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Новини Суспільство Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1418) Денісова (874) омбудсмен (388) Саакашвілі Міхеіл (2104)

Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч", - нагадує Денісова.

"Посольство України скеровало запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на моє відвідання Міхеіла у пенітенціарній установі № 18 16 листопада 2021 року. Очікую на рішення",  - зазначила омбудсмен.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Денисова краще б ОРДЛО поїала, до наших хлопців які сидять з 15 року. А то попіарився Гундосик і забув.
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15.11.2021 11:16
+11
А как обстоят дела с реальной защитой нарушенных прав простых непубличных граждан? А то складывается мнение, что нарушаются только права Саакашвили.
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15.11.2021 11:16
+11
Денісова не відвідує наших полонених на Донбасі , яких катують там роками , проте підняла дупу і поїхала до Грузіі 😠
Бракує слів......
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15.11.2021 11:17
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Даже в Грузии Карлсон не дает Украине покоя
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15.11.2021 11:12 Відповісти
По людськи -виникла повага до твердості духа Міхо. Інше питання, а хто б з українських політиків повторив його вчинок?
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15.11.2021 11:12 Відповісти
Який вчинок? І яка твердість? Прорывать границы?
Вот хотя бы за и будет сидеть
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15.11.2021 11:15 Відповісти
Де там Аваков відсидювася, при Зєкові? В Італії?
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15.11.2021 11:18 Відповісти
Что-то она зачастила на свидания к Михуилу.
Лизу с собой прихватила али нет?
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15.11.2021 11:13 Відповісти
Ну кто в лес со своими дровами ездит?
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15.11.2021 11:15 Відповісти
Бразильські серіали-відпочивають...
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15.11.2021 11:13 Відповісти
Оце дійсно-милодрама...
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15.11.2021 11:20 Відповісти
А как обстоят дела с реальной защитой нарушенных прав простых непубличных граждан? А то складывается мнение, что нарушаются только права Саакашвили.
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15.11.2021 11:16 Відповісти
В нас все окей. Подивися, як потужно захищають інтереси десятка олігархів.
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15.11.2021 11:19 Відповісти
Денисова краще б ОРДЛО поїала, до наших хлопців які сидять з 15 року. А то попіарився Гундосик і забув.
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15.11.2021 11:16 Відповісти
Он и Михуила використав і забув.
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15.11.2021 11:18 Відповісти
Хай мені чукчі вибачать - це лише старий анекдот радянських часів:
"Вибрали чукчу депутатом до ВР СРСР Поїхав він на сесію Повертається Зібралися одноплемінники у чумі - послухать: що бачив? що чув? Каже:
- Там всё красиво! Торжественно! Лозунг видел: "Всё во имя ЧЕЛОВЕКА! Всё - на благо ЧЕЛОВЕКА! И я видел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!!!"
У нас купа людей сидить у російських тюрмах - за надуманими звинуваченнями В Україні теж купа людей за останні два з половиною роки за грати без достатніх доказів вини кинута - Денисова не бачить і не чує! Вона працює на відстоювання інтересів однієї конкретної людини що не принесла Україні ніякої користі і визнана судом Грузії ЗЛОЧИНЦЕМ!!!
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15.11.2021 12:34 Відповісти
Денісова не відвідує наших полонених на Донбасі , яких катують там роками , проте підняла дупу і поїхала до Грузіі 😠
Бракує слів......
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Та хай навідь не на Донбас. По Українським петенціарним установам хай би проїхалась. Поцікавилась в простих українських засуджених, як ним сидиться, і чи їхні права не порушуються?????? Але ж на цьому піару не зробиш. Інша справа дебільний Мішико, який обманом отримав Українське громадянство, і має приблизно таке відношення до України як морська свинка до моря.
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15.11.2021 11:45 Відповісти
История повторяется дважды - один раз в виде трагедии, второй раз в виде

фарса.

Это про Михуила
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Це вже другий чи третій вояж ?
Нема чим займатися ? Зайві гроші в країні ?

Вчора писали, що він охляв до неможливості, стан вкрай погіршився. А тут - листи пише.

Вона після кожної записочки літатиме ?
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15.11.2021 11:22 Відповісти
В Грузии сейчас время молодого вина. Не Божеле конечно но всё таки. Вот хвойда туда и шастает за наш счёт.
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15.11.2021 11:59 Відповісти
Сеільки разів відвідувала Денисова дитячого лікаря-кардіохірурга Кузьменко, в якої неповнолітня дитина лишилась без матері на довгі-довгі місяці, поки Кузьменко протизаконно була за гратами на замовлення режиму зеленського?
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15.11.2021 11:28 Відповісти
"Это человек, который умеет воплощать идеи в жизнь и изменил всю страну (Грузию. - Ред.) - в направлении прозрачности, эффективности, антикоррупционности, привлечения новых инвесторов ... - которого я хочу видеть в Украине", - сказал Порошенко.

Пам'ять в порохоботів, як в ракушки
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15.11.2021 11:34 Відповісти
Это подтверждает,что олигархи - это лохи. Просто они безконтрольно и безнаказанно воруют.И не понимают,что Саакашвили - добился успеха в стране тем,что этих олигархов и прикрутил )) Но нужно было еще жестче. Чтобы никого не осталось. - Вроде хитер бобер - а так лохонуться с Саакашвили ))
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15.11.2021 12:01 Відповісти
Шо твоя Миха ещё жестче должна была делать?вопрос риторический -когда тебе в очко швабру засунут -расскажешь)
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15.11.2021 12:38 Відповісти
Фу.- Какая вы грубая.
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15.11.2021 12:47 Відповісти
Фу -на вас просто зла не хватает
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15.11.2021 13:18 Відповісти
И что дальше, придурок? Да, я помню как Порошенко это сказал, и что?
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15.11.2021 12:19 Відповісти
Пусть твое михочмо не срало бы в чела ,который его снова поднял,но оно пошло пастись к Курченко....как и ты,кретин,выбрал наркомана ,в воюющую страну с кризисной экономикой,чтоб пуйлу угодить
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15.11.2021 12:35 Відповісти
Эта хвойда сколько уже бюджетных денег прокатала в Грузию из за одного дважды даже трижды нелегала?
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15.11.2021 11:57 Відповісти
Так пусть там и остается с михо на одной шконке.
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15.11.2021 12:23 Відповісти
Полный звиздец с военнопленными ,но эта курва все у михи...
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15.11.2021 12:32 Відповісти
Виходить, що грузин Саакашвілі самий "превілійований" українець .... А на всіх інших Денисовій пох..., Вона до ******* полетіла як на крилах....😡 А Що там з нашими , офіційно 300 військовополоненними, що там з політичними бранцями Кремля кримськими татарами, що там зі справами , які були шиті білими нитками, по яких відбували незаконне покарання Ріф, Кузьменко і Дугарь??? 😡
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15.11.2021 12:45 Відповісти
Денисова ! Пошла вон! Хватит пиарить этого кгбэшного идиота! У нас ВОЙНА! У нас дофига граждан Украины, которых реально нужно вытаскивать из путлер-тюрем! Работаешь на зельоных тварей вместе с подстилкой ясько, продажная мразь!
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15.11.2021 15:19 Відповісти
Правильно.
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15.11.2021 16:52 Відповісти
 
 