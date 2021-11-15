Резников обсудил обострение на границе с Временной поверенной США Квин

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с Временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Представители сторон обсудили вопрос обострения текущей ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ. Собеседники договорились о тесной координации политико-дипломатических и других мер по снижению существующего уровня эскалации", - говорится в сообщении.

Также во время встречи речь шла об оборонном сотрудничестве – поддержке со стороны США оборонной реформы, внедрении стандартов НАТО, взаимосовместимости с вооруженными силами стран-партнеров.

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"Руководитель оборонного ведомства и Временно поверенная в делах США в Украине высказались за дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества, в частности, с использованием механизмов, которые предлагаются заключенными в конце августа этого года двусторонними документами – Рамочным соглашением между Министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства, а также Соглашением между Правительством Украины и Правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки", – добавили в министерстве.