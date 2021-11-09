Сподіваємось, Kyiv Post знайде спосіб відновити роботу, - посольство США в Україні

Упродовж 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України.

Про це заявили в пресслужбі посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора був сумний день для українських ЗМІ. Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України будь-якою мовою та невтомним провідником журналістських стандартів. Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому", - підкреслюють в американському посольстві.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.

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