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Науседа о причастности РФ к миграционному кризису: Нелегалы приезжают через Москву
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы начинают прилетать в Минск через Москву.
Об этом он заявил во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.
Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.
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+7 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий15.11.2021 15:49
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показать весь комментарий15.11.2021 16:30
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но не смогла уговорить бургеров, так как они её раскусили
теперь фуйло с лукой запустили план -б, с мигрантами
когда и он не сработал -
фуйловцы стали пугать войной и постреливать