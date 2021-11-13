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Новини Війна
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Ми прискорюємо будівництво бази ВМС у Бердянську, - Резніков

Ми прискорюємо будівництво бази ВМС у Бердянську, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков під час робочого візиту в суботу до Бердянська (Запорізька обл.) заявив, що буде дано відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази Військово-Морських сил ЗСУ "Схід".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Міноборони України, Резніков та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ознайомилися з ходом будівництва військово-морської бази "Схід", гідротехнічних споруд біля причальної стінки та майбутньої казарми для військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Зокрема, Резніков зазначив, що після окупації Криму та окремих районів Донбасу та Луганської області Росія намагається де-факто окупувати й Азовське море, і це вже створило системні загрози для судноплавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси. ФОТО

"Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей у цьому напрямі та розвиток ВМС загалом є одним із пріоритетів. Для цього залучатимуть не лише державні кошти, це також буде одним із завдань військової дипломатії для посилення взаємодії з партнерами. Після закінчення поїздки ми проведемо докладний аналіз поточної ситуації. Буде дано відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС у Бердянську", - наголосив міністр оборони.

У свою чергу командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що на баланс Міноборони буде передано ділянку 3,04 га, де буде розміщено командування бази, два дивізіони кораблів, а саме: дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення.

Читайте також - Україна та Велика Британія підписали угоду на будівництво 8 ракетних катерів, - ЗМІ

Крім того, Резніков нагадав, що наразі два американські патрульні катери класу типу Island морським шляхом здійснюють перехід в Україну.

Слід відзначити нашу співпрацю зі стратегічним партнером у Чорному морі, Туреччиною. Нещодавно на озброєння ВМС надійшов перший безпілотний комплекс Bayraktar, сьогодні на турецькій верфі розпочалося будівництво корпусу головного корвету типу ADA для потреб нашого флоту. Вкрай актуальним я вважаю, що сьогодні на озброєнні ВМС України є протикорабельний комплекс "Нептун". Від себе особисто зроблю все, що від мене залежить, щоб у найближчій перспективі цей комплекс заступив на бойове чергування задля захисту південних рубежів", - заявив Резніков.

Також читайте: Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA. ФОТОрепортаж

Бердянськ (469) ВМС (1375) оборона (4764) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+6
не знаю- фахівцям повинно бути виднішше...- але в закритій акваторії- толку то буде ...., можливо ракетне краще на сьогодні розвивати..., а пане Міністре ..., хоча не ви це вирішуете теж
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13.11.2021 15:42
+5
в случае большой заворушки, Бердянск должен стать городом-крепостью, как Кёнисберг или Брест !!! - ни шага назад!

- а то я был там недавно - местные на полной расслабухе за счет отдыхающих и проживающих.. - торгуют всем в три-дорога
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13.11.2021 15:34
+4
Т.е. он констатировал, что "Таран и Ко" никуда не спешили?...
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13.11.2021 15:55
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в случае большой заворушки, Бердянск должен стать городом-крепостью, как Кёнисберг или Брест !!! - ни шага назад!

- а то я был там недавно - местные на полной расслабухе за счет отдыхающих и проживающих.. - торгуют всем в три-дорога
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13.11.2021 15:34 Відповісти
В Днепре такая же хрень!!!! Непонятно ,что происходит!!!! Такое ощущение ,что две реальности в прессе и в жизни!!!
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13.11.2021 15:55 Відповісти
привет земеля!
- вот мне не повезло жить на восточной стороне Днепра, в маленьком городке где крупный ЖД узел (я думаю ты знаешь о чем я) - за него были постоянно битвы при всех войнах
Так что при этом главкоме Зе-какаяразница я скорее всего окажусь пускай временно в оккупации и буду наблюдать с своего берега за героической обороной Днепра, если конечно не успею слинять или мобилизоваться в какую ни будь про-украинскую банду.
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13.11.2021 16:05 Відповісти
По ситуации!!!! Привет!!
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13.11.2021 16:46 Відповісти
"С отчизной будет всё нормально,
Ты, знай, закусывай давай."

