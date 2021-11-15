Реконструкцію школи повністю завершили в місті Долинська на Кіровоградщині, - ОДА

У Кіровоградській області завершився ремонт будівлі середньої школи №4 у місті Долинська.

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що школа була збудована за румунським проєктом – світла і простора, втім проблемою навчального закладу стали великі втрати тепла.

"У теплу пору, звичайно, там було чудово. А ось взимку - ні. На обігрів хоч і спрямовували багато ресурсів, але втрати тепла в закладі були колосальними. Яке навчання могло бути, коли в класах холодно? Зрозуміло, що ніякого. Але тепер, коли реконструкцію вже завершили, дітям і вчителям у своїй школі буде нарешті комфортно", - розповіла голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

Під час ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" підрядники замінили вікна та двері на сучасні енергозберігаючі, виконали оздоблення та утеплення фасадів, теплову ізоляцію, утеплили цоколь плитами, що забезпечить не тільки безпечне перебування дітей у школі, а також економію паливно-енергетичних ресурсів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував серед планів програми "Велике будівництво" на 2021 рік ремонт та будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні — шкіл, дитячих садків, стадіонів тощо.

Також читайте: Будівництво нової школи стартувало в Херсоні, заклад розрахований на 600 учнів, - ОДА. ФОТО