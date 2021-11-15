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Звільнена команда Kyiv Post започатковує нове видання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Звільнена команда Kyiv Post започатковує нове видання

Звільнена команда англомовного видання Kyiv Post заявила про запуск нового проєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці Save the Kyiv Post у Facebook.

Зазначається, що очільницею нового проєкту стане ексзаступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

"Тиждень тому Kyiv Post, як ми знаємо, припинила своє існування. Хороша новина в тому, що ми продовжуємо нести її цінності та дух! Зараз ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30 експрацівниками Kyiv Post на борту, щоб продовжити його спадщину. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда об'єднана і прагне продовжувати служити вам, нашій громаді. Раді повідомити, що Ольга Руденко, колишня заступниця головного редактора Kyiv Post, яка 10 років присвятила бренду, очолить нашу редакційну команду", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що Руденко візьме на себе роль головного редактора нового видання. Водночас за бізнес-аспект нового проєкту відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.

"Ми співпрацюємо з Jnomics, оскільки вважаємо, що розділяємо спільні цінності та передбачаємо нові медіавихідники так само. Засновники Jnomics - випускники Kyiv Post, Якуб Парусинський та Дарина Шевченко. Вони мають особистий зв'язок з командою і натхненно допомагають нам у створенні видання. Парусинський та Шевченко обіймуть посади головного фінансового директора та головного виконавчого директора відповідно", – зазначили у спільноті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнена команда Kyiv Post готова заснувати нове медіа

Автор: Ірина Дашківська
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Команді-респект,вдалого запуску,та продовження роботи...
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15.11.2021 11:07 Відповісти
Kyiv Post читав регулярно. Сподіваюсь, що нове видання буде успішним.
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15.11.2021 11:24 Відповісти
Молодцы! Успеха вам !
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15.11.2021 11:31 Відповісти
Удачи Вам ребята!!!!
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15.11.2021 11:33 Відповісти
А шо таи зелениц поцало не хоче доплмогти незалежним ЗМІ, чи лише ДОМ для імбіцилів можна фінансувати.
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15.11.2021 11:33 Відповісти
В добрый путь
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15.11.2021 11:39 Відповісти
Ключевое здесь, кто будет финансировать данный проект. Зная неплохо медиарынок Украины, думаю у нового СМИ может быть только один адекватный владелец - это Драгон Капитал, а все эти Ринаты, Сеяры, Аднаны и прочие восточные товарищи в принципе не спосбны что то настоящее в медиа создать
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15.11.2021 11:53 Відповісти
а хто фінансуватиме проект? Порошенко чи Живаго?
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15.11.2021 12:14 Відповісти
 
 