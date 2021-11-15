Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі
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Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Минуло тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч", - нагадує Денісова.
"Посольство України скеровало запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на моє відвідання Міхеіла у пенітенціарній установі № 18 16 листопада 2021 року. Очікую на рішення", - зазначила омбудсмен.
Топ коментарі
+13 Виктор Ле
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+11 Nata Sanina
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показати весь коментар15.11.2021 11:17
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Вот хотя бы за и будет сидеть
Лизу с собой прихватила али нет?
"Вибрали чукчу депутатом до ВР СРСР Поїхав він на сесію Повертається Зібралися одноплемінники у чумі - послухать: що бачив? що чув? Каже:
- Там всё красиво! Торжественно! Лозунг видел: "Всё во имя ЧЕЛОВЕКА! Всё - на благо ЧЕЛОВЕКА! И я видел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!!!"
У нас купа людей сидить у російських тюрмах - за надуманими звинуваченнями В Україні теж купа людей за останні два з половиною роки за грати без достатніх доказів вини кинута - Денисова не бачить і не чує! Вона працює на відстоювання інтересів однієї конкретної людини що не принесла Україні ніякої користі і визнана судом Грузії ЗЛОЧИНЦЕМ!!!
Бракує слів......
фарса.
Это про Михуила
Нема чим займатися ? Зайві гроші в країні ?
Вчора писали, що він охляв до неможливості, стан вкрай погіршився. А тут - листи пише.
Вона після кожної записочки літатиме ?
Пам'ять в порохоботів, як в ракушки