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Сподіваємось, Kyiv Post знайде спосіб відновити роботу, - посольство США в Україні

Сподіваємось, Kyiv Post знайде спосіб відновити роботу, - посольство США в Україні

Упродовж 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України.

Про це заявили в пресслужбі посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора був сумний день для українських ЗМІ. Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України будь-якою мовою та невтомним провідником журналістських стандартів. Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому", - підкреслюють в американському посольстві.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти Kyiv Post висунули вимоги власнику

Автор: 

посольство (942) ЗМІ (1357) США (22590) Kyiv Post (16)


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Зеля верный ученик лаптефюрера и агрофюрера. Те тоже начинали с атаки на независимые СМИ и типа "борьбы" с олигархами.
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09.11.2021 17:38 Відповісти
А в посольстве об этом знают?
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09.11.2021 21:20 Відповісти
Владелец решил, что лучше продолжать строить и надеется, что со временем за ним не придут. Так может продаст в холдинг "Вільні медіа"?
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09.11.2021 21:25 Відповісти
 
 