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Кировоградщина (552) школа (2886) Большая стройка (722)

Реконструкцию школы полностью завершили в городе Долинская Кировоградской области, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Кировоградской области завершился ремонт здания средней школы №4 в городе Долинская.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что школа была построена по румынскому проекту – светлая и просторная, впрочем, проблемой учебного заведения стали большие потери тепла.

"В теплое время, конечно, там было замечательно. А вот зимой – нет. На обогрев хоть и направляли много ресурсов, но потери тепла в заведении были колоссальными. Какое обучение могло быть, когда в классах холодно? Понятно, что никакого. Но теперь, когда реконструкцию уже завершили, детям и учителям в своей школе будет, наконец, комфортно", - рассказала глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

В ходе ремонта подрядчики заменили окна и двери на современные энергосберегающие, выполнили отделку и утепление фасадов, тепловую изоляцию, утеплили цоколь плитами, что обеспечит не только безопасное пребывание детей в школе, а также экономию топливно-энергетических ресурсов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год ремонт и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей Украине - школ, детских садов, стадионов и т.д.

Также смотрите: Строительство новой школы стартовало в Херсоне, учреждение рассчитано на 600 учащихся, - ОГА. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Браво Зеле? )))
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15.11.2021 11:56 Ответить
Предлагаю "ВелБуд" заменить на "Бог в помощь"-так,как оно есть на самом деле.
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15.11.2021 11:58 Ответить
При цьому зачинили пологове відділення та скорочується кількість місць в інфекційному, (найближче в Кіровограді та Кривому Розі за 75 км). Приміщення лікарні рішили продати. Браво! Які діти будуть тут навчатися, якщо навіть лікарні скоро не буде? З підприємців починають збирати дань я при Януковичу. Все прикривається...
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15.11.2021 18:15 Ответить
 
 