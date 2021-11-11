Звільнена команда Kyiv Post готова заснувати нове медіа

Журналісти не пристали на пропозицію власника видання Аднана Ківана повернутися до роботи під керівництвом нового менеджменту й збираються заснувати нове медіа.

Таке рішення колектив газети ухвалив після зустрічі з Ківаном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"10 листопада ми вдруге провели переговори з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації. Ківан відмовився. Він запропонував звільненому колективу з 50 осіб можливість повернутися до Kyiv Post з новим менеджментом. Ця команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів", - наголошується в повідомленні старої редакційної команди Kyiv Post.

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"Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, то ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа. Команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а також шукає потенційних інвесторів і рекламодавців", - заявили в колективі Kyiv Post .

На думку редакції, Ківан закрив газету, бо колектив опирався втручанню власника в роботу незалежної редакції.

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Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post.