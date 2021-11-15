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Новости За рубежом
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Науседа о причастности РФ к миграционному кризису: Нелегалы ​​приезжают через Москву

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Науседа о причастности РФ к миграционному кризису: Нелегалы ​​приезжают через Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы ​​начинают прилетать в Минск через Москву.

Об этом он заявил во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.

Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.

Также читайте: ЕС одобрил введение новых санкций против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса, – журналист Йозвяк

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Та это всё подарки фрау Меркель от *****, то цветочки, то мигранты... Всё для того чтобы трубу побыстрее запустили.
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15.11.2021 15:49
+3
В Немытой Бензоколонке не захотели остаться...
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15.11.2021 16:09
+3
Світове зло - мацковія, кайфує коли Світу робить проблеми.... а Світ виражає стурбованість..., замість того, щоб злу давати поміж ріг.
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15.11.2021 16:30
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Та это всё подарки фрау Меркель от *****, то цветочки, то мигранты... Всё для того чтобы трубу побыстрее запустили.
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15.11.2021 15:49 Ответить
Смердить з бункеру,тільки звідти,бо там лайно,яке цим всим керує...
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15.11.2021 15:51 Ответить
Залешанцев не спасет ни какой СП2, все это дымовая завеса, им нужна маленькая победоносная война, да вот только Прибалтика это не Южная Осетия.
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15.11.2021 16:03 Ответить
В Немытой Бензоколонке не захотели остаться...
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15.11.2021 16:09 Ответить
Так понятно,что это проделки шизанутых Луки и Путлера
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15.11.2021 16:18 Ответить
Так бункерный дед сказал их там нет))) немцы и французы должны поверить, ну как обычно)
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15.11.2021 16:26 Ответить
Світове зло - мацковія, кайфує коли Світу робить проблеми.... а Світ виражає стурбованість..., замість того, щоб злу давати поміж ріг.
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15.11.2021 16:30 Ответить
муркель абисчала фуйлу - запустить поток в сентябре
но не смогла уговорить бургеров, так как они её раскусили
теперь фуйло с лукой запустили план -б, с мигрантами
когда и он не сработал -
фуйловцы стали пугать войной и постреливать
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15.11.2021 16:31 Ответить
А мигранты через Турцию, да Грецию в ЕС - это по чьему плану ?
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15.11.2021 16:43 Ответить
по плану фуйла, созданного кацапским наридом
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15.11.2021 16:51 Ответить
И что? Рейсы Багдад-Киев тоже регулярно летают.
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15.11.2021 16:34 Ответить
ирафлот нуждается в санкциях
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15.11.2021 16:34 Ответить
Нельзя, иначе Франкфурт - Токио полетит через Северный полюс.
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15.11.2021 19:35 Ответить
Через Москву, серьезно? А мы думали через Суэцкий канал))
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15.11.2021 17:04 Ответить
И на чем они следуют в Минск ? Поездом не проехать, на авто только через Три сестры.
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15.11.2021 19:36 Ответить
 
 