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В Польше на границе с Беларусью задержали съемочную группу Russia Today

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше на границе с Беларусью задержали съемочную группу Russia Today

Полиция Подлясского воеводства Польши сообщила, что задержала съемочную группу RT France на границе с Беларусью за незаконное пребывание в зоне чрезвычайного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пище российское издание  "Известия".

"Сегодня утром полицейские задержали съемочную группу из двух мужчин. Они пояснили, что хотели снять репортаж, но не имели разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения", — сообщил собеседник агентства.

Польше не надо: как РФ предлагает решить кризис между ЕС и Беларусью и какие санкции Брюссель хочет ввести в отношении Минска По данным сотрудников полиции, оба задержанных имеют французское гражданство.

На приграничных с Беларусью территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым находиться там разрешено только местным жителям, а также лицам, имеющим на то специальные разрешения.

Один из сотрудников правоохранительных органов уточнил, что в настоящее время журналисты находятся в полиции, но скоро будут доставлены в суд. Им грозит наказание в виде ареста либо штрафа.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
расстрелять!
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15.11.2021 13:34
+30
Значить кацапи планували якусь хрєнь. Що б ще більше загострити ситуацію. Ви там на допитах їх трухотіть як треба. І на камеру зізнання.
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15.11.2021 13:37
+23
...і прикопати у лісі.

рашту тудой треба заборонити у пристойних країнах
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15.11.2021 13:42
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расстрелять!
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15.11.2021 13:34 Ответить
Спец комментарий для Russia Today?
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15.11.2021 13:40 Ответить
а что не так ?

з 2014-го рука не здригнеться
если что....
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15.11.2021 13:46 Ответить
Ну не знаю.
Почему-то мне не нравятся односложные комментарии типа "расстрелять". Здесь не чат, а самый читаемый украинский новостной интернет ресурс. А эти уродцы формально - "журналисты".
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15.11.2021 13:59 Ответить
а по факту - інформаційні диверсанти.

тому як заповідав пан Степан
"Розмова з ворогом має бути не довшою за автоматну чергу"

читай уважно:
з 2014-го рука не здригнеться
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15.11.2021 14:24 Ответить
Так и я о том же. Просто одно дело - желание, а другое - написать об этом на форуме. Зайдёт француз на Цензор и увидит - "французских журналистов - расстрелять!" И ещё - этот коммент написал один из мутных братьев "Васечкиных"...
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15.11.2021 14:34 Ответить
Один кримський татарин колись сказав мені: "Если видишь в небе над пастбищем кружащихся стервятников - значит беда в стаде... Если видишь где-то русского - жди пакости..."
Це він сказав, коли журналісти "Раша Тудей" з"явилися негайно у Волновасі після її обстрілу російськими "Градами"...
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15.11.2021 15:09 Ответить
100%. Именно про это там и написал - 15.11.2021 14:54
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15.11.2021 15:45 Ответить
...і прикопати у лісі.

