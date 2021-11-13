Мы ускоряем строительство базы ВМС в Бердянске, - Резников
Министр обороны Алексей Резников во время рабочего визита в субботу в Бердянск (Запорожская обл.) заявил, что будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы Военно-Морских сил ВСУ "Восток".
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.
В частности, Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море, и это создало системные угрозы для судоходства.
"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия" с партнерами. После окончания поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - подчеркнул министр обороны.
В свою очередь командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок 3,04 га, где будет размещено командование базы, два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.
Кроме того, Резников напомнил, что в настоящее время два американских патрульных катера класса типа Island морским путем совершают переход в Украину.
Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море, Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины есть противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе этот комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - заявил Резников.
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- а то я был там недавно - местные на полной расслабухе за счет отдыхающих и проживающих.. - торгуют всем в три-дорога
- вот мне не повезло жить на восточной стороне Днепра, в маленьком городке где крупный ЖД узел (я думаю ты знаешь о чем я) - за него были постоянно битвы при всех войнах
Так что при этом главкоме Зе-какаяразница я скорее всего окажусь пускай временно в оккупации и буду наблюдать с своего берега за героической обороной Днепра, если конечно не успею слинять или мобилизоваться в какую ни будь про-украинскую банду.
Ты, знай, закусывай давай."
Тимур Шаов "Гражданский пафос"
https://www.youtube.com/watch?v=zP7xaZ0gsNU&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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