж мне тягаться с умом "выше" среднего), вот как у нас и ваших фанатов, можно и виртуально вашей стряпни откушать (прочёл и послевкусие во рту такое прекрасное), что лично вы видимо и делаете, нахваливая сами себя, но я всё таки предпочитаю лично покушать. Я натурал в этом вопросе.
Чем ещё сами себя похвалите?
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15.11.2021 15:14 Ответить
Ноги є? Тоді ЙДИ! "В даль светлую"! Бо я бачу що ти тут другий день "з штанів вискакуєш" не для того щоб довести що грузинська кухня нічого видатного собою не представляє" а для того щоб задовольнить власне ущемлене самолюбство яке я "прищемив" ставши на її захист!
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15.11.2021 15:20 Ответить
Всё? Самовосхваление по линии кулинарии окончилось? Теперь начинаете серию самовосхваления типа "я прищемил"?
Надобно сменить вам ник. На "Гурмановый нарцисс" к примеру. А затем на "Прищемитель".
Впрочем, в своей практике на ниве психиатрии, я и не с такими симптомами сталкивался. Что вы, с нарциссизмом, так, чепуха.
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15.11.2021 15:24 Ответить
Ну - мною, наприклад! Хоча і угорська чи середньоазіатська - не гірша! Просто у кожної кухні - свої "особинки"
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14.11.2021 19:23 Ответить
и шо.
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14.11.2021 17:18 Ответить
А вот если Медведчука реально закроют, Рабинович голодовку объявит ?
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14.11.2021 17:18 Ответить
и кива ))))
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14.11.2021 17:22 Ответить
кива втратив дохід від жомової ями)Він зараз і так на голодному пайку.
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14.11.2021 17:34 Ответить
что-то думаю та...яма... не была его единственным источником существования...
там за его прибацнутые выходки со стрельбой и в шапке-ушанке... должен кто-то приплачивать из рахи...
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14.11.2021 17:37 Ответить
)
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14.11.2021 17:40 Ответить
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14.11.2021 17:19 Ответить
нужно установить контроль, чтоб не мухлевали с едой
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14.11.2021 17:21 Ответить
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, ! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს! საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
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14.11.2021 17:25 Ответить
вот честно...для меня голодовка - это голодовка (отказ от еды...полные отказ)
а если детское пюре, соки и паштетики.... х/з что это... но не голодовка...
на одной воде человек сколько может выдержать? месяц?
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14.11.2021 17:29 Ответить
Обвинитель Саакашвили Рабинович. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса». На телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили.
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14.11.2021 17:33 Ответить
Голодать я так понимаю будут дома у накрытого стола.)))
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14.11.2021 17:47 Ответить
«Я за любой кипишь, кроме голодовки»)))
- голодовать может только тот, кто всю жизнь был сыт.
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14.11.2021 18:09 Ответить
Відчуття нестерпного голоду,насправді жахлива річ...
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14.11.2021 18:29 Ответить
Останніми в'язнями що реально голодували до смерті були члени ІРА. А це так, тупе шоу що нікого не хвилює.
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14.11.2021 18:10 Ответить
Тут скорее,дело не в голодовке,а в позиции.Будут они голодать или нет,это другой вопрос.А вот позицию они уже обозначили
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14.11.2021 19:31 Ответить
З сьогоднішнього дня в Грузіїї виникне діфіцит на збагачене дитяче харчування, йогурти та натуральні соки. Друзі Карлсона об'їдять усіх дітей. Клоуни.
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14.11.2021 20:02 Ответить
 
 