рашту тудой треба заборонити у пристойних країнах
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15.11.2021 13:42 Ответить
Russia Today відправити тудой
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15.11.2021 13:46 Ответить
мензе жовнежами...
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15.11.2021 13:48 Ответить
і вшискіх отпєрдоліть
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15.11.2021 13:53 Ответить
триколор в жопу и пинком под сраку
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15.11.2021 13:57 Ответить
Сперва повесить, потом расстрелять. Рука реально не дернется, шваль мокшанская должна быть в земле.!
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15.11.2021 14:13 Ответить
Хитрожопые путинцы нанимают европейцев делать свое грязное дело. Их, они считают, трогать и наказывать не будут! Я думаю, ареста месяца на три и конфискации аппаратуры на первый раз будет достаточно!
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15.11.2021 15:41 Ответить
Но сначала накормить...
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16.11.2021 20:58 Ответить
Там де якийсь шухер, чи горе - там обовязеково кацапи, хоч і з французським громадянством.
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15.11.2021 13:35 Ответить
Маю надію, що хоча би *******.ли?
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15.11.2021 13:36 Ответить
Значить кацапи планували якусь хрєнь. Що б ще більше загострити ситуацію. Ви там на допитах їх трухотіть як треба. І на камеру зізнання.
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15.11.2021 13:37 Ответить
Распятого снегирями мальчика искали...
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15.11.2021 13:38 Ответить
А мальчик был в трусиках или без, это очень принципиально!!! Отак всегда, парни приехали природу посмотреть а тут такое... То *** снегири вандалы, то мальчики распятые..
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15.11.2021 13:47 Ответить
Они приехали шпили посмотреть!
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15.11.2021 15:42 Ответить
правильно будет: сине-жёлтые синички распинали снегирей в белой маечке, синих трусиках и красных гольфиках
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15.11.2021 13:55 Ответить
Мальчик был бородатый и в набедренной повязке.
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15.11.2021 14:30 Ответить
Где начинает вонять помойкой, там тут же и они.
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15.11.2021 13:38 Ответить
на бутылку их, или на швабру
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15.11.2021 13:39 Ответить
учитывая что они из RT France на бутылку из под шампанского их
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15.11.2021 13:53 Ответить
Со стороны донца.
.
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15.11.2021 15:43 Ответить
Судя по тупости Борреля и мера Мюнхена, информационная война рф приносит плоды.
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15.11.2021 13:44 Ответить
Звідки це все лайно на кордоні-звідти й є групи підтримки...
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15.11.2021 13:46 Ответить
Макрон пригрел кремлядских ушлепков, ********* уже захлебнулась от желчи, а поляки- молодцы.
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15.11.2021 13:47 Ответить
А куди це зникло ЛайвНьюз? Показали візитку Яроша, распятого мальчіка і пропали.
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15.11.2021 13:47 Ответить
Ну и засыпали бы их там камнями, как Рюрика
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15.11.2021 13:49 Ответить
Не плохо бы было - посадить их всех на бутылку...
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15.11.2021 13:50 Ответить
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15.11.2021 13:51 Ответить
Однозначно посадить, минимально до того, пока не разрулится ситуация с нелегальными иммигрантами.
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15.11.2021 13:51 Ответить
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15.11.2021 13:51 Ответить
Пусть тщательно их проверят. На 90% это Петров и Боширов...
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15.11.2021 13:52 Ответить
Этих мразей просто так не присылают, значит ********* готовит провокацию.
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15.11.2021 13:56 Ответить
вооот.... вот теперь понятно, что должен был быть прорыв...и рашаговносми там не просто так...
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15.11.2021 14:00 Ответить
нужно снять про них репортаж, чтобы их хари год ассоциировались у любого зрителя с враньем, и запустить на ютубчег.
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15.11.2021 14:02 Ответить
рашка тудэй это как джи пи эс для осуществления пакости сатанистов кремля
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15.11.2021 14:03 Ответить
Парашенские пропагандоны...
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15.11.2021 14:04 Ответить
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15.11.2021 15:26 Ответить
Фото членов съёмочной группы

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15.11.2021 14:10 Ответить
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15.11.2021 14:36 Ответить
Депортацию обоим и за поребрик
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15.11.2021 14:16 Ответить
А не лучше за незаконное пересечение границы дать тюремный срок, чтоб парашенцы боялись нарушать законы других стран и шастали как по своей вотчине??
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15.11.2021 14:26 Ответить
В РАСХОД.
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15.11.2021 14:17 Ответить
Прошло 170 лет. Ничего не изменилось.

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15.11.2021 14:38 Ответить
буде провокація, потрібно шукати інщі групи такі
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15.11.2021 14:47 Ответить
коли я вже прочитаю "...знищили..." ?
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15.11.2021 14:50 Ответить
Посадити як шпигунів, а потім обміняти як полонених. Повірте, пригодяться для обміну
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15.11.2021 14:57 Ответить
Оказывается достаточно одного закона и журналистов спокойно можно вязать в наручники. Никто даже не пискнет. Ну может озабоченность выскажут и все.
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15.11.2021 15:59 Ответить
 
 