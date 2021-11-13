Мы ускоряем строительство базы ВМС в Бердянске, - Резников

Министр обороны Алексей Резников во время рабочего визита в субботу в Бердянск (Запорожская обл.) заявил, что будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы Военно-Морских сил ВСУ "Восток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

В частности, Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море, и это создало системные угрозы для судоходства.

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"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия" с партнерами. После окончания поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - подчеркнул министр обороны.

В свою очередь командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок 3,04 га, где будет размещено командование базы, два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.

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Кроме того, Резников напомнил, что в настоящее время два американских патрульных катера класса типа Island морским путем совершают переход в Украину.

Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море, Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины есть противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе этот комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - заявил Резников.

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