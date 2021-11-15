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Німеччина засуджує обстріл окупантами Невельського, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німеччина засуджує обстріл окупантами Невельського, - посольство

Німеччина засуджує порушення режиму припинення вогню в районі н. п. Невельське Донецької області, внаслідок якого постраждали житлові будинки й був поранений водій-санітар.

Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо вчорашнє порушення домовленостей щодо припинення вогню та гуманітарного міжнародного права проросійськими силами й закликаємо до повного дотримання домовленостей. Знаходження політичного рішення на Донбасі можливе лише тоді, коли мовчить зброя", - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, вночі 14 листопада російські окупанти на Донбасі обстріляли Невельське з мінометів калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу пошкоджені чотири житлові будинки, двоє цивільних - 65-річний чоловік і 63-річна жінка – опинилися під завалами. В Донецькій ОДА уточнили, що вони не постраждали. Крім того, були пошкоджені два санітарні автомобіля. Водій-санітар дістав поранення і госпіталізований, його стан оцінюють як важкий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Это ужасно . Nord Stream 2 пора запускать . А тут такое ...
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15.11.2021 17:39
+17
А тем временем немецкие бизнесмены продают движки для беспилотников рашенским компаниям и ***** ножками от нетерпения, когда Раша СП-2 запустит...
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15.11.2021 17:40
+10
Німеччина та Франція-то дві европейскі старі шльондри на викликах з кремля...
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15.11.2021 17:44
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Это ужасно . Nord Stream 2 пора запускать . А тут такое ...
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15.11.2021 17:39 Відповісти
А тем временем немецкие бизнесмены продают движки для беспилотников рашенским компаниям и ***** ножками от нетерпения, когда Раша СП-2 запустит...
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15.11.2021 17:40 Відповісти
Німеччина та Франція-то дві европейскі старі шльондри на викликах з кремля...
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15.11.2021 17:44 Відповісти
та всем пох пора уже понять и восстанавливать яо
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15.11.2021 17:44 Відповісти
Вчора недалеко від населеного пункту #Невельське збройні формування порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. У результаті було зруйновано 2 автівки Медичних сил ЗСУ й 2 санітара було поранено. 1/2

А чьи формування немчура???
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15.11.2021 17:47 Відповісти
Щоб вони "заспівали" якби на цей обстріл була відповідь "Байрактара", було б "стурбоване тріо" - Меркель, Макрон і Путін.
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15.11.2021 17:48 Відповісти
А посольство московии немчура не побеспокоила своим обращением ?
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15.11.2021 17:49 Відповісти
в жопу себе засуньте свои осуждения, обеспокоенности и прочее... рахиты
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15.11.2021 17:53 Відповісти
А 73% это для нас дебилы. Которые выбрали дебила и дебил озвучил дебильную концепцию... А для других стран это 73 процента населения страны. И правительству тех стран тяжело, если не невозможно объяснить своим избирателям, нахрен гнать оружие и другие военные поставки тем, кто хочет просто перестать стрелять. Зачем подпитывать конфликт, если это противоречит желанию населения. А немцы вообще искренне не понимают зачем, если для того еще и нужно сраться с теми, от кого зависит их тепло в хате... Но дебилы даже не задумаются, что они, мрази натворили... У них отмазка классная- "если бы" бла бла бла Порошенко...
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15.11.2021 17:57 Відповісти
Я сподіваюсь, що рішуче засуджують, а не якось там
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15.11.2021 18:00 Відповісти
Проснувся могутній SCHRÖDERLAND: вже від занепокоєння доросли до могутнього засудження.
Вітаю, нащадків Гегеля, Шілєра і тисяч німецьких геніїв людства.
Коли чекати на тапання ніжкою з насупленими бровами?
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15.11.2021 18:03 Відповісти
еврошлюхи как обычно... осуждают, обеспокоиваются, в рот берут у ***** и прочее.... шалавы
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15.11.2021 18:10 Відповісти
Пусть Меркель выскажет своё ФЭ и именно хутину.
хватило же у этой старой комсомолки маразма осудить ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ украинский БАЙРАКТАР , и не осудить регулярные убийства украинских воинов
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15.11.2021 18:15 Відповісти
Мы поняли:
Выкакали "особую озабоченность" по поводу "той стороны".
Усё, можете "быть свободными".
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15.11.2021 18:51 Відповісти
Ідіть ви на )(ер зі своїми засудженнями
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15.11.2021 19:02 Відповісти
Сильно засуджує, дуже?
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15.11.2021 19:16 Відповісти
 
 