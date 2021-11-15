В Польше на границе с Беларусью задержали съемочную группу Russia Today

Полиция Подлясского воеводства Польши сообщила, что задержала съемочную группу RT France на границе с Беларусью за незаконное пребывание в зоне чрезвычайного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пище российское издание "Известия".

"Сегодня утром полицейские задержали съемочную группу из двух мужчин. Они пояснили, что хотели снять репортаж, но не имели разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения", — сообщил собеседник агентства.

Польше не надо: как РФ предлагает решить кризис между ЕС и Беларусью и какие санкции Брюссель хочет ввести в отношении Минска По данным сотрудников полиции, оба задержанных имеют французское гражданство.

На приграничных с Беларусью территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым находиться там разрешено только местным жителям, а также лицам, имеющим на то специальные разрешения.

Один из сотрудников правоохранительных органов уточнил, что в настоящее время журналисты находятся в полиции, но скоро будут доставлены в суд. Им грозит наказание в виде ареста либо штрафа.

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