Тимур Шаов "Гражданский пафос"
https://www.youtube.com/watch?v=zP7xaZ0gsNU&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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13.11.2021 17:40 Відповісти
не знаю- фахівцям повинно бути виднішше...- але в закритій акваторії- толку то буде ...., можливо ракетне краще на сьогодні розвивати..., а пане Міністре ..., хоча не ви це вирішуете теж
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13.11.2021 15:42 Відповісти
Это укрепит тыл Мариуполя. По логике.
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13.11.2021 15:50 Відповісти
якщо немае "ментального " тилу - ніяке озброення не допомагае... це аксіома
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13.11.2021 16:25 Відповісти
Нептунами лупить по небольшим кораблям десанта слишком дорогое удовольствие.
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13.11.2021 16:05 Відповісти
Очень хорошее дело. А флаг США меня особо порадовал.
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13.11.2021 15:49 Відповісти
Я Доверяю США и Англии .Они плохому не научат!Не надо изобретать квадратные колеса.Но нужны еще водовод ,газопровод и энергомост в район Мариуполя.Чтобы вообще не зависеть от ОРДЛО.Восьмой год идет,а воз и ныне там.
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13.11.2021 15:52 Відповісти
Т.е. он констатировал, что "Таран и Ко" никуда не спешили?...
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13.11.2021 15:55 Відповісти
Точніше Ко і Таран. Ну, ви зрозуміли.
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13.11.2021 16:01 Відповісти
Коли країна знаходиться в стані війни 8-й рік-це дуже повільно...
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13.11.2021 16:00 Відповісти
Еще бы это дошло до 73% зебаранов...
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13.11.2021 16:06 Відповісти
Там буде маленька навчальна база і толку з неї.
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13.11.2021 16:17 Відповісти
Подпишите договор с британцами и отдайте им эту базу ( по принципу Кипра
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13.11.2021 16:31 Відповісти
Он бредит. Эту базу строят американцы, поэтому он вряд ли может им что то приказать
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13.11.2021 18:36 Відповісти
Лучше в Кириловке!
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13.11.2021 16:47 Відповісти
Шановні, два роки тому, я відпочивав сім'єю у Бердянську, разом зі знайомими ми святкували день народження у барі, поряд з колесом огляду, за дві години нам не поставили жодної української пісні, коли ми виходили з бару, офіціант нас запитав, чи сподобалось нам у них, на що я відповів, що сподобалося, але хотілося у вашому репертуарі чути українські пісні ми все ж в Україні знаходимося і багато таких відвідувачів україномовні громадяни з усієї України, віповідь- німа сцена...
Шановні браття громадяни України цінуйте свою Батьківщину.
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13.11.2021 17:32 Відповісти
Вам не поставили жодної української пісні на ваше замовлення? Чи просто ви не почули в барі українських мелодій? Та за два роки багато дечого змінилося в цьому плані і українські пісні почули б вже влітку цього року. І трішки підпилі громадяни України під українські пісні танцюють, аж гай гуде!
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13.11.2021 20:15 Відповісти
Підпилі громадяни України і под бєлиє рози витанцьовують і під сердючку, а ще обирають ЗЕ. Не треба орієнтуватись на більшість- вона у нас традиційно не надто обтяжена високими матеріями
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13.11.2021 22:44 Відповісти
Річ як раз в тому, щоб місцеві самі ставили українські пісні, поважаючи всю Україну, тоді розгулу сепаратизму не буде.
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14.11.2021 11:09 Відповісти
Місцеві спочатку нанесли жовто-сині розмітки на стовпах освітлення, а потім повісили українські прапори на тих же стовпах! І це видно всім, і місцевим, і приїжджим, і дітям, і літнім людям, і кацам, які іноді бувають в Бердянську а не тільки вам, які один раз побували в барі і робите якісь майже політичні висновки!
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14.11.2021 12:11 Відповісти
Окрім бару, краще б ви пошукали в Бердянську церкву УПЦ! Та ви б її просто не знайшли, поки б на бердянця не втрапили, який визнає тільки цю церкву і знає, де вона і в чому знаходиться! А церкви МПЦ на видноті і всі вибудовані за 25 років "незалежності" України! Якось так, патріоте із бердянського бару!
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14.11.2021 12:19 Відповісти
Це похвально, якщо патріотизм існує, але як кажуть, з пісні слів не викинеш. Чим ближче до росії, тим менше української.
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15.11.2021 09:39 Відповісти
как бы ничего что Бердянск в Азовском море находится ? Резников карту мира видел ? то что флоту прийдется под Керчинским мостом проплывать и спрашивать разришения у козлов каждый раз ?
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13.11.2021 17:52 Відповісти
Пришвидшуйте бл..ь Нептуни і Грім-2. Бо кораблі підуть на дно першими і коштуватиме це дуже дорого. А Коростельов пропонує озброїти ефективними і дешевими ракетами уже зараз, і їх з любого контейнера випустив і потопив російські броненосці в Севастополі
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13.11.2021 22:41 Відповісти
 
 