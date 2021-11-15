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Новости Война в Украине
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Германия (5996) обстрел (20060) посольство (1044)

Германия осуждает обстрел Невельского оккупантами в воскресенье, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия осуждает обстрел Невельского оккупантами в воскресенье, - посольство

Германия осуждает нарушение режима прекращения огня в районе н. п. Невельское Донецкой области, в результате которого пострадали жилые дома и был ранен водитель-санитар.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем вчерашнее нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права пророссийскими силами и призываем к полному соблюдению договоренностей. Нахождение политического решения на Донбассе возможно только тогда, когда молчит оружие", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, ночью 14 ноября российские оккупанты на Донбассе обстреляли Невельское из минометов калибра 120 мм. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома, двое гражданских - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина - оказались под завалами. В Донецкой ОГА уточнили, что они не пострадали. Кроме того, были повреждены два санитарных автомобиля. Водитель-санитар получил ранение и госпитализирован, его состояние оценивают как тяжелое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Это ужасно . Nord Stream 2 пора запускать . А тут такое ...
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15.11.2021 17:39
+17
А тем временем немецкие бизнесмены продают движки для беспилотников рашенским компаниям и ***** ножками от нетерпения, когда Раша СП-2 запустит...
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15.11.2021 17:40
+10
Німеччина та Франція-то дві европейскі старі шльондри на викликах з кремля...
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15.11.2021 17:44
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Это ужасно . Nord Stream 2 пора запускать . А тут такое ...
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15.11.2021 17:39 Ответить
А тем временем немецкие бизнесмены продают движки для беспилотников рашенским компаниям и ***** ножками от нетерпения, когда Раша СП-2 запустит...
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15.11.2021 17:40 Ответить
Німеччина та Франція-то дві европейскі старі шльондри на викликах з кремля...
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15.11.2021 17:44 Ответить
та всем пох пора уже понять и восстанавливать яо
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15.11.2021 17:44 Ответить
Вчора недалеко від населеного пункту #Невельське збройні формування порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. У результаті було зруйновано 2 автівки Медичних сил ЗСУ й 2 санітара було поранено. 1/2

А чьи формування немчура???
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15.11.2021 17:47 Ответить
Щоб вони "заспівали" якби на цей обстріл була відповідь "Байрактара", було б "стурбоване тріо" - Меркель, Макрон і Путін.
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15.11.2021 17:48 Ответить
А посольство московии немчура не побеспокоила своим обращением ?
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15.11.2021 17:49 Ответить
в жопу себе засуньте свои осуждения, обеспокоенности и прочее... рахиты
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15.11.2021 17:53 Ответить
А 73% это для нас дебилы. Которые выбрали дебила и дебил озвучил дебильную концепцию... А для других стран это 73 процента населения страны. И правительству тех стран тяжело, если не невозможно объяснить своим избирателям, нахрен гнать оружие и другие военные поставки тем, кто хочет просто перестать стрелять. Зачем подпитывать конфликт, если это противоречит желанию населения. А немцы вообще искренне не понимают зачем, если для того еще и нужно сраться с теми, от кого зависит их тепло в хате... Но дебилы даже не задумаются, что они, мрази натворили... У них отмазка классная- "если бы" бла бла бла Порошенко...
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15.11.2021 17:57 Ответить
Я сподіваюсь, що рішуче засуджують, а не якось там
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15.11.2021 18:00 Ответить
Проснувся могутній SCHRÖDERLAND: вже від занепокоєння доросли до могутнього засудження.
Вітаю, нащадків Гегеля, Шілєра і тисяч німецьких геніїв людства.
Коли чекати на тапання ніжкою з насупленими бровами?
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15.11.2021 18:03 Ответить
еврошлюхи как обычно... осуждают, обеспокоиваются, в рот берут у ***** и прочее.... шалавы
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15.11.2021 18:10 Ответить
Пусть Меркель выскажет своё ФЭ и именно хутину.
хватило же у этой старой комсомолки маразма осудить ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ украинский БАЙРАКТАР , и не осудить регулярные убийства украинских воинов
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15.11.2021 18:15 Ответить
Мы поняли:
Выкакали "особую озабоченность" по поводу "той стороны".
Усё, можете "быть свободными".
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15.11.2021 18:51 Ответить
Ідіть ви на )(ер зі своїми засудженнями
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15.11.2021 19:02 Ответить
Сильно засуджує, дуже?
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15.11.2021 19:16 Ответить
 
 