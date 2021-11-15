Германия осуждает обстрел Невельского оккупантами в воскресенье, - посольство
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия осуждает нарушение режима прекращения огня в районе н. п. Невельское Донецкой области, в результате которого пострадали жилые дома и был ранен водитель-санитар.
Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем вчерашнее нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права пророссийскими силами и призываем к полному соблюдению договоренностей. Нахождение политического решения на Донбассе возможно только тогда, когда молчит оружие", - отметили в посольстве.
Как сообщалось, ночью 14 ноября российские оккупанты на Донбассе обстреляли Невельское из минометов калибра 120 мм. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома, двое гражданских - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина - оказались под завалами. В Донецкой ОГА уточнили, что они не пострадали. Кроме того, были повреждены два санитарных автомобиля. Водитель-санитар получил ранение и госпитализирован, его состояние оценивают как тяжелое.
Вчора недалеко від населеного пункту #Невельське збройні формування порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. У результаті було зруйновано 2 автівки Медичних сил ЗСУ й 2 санітара було поранено. 1/2— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 15, 2021
Пожалуйста, подождите...
А чьи формування немчура???
Вітаю, нащадків Гегеля, Шілєра і тисяч німецьких геніїв людства.
Коли чекати на тапання ніжкою з насупленими бровами?
хватило же у этой старой комсомолки маразма осудить ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ украинский БАЙРАКТАР , и не осудить регулярные убийства украинских воинов
Выкакали "особую озабоченность" по поводу "той стороны".
Усё, можете "быть свободными".