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Новости Война в Украине
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Резников обсудил обострение на границе с Временной поверенной США Квин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников обсудил обострение на границе с Временной поверенной США Квин

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с Временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Представители сторон обсудили вопрос обострения текущей ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ. Собеседники договорились о тесной координации политико-дипломатических и других мер по снижению существующего уровня эскалации", - говорится в сообщении.

Также во время встречи речь шла об оборонном сотрудничестве – поддержке со стороны США оборонной реформы, внедрении стандартов НАТО, взаимосовместимости с вооруженными силами стран-партнеров.

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"Руководитель оборонного ведомства и Временно поверенная в делах США в Украине высказались за дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества, в частности, с использованием механизмов, которые предлагаются заключенными в конце августа этого года двусторонними документами – Рамочным соглашением между Министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства, а также Соглашением между Правительством Украины и Правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки", – добавили в министерстве.

Автор: Анастасія Потіха
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А Вовина незаменимая подружка (Ермак) там тоже присутствовала?
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15.11.2021 17:26 Ответить
Обсудил.-Хоть что то сделал. А не как всегда прокукарекал Будет Возможно Может быть.
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15.11.2021 17:50 Ответить
А Резнікова попросілі не деліться інфой с Єрмаком?
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15.11.2021 18:17 Ответить
ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Джерело: https://censor.net/ua/n3299481
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15.11.2021 18:39 Ответить
 
 