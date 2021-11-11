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Новини
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Звільнена команда Kyiv Post готова заснувати нове медіа

Звільнена команда Kyiv Post готова заснувати нове медіа

Журналісти не пристали на пропозицію власника видання Аднана Ківана повернутися до роботи під керівництвом нового менеджменту й збираються заснувати нове медіа.

Таке рішення колектив газети ухвалив після зустрічі з Ківаном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"10 листопада ми вдруге провели переговори з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації. Ківан відмовився. Він запропонував звільненому колективу з 50 осіб можливість повернутися до Kyiv Post з новим менеджментом. Ця команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів", - наголошується в повідомленні старої редакційної команди Kyiv Post.

Читайте: Ківан намагався "вгамувати" журналістів у питаннях критики влади: жалівся, що ми пишемо, а стріляють по ньому, - редакторка Kyiv Post Істоміна

"Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, то ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа. Команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а також шукає потенційних інвесторів і рекламодавців", - заявили в колективі Kyiv Post .

На думку редакції, Ківан закрив газету, бо колектив опирався втручанню власника в роботу незалежної редакції.

Також читайте: Французькі ЗМІ про закриття Kyiv Post: "Влада змушує незалежну пресу мовчати":

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post.

Автор: 

газета (74) журналістика (1754) свобода слова (390) ЗМІ (1357) Kyiv Post (16)


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Топ коментарі
+9
авдиторія амстердамського "Кварталу червоних ліхтарів", как само, як і авдиторія "Кварталу95", звичайно ж, неспівставно більші за прихильників Kyiv Post, чи то іншого подібного українського видання для думаючого читача, проте символізм саме в цій кількісній відмінності ...
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11.11.2021 18:01
+3
ЗеУБЛЮДКУ 🤡🤢🐲🐸👹 очередной 🖕🏼 ФАК
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11.11.2021 18:38
+3
Ну и правильно. Я бы на их месте сделал то же самое. Газете на английском в Украине быть! Толковая газета была.
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11.11.2021 18:40
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Яка авдиторія даного видання за обсягом та яка его символічна значимість?
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11.11.2021 17:23 Відповісти
авдиторія амстердамського "Кварталу червоних ліхтарів", как само, як і авдиторія "Кварталу95", звичайно ж, неспівставно більші за прихильників Kyiv Post, чи то іншого подібного українського видання для думаючого читача, проте символізм саме в цій кількісній відмінності ...
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11.11.2021 18:01 Відповісти
Его читают все иностранцы, что живут в Украине.
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11.11.2021 18:42 Відповісти
Бабло делят . Мир продажный
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11.11.2021 18:29 Відповісти
Если вам нужно много бабла, то вам его просто так никто не даст, уже были "громадське" потом перегрызлись за те же бабки.
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11.11.2021 18:38 Відповісти
ЗеУБЛЮДКУ 🤡🤢🐲🐸👹 очередной 🖕🏼 ФАК
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11.11.2021 18:38 Відповісти
Ну и правильно. Я бы на их месте сделал то же самое. Газете на английском в Украине быть! Толковая газета была.
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11.11.2021 18:40 Відповісти
Успіхів. Дарую навіть назву:"The New Kyiv Post". Не дякуйте)
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11.11.2021 18:58 Відповісти
Можна ще Post UA
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11.11.2021 19:39 Відповісти
Так!
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11.11.2021 21:21 Відповісти
новые ценности,будем врать по новому с удвоенной силой...продажные...
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11.11.2021 20:06 Відповісти
зачем нам новая "кучка" посреди комнаты?
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11.11.2021 21:51 Відповісти
 
 