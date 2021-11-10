Французькі ЗМІ про закриття Kyiv Post: "Влада змушує незалежну пресу мовчати":

Західна преса відреагувала на фактичне закриття найстарішого англомовного видання України Kyiv Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

Французька газета La Croix пише, що "раптове" оголошення "сколихнуло українську медіаспільноту".

Саму подію La Croix описує так: "На сайті видання 8 листопада була опублікована стисла заява: Kyiv Post зачиняє двері "на короткий термін". Одного дня ми сподіваємося знову відкрити більшу та кращу газету", - каже власник Аднан Ківан, не згадуючи про звільнення усієї редакції".

La Croix нагадує, що це близько півсотні журналістів, яким вказали на двері і які не вірять у те, що відбудеться обіцяний перезапуск. У статті наведено цитату заступниці головного редактора Ольги Руденко, яка вбачає у рішенні власника "помсту" і намагання позбавитись "незручних" і "чесних" журналістів.

У статті також згадується фінансовий стан видання. Мовляв, навіть маючи майже 10 мільйонів переглядів на своєму сайті, в основному з Європи та Сполучених Штатів, Kyiv Post протягом багатьох років не отримував прибутку, а у 2020 році навіть зазнав збитків у розмірі понад 360 тис. євро. Газета пише, що дехто з журналістів вважає, що закриття Kyiv Post є "результатом тиску на власника з боку президента Володимира Зеленського, якого Kyiv Post дуже сильно критикує і який приділяє чимало уваги власному іміджу за кордоном".

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Інша французька газета Liberation публікує матеріал під гучним заголовком "Україна: коли влада змушує незалежну пресу мовчати".

Коментуючи випадок із Kyiv Post, Liberation пише: "У Києві багато хто вважає, що дим від пострілу пістолета йде з боку оточення Володимира Зеленського".

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.

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