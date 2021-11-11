Уволенная команда Kyiv Post готова основать новое медиа

Журналисты не приняли предложение владельца издания Аднана Кивана вернуться к работе под руководством нового менеджмента и собираются основать новое медиа.

Такое решение коллектив газеты принял после встречи с Киваном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"10 ноября мы вторично провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался. Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. Эта команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов", - отмечается в сообщении старой редакционной команды Kyiv Post.

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"Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа. Команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а также ищет потенциальных инвесторов и рекламодателей", - заявили в коллективе Kyiv Post.

По мнению редакции, Киван закрыл газету за сопротивление коллектива вмешательству владельца в работу независимой редакции.

Напомним, 8 ноября издатель старейшего англоязычного издания Украины Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты.

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Kyiv Post закрывают из-за давления со стороны Офиса Президента.

В свою очередь пресссекретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг это обвинение.