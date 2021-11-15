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Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.

Про це він заявив під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.

Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім прямують до Мінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Та это всё подарки фрау Меркель от *****, то цветочки, то мигранты... Всё для того чтобы трубу побыстрее запустили.
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15.11.2021 15:49
+3
В Немытой Бензоколонке не захотели остаться...
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15.11.2021 16:09
+3
Світове зло - мацковія, кайфує коли Світу робить проблеми.... а Світ виражає стурбованість..., замість того, щоб злу давати поміж ріг.
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15.11.2021 16:30
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Та это всё подарки фрау Меркель от *****, то цветочки, то мигранты... Всё для того чтобы трубу побыстрее запустили.
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15.11.2021 15:49 Відповісти
Смердить з бункеру,тільки звідти,бо там лайно,яке цим всим керує...
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15.11.2021 15:51 Відповісти
Залешанцев не спасет ни какой СП2, все это дымовая завеса, им нужна маленькая победоносная война, да вот только Прибалтика это не Южная Осетия.
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15.11.2021 16:03 Відповісти
В Немытой Бензоколонке не захотели остаться...
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15.11.2021 16:09 Відповісти
Так понятно,что это проделки шизанутых Луки и Путлера
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15.11.2021 16:18 Відповісти
Так бункерный дед сказал их там нет))) немцы и французы должны поверить, ну как обычно)
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Світове зло - мацковія, кайфує коли Світу робить проблеми.... а Світ виражає стурбованість..., замість того, щоб злу давати поміж ріг.
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15.11.2021 16:30 Відповісти
муркель абисчала фуйлу - запустить поток в сентябре
но не смогла уговорить бургеров, так как они её раскусили
теперь фуйло с лукой запустили план -б, с мигрантами
когда и он не сработал -
фуйловцы стали пугать войной и постреливать
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15.11.2021 16:31 Відповісти
А мигранты через Турцию, да Грецию в ЕС - это по чьему плану ?
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15.11.2021 16:43 Відповісти
по плану фуйла, созданного кацапским наридом
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15.11.2021 16:51 Відповісти
И что? Рейсы Багдад-Киев тоже регулярно летают.
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15.11.2021 16:34 Відповісти
ирафлот нуждается в санкциях
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15.11.2021 16:34 Відповісти
Нельзя, иначе Франкфурт - Токио полетит через Северный полюс.
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15.11.2021 19:35 Відповісти
Через Москву, серьезно? А мы думали через Суэцкий канал))
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15.11.2021 17:04 Відповісти
И на чем они следуют в Минск ? Поездом не проехать, на авто только через Три сестры.
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15.11.2021 19:36 Відповісти
 
 