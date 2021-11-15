Науседа о причастности РФ к миграционному кризису: Нелегалы ​​приезжают через Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы ​​начинают прилетать в Минск через Москву.

Об этом он заявил во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.

Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.

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