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Новости Война
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Мы ускоряем строительство базы ВМС в Бердянске, - Резников

Мы ускоряем строительство базы ВМС в Бердянске, - Резников

Министр обороны Алексей Резников во время рабочего визита в субботу в Бердянск (Запорожская обл.) заявил, что будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы Военно-Морских сил ВСУ "Восток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

В частности, Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море, и это создало системные угрозы для судоходства.

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"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия" с партнерами. После окончания поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - подчеркнул министр обороны.

В свою очередь командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок 3,04 га, где будет размещено командование базы, два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.

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Кроме того, Резников напомнил, что в настоящее время два американских патрульных катера класса типа Island морским путем совершают переход в Украину.

Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море, Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины есть противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе этот комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - заявил Резников.

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Бердянск (443) ВМС (1458) оборона (5194) Резников (1169)


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Топ комментарии
+6
не знаю- фахівцям повинно бути виднішше...- але в закритій акваторії- толку то буде ...., можливо ракетне краще на сьогодні розвивати..., а пане Міністре ..., хоча не ви це вирішуете теж
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13.11.2021 15:42
+5
в случае большой заворушки, Бердянск должен стать городом-крепостью, как Кёнисберг или Брест !!! - ни шага назад!

- а то я был там недавно - местные на полной расслабухе за счет отдыхающих и проживающих.. - торгуют всем в три-дорога
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13.11.2021 15:34
+4
Т.е. он констатировал, что "Таран и Ко" никуда не спешили?...
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13.11.2021 15:55
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в случае большой заворушки, Бердянск должен стать городом-крепостью, как Кёнисберг или Брест !!! - ни шага назад!

- а то я был там недавно - местные на полной расслабухе за счет отдыхающих и проживающих.. - торгуют всем в три-дорога
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13.11.2021 15:34 Ответить
В Днепре такая же хрень!!!! Непонятно ,что происходит!!!! Такое ощущение ,что две реальности в прессе и в жизни!!!
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13.11.2021 15:55 Ответить
привет земеля!
- вот мне не повезло жить на восточной стороне Днепра, в маленьком городке где крупный ЖД узел (я думаю ты знаешь о чем я) - за него были постоянно битвы при всех войнах
Так что при этом главкоме Зе-какаяразница я скорее всего окажусь пускай временно в оккупации и буду наблюдать с своего берега за героической обороной Днепра, если конечно не успею слинять или мобилизоваться в какую ни будь про-украинскую банду.
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13.11.2021 16:05 Ответить
По ситуации!!!! Привет!!
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13.11.2021 16:46 Ответить
"С отчизной будет всё нормально,
Ты, знай, закусывай давай."

Тимур Шаов "Гражданский пафос"
https://www.youtube.com/watch?v=zP7xaZ0gsNU&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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13.11.2021 17:40 Ответить
не знаю- фахівцям повинно бути виднішше...- але в закритій акваторії- толку то буде ...., можливо ракетне краще на сьогодні розвивати..., а пане Міністре ..., хоча не ви це вирішуете теж
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13.11.2021 15:42 Ответить
Это укрепит тыл Мариуполя. По логике.
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13.11.2021 15:50 Ответить
якщо немае "ментального " тилу - ніяке озброення не допомагае... це аксіома
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13.11.2021 16:25 Ответить
Нептунами лупить по небольшим кораблям десанта слишком дорогое удовольствие.
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13.11.2021 16:05 Ответить
Очень хорошее дело. А флаг США меня особо порадовал.
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13.11.2021 15:49 Ответить
Я Доверяю США и Англии .Они плохому не научат!Не надо изобретать квадратные колеса.Но нужны еще водовод ,газопровод и энергомост в район Мариуполя.Чтобы вообще не зависеть от ОРДЛО.Восьмой год идет,а воз и ныне там.
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13.11.2021 15:52 Ответить
Т.е. он констатировал, что "Таран и Ко" никуда не спешили?...
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13.11.2021 15:55 Ответить
Точніше Ко і Таран. Ну, ви зрозуміли.
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13.11.2021 16:01 Ответить
Коли країна знаходиться в стані війни 8-й рік-це дуже повільно...
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13.11.2021 16:00 Ответить
Еще бы это дошло до 73% зебаранов...
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13.11.2021 16:06 Ответить
Там буде маленька навчальна база і толку з неї.
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13.11.2021 16:17 Ответить
Подпишите договор с британцами и отдайте им эту базу ( по принципу Кипра
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13.11.2021 16:31 Ответить
Он бредит. Эту базу строят американцы, поэтому он вряд ли может им что то приказать
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13.11.2021 18:36 Ответить
Лучше в Кириловке!
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13.11.2021 16:47 Ответить
Шановні, два роки тому, я відпочивав сім'єю у Бердянську, разом зі знайомими ми святкували день народження у барі, поряд з колесом огляду, за дві години нам не поставили жодної української пісні, коли ми виходили з бару, офіціант нас запитав, чи сподобалось нам у них, на що я відповів, що сподобалося, але хотілося у вашому репертуарі чути українські пісні ми все ж в Україні знаходимося і багато таких відвідувачів україномовні громадяни з усієї України, віповідь- німа сцена...
Шановні браття громадяни України цінуйте свою Батьківщину.
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13.11.2021 17:32 Ответить
Вам не поставили жодної української пісні на ваше замовлення? Чи просто ви не почули в барі українських мелодій? Та за два роки багато дечого змінилося в цьому плані і українські пісні почули б вже влітку цього року. І трішки підпилі громадяни України під українські пісні танцюють, аж гай гуде!
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13.11.2021 20:15 Ответить
Підпилі громадяни України і под бєлиє рози витанцьовують і під сердючку, а ще обирають ЗЕ. Не треба орієнтуватись на більшість- вона у нас традиційно не надто обтяжена високими матеріями
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13.11.2021 22:44 Ответить
Річ як раз в тому, щоб місцеві самі ставили українські пісні, поважаючи всю Україну, тоді розгулу сепаратизму не буде.
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14.11.2021 11:09 Ответить
Місцеві спочатку нанесли жовто-сині розмітки на стовпах освітлення, а потім повісили українські прапори на тих же стовпах! І це видно всім, і місцевим, і приїжджим, і дітям, і літнім людям, і кацам, які іноді бувають в Бердянську а не тільки вам, які один раз побували в барі і робите якісь майже політичні висновки!
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14.11.2021 12:11 Ответить
Окрім бару, краще б ви пошукали в Бердянську церкву УПЦ! Та ви б її просто не знайшли, поки б на бердянця не втрапили, який визнає тільки цю церкву і знає, де вона і в чому знаходиться! А церкви МПЦ на видноті і всі вибудовані за 25 років "незалежності" України! Якось так, патріоте із бердянського бару!
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14.11.2021 12:19 Ответить
Це похвально, якщо патріотизм існує, але як кажуть, з пісні слів не викинеш. Чим ближче до росії, тим менше української.
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15.11.2021 09:39 Ответить
как бы ничего что Бердянск в Азовском море находится ? Резников карту мира видел ? то что флоту прийдется под Керчинским мостом проплывать и спрашивать разришения у козлов каждый раз ?
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13.11.2021 17:52 Ответить
Пришвидшуйте бл..ь Нептуни і Грім-2. Бо кораблі підуть на дно першими і коштуватиме це дуже дорого. А Коростельов пропонує озброїти ефективними і дешевими ракетами уже зараз, і їх з любого контейнера випустив і потопив російські броненосці в Севастополі
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13.11.2021 22:41 Ответить
 
 