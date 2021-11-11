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Новости
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Уволенная команда Kyiv Post готова основать новое медиа

Уволенная команда Kyiv Post готова основать новое медиа

Журналисты не приняли предложение владельца издания Аднана Кивана вернуться к работе под руководством нового менеджмента и собираются основать новое медиа.

Такое решение коллектив газеты принял после встречи с Киваном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"10 ноября мы вторично провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался. Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. Эта команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов", - отмечается в сообщении старой редакционной команды Kyiv Post.

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"Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа. Команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а также ищет потенциальных инвесторов и рекламодателей", - заявили в коллективе Kyiv Post.

По мнению редакции, Киван закрыл газету за сопротивление коллектива вмешательству владельца в работу независимой редакции.

Напомним, 8 ноября издатель старейшего англоязычного издания Украины Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты.

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Kyiv Post закрывают из-за давления со стороны Офиса Президента.

В свою очередь пресссекретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг это обвинение.

Автор: 

газета (114) журналистика (3289) свобода слова (1169) СМИ (3833) Kyiv Post (13)


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Топ комментарии
+9
авдиторія амстердамського "Кварталу червоних ліхтарів", как само, як і авдиторія "Кварталу95", звичайно ж, неспівставно більші за прихильників Kyiv Post, чи то іншого подібного українського видання для думаючого читача, проте символізм саме в цій кількісній відмінності ...
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11.11.2021 18:01
+3
ЗеУБЛЮДКУ 🤡🤢🐲🐸👹 очередной 🖕🏼 ФАК
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11.11.2021 18:38
+3
Ну и правильно. Я бы на их месте сделал то же самое. Газете на английском в Украине быть! Толковая газета была.
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11.11.2021 18:40
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Яка авдиторія даного видання за обсягом та яка его символічна значимість?
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11.11.2021 17:23 Ответить
авдиторія амстердамського "Кварталу червоних ліхтарів", как само, як і авдиторія "Кварталу95", звичайно ж, неспівставно більші за прихильників Kyiv Post, чи то іншого подібного українського видання для думаючого читача, проте символізм саме в цій кількісній відмінності ...
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11.11.2021 18:01 Ответить
Его читают все иностранцы, что живут в Украине.
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11.11.2021 18:42 Ответить
Бабло делят . Мир продажный
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11.11.2021 18:29 Ответить
Если вам нужно много бабла, то вам его просто так никто не даст, уже были "громадське" потом перегрызлись за те же бабки.
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11.11.2021 18:38 Ответить
ЗеУБЛЮДКУ 🤡🤢🐲🐸👹 очередной 🖕🏼 ФАК
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11.11.2021 18:38 Ответить
Ну и правильно. Я бы на их месте сделал то же самое. Газете на английском в Украине быть! Толковая газета была.
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11.11.2021 18:40 Ответить
Успіхів. Дарую навіть назву:"The New Kyiv Post". Не дякуйте)
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11.11.2021 18:58 Ответить
Можна ще Post UA
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11.11.2021 19:39 Ответить
Так!
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11.11.2021 21:21 Ответить
новые ценности,будем врать по новому с удвоенной силой...продажные...
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11.11.2021 20:06 Ответить
зачем нам новая "кучка" посреди комнаты?
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11.11.2021 21:51 Ответить
 
 