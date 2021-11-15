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Уволенная команда Kyiv Post запускает новое издание

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уволенная команда Kyiv Post запускает новое издание

Уволенная команда англоязычного издания Kyiv Post заявила о запуске нового проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице Save the Kyiv Post в Facebook.

Отмечается, что главой нового проекта станет экс-заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

"Неделю назад Kyiv Post, как мы знаем, прекратила свое существование. Хорошая новость в том, что мы продолжаем нести ее ценности и дух! Сейчас мы переходим к запуску нового СМИ с 30 экс-работниками Kyiv Post на борту, чтобы продлить его наследие. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда объединена и стремится продолжать служить вам, нашему обществу. Рады сообщить, что Ольга Руденко, бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post, которая 10 лет посвятила бренду, возглавит нашу редакционную команду", – говорится в сообщении.

Указано, что Руденко возьмет на себя роль главного редактора нового издания. В то же время, за бизнес-аспект нового проекта будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media

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"Мы сотрудничаем с Jnomics, поскольку считаем, что разделяем общие ценности и предполагаем новые медиа-исходникик так же. Основатели Jnomics - выпускники Kyiv Post, Якуб Парусинский и Дарья Шевченко. Они имеют личную связь с командой и вдохновенно помогают нам в создании издания . Парусинский и Шевченко займут должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно", - отметили в сообществе.

Автор: Анастасія Потіха
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Команді-респект,вдалого запуску,та продовження роботи...
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15.11.2021 11:07 Ответить
Kyiv Post читав регулярно. Сподіваюсь, що нове видання буде успішним.
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15.11.2021 11:24 Ответить
Молодцы! Успеха вам !
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15.11.2021 11:31 Ответить
Удачи Вам ребята!!!!
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15.11.2021 11:33 Ответить
А шо таи зелениц поцало не хоче доплмогти незалежним ЗМІ, чи лише ДОМ для імбіцилів можна фінансувати.
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15.11.2021 11:33 Ответить
В добрый путь
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15.11.2021 11:39 Ответить
Ключевое здесь, кто будет финансировать данный проект. Зная неплохо медиарынок Украины, думаю у нового СМИ может быть только один адекватный владелец - это Драгон Капитал, а все эти Ринаты, Сеяры, Аднаны и прочие восточные товарищи в принципе не спосбны что то настоящее в медиа создать
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15.11.2021 11:53 Ответить
а хто фінансуватиме проект? Порошенко чи Живаго?
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15.11.2021 12:14 Ответить
 
 