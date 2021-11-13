Ми прискорюємо будівництво бази ВМС у Бердянську, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков під час робочого візиту в суботу до Бердянська (Запорізька обл.) заявив, що буде дано відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази Військово-Морських сил ЗСУ "Схід".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Міноборони України, Резніков та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ознайомилися з ходом будівництва військово-морської бази "Схід", гідротехнічних споруд біля причальної стінки та майбутньої казарми для військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Зокрема, Резніков зазначив, що після окупації Криму та окремих районів Донбасу та Луганської області Росія намагається де-факто окупувати й Азовське море, і це вже створило системні загрози для судноплавства.

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"Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей у цьому напрямі та розвиток ВМС загалом є одним із пріоритетів. Для цього залучатимуть не лише державні кошти, це також буде одним із завдань військової дипломатії для посилення взаємодії з партнерами. Після закінчення поїздки ми проведемо докладний аналіз поточної ситуації. Буде дано відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС у Бердянську", - наголосив міністр оборони.

У свою чергу командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що на баланс Міноборони буде передано ділянку 3,04 га, де буде розміщено командування бази, два дивізіони кораблів, а саме: дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення.

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Крім того, Резніков нагадав, що наразі два американські патрульні катери класу типу Island морським шляхом здійснюють перехід в Україну.

Слід відзначити нашу співпрацю зі стратегічним партнером у Чорному морі, Туреччиною. Нещодавно на озброєння ВМС надійшов перший безпілотний комплекс Bayraktar, сьогодні на турецькій верфі розпочалося будівництво корпусу головного корвету типу ADA для потреб нашого флоту. Вкрай актуальним я вважаю, що сьогодні на озброєнні ВМС України є протикорабельний комплекс "Нептун". Від себе особисто зроблю все, що від мене залежить, щоб у найближчій перспективі цей комплекс заступив на бойове чергування задля захисту південних рубежів", - заявив Резніков.

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