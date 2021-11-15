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Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.
Про це він заявив під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.
Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім прямують до Мінська.
Топ коментарі
+7 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар15.11.2021 15:49
+3 Люцифер
показати весь коментар15.11.2021 16:09
+3 Панас Стець
показати весь коментар15.11.2021 16:30
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но не смогла уговорить бургеров, так как они её раскусили
теперь фуйло с лукой запустили план -б, с мигрантами
когда и он не сработал -
фуйловцы стали пугать войной и постреливать