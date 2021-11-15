Звільнена команда Kyiv Post започатковує нове видання
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Звільнена команда англомовного видання Kyiv Post заявила про запуск нового проєкту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці Save the Kyiv Post у Facebook.
Зазначається, що очільницею нового проєкту стане ексзаступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.
"Тиждень тому Kyiv Post, як ми знаємо, припинила своє існування. Хороша новина в тому, що ми продовжуємо нести її цінності та дух! Зараз ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30 експрацівниками Kyiv Post на борту, щоб продовжити його спадщину. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда об'єднана і прагне продовжувати служити вам, нашій громаді. Раді повідомити, що Ольга Руденко, колишня заступниця головного редактора Kyiv Post, яка 10 років присвятила бренду, очолить нашу редакційну команду", – йдеться у повідомленні.
Вказано, що Руденко візьме на себе роль головного редактора нового видання. Водночас за бізнес-аспект нового проєкту відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.
"Ми співпрацюємо з Jnomics, оскільки вважаємо, що розділяємо спільні цінності та передбачаємо нові медіавихідники так само. Засновники Jnomics - випускники Kyiv Post, Якуб Парусинський та Дарина Шевченко. Вони мають особистий зв'язок з командою і натхненно допомагають нам у створенні видання. Парусинський та Шевченко обіймуть посади головного фінансового директора та головного виконавчого директора відповідно", – зазначили у спільноті.
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