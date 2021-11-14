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Наслідки нічного обстрілу Невельського російськими військами. ВIДЕО

Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків, три повністю зруйновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.

Правоохоронці також опублікували відео, на якому зафільмовані наслідки обстрілу Невельського військами РФ. В кадр потрапили зруйновані будівлі місцевих мешканців. 

Нагадаємо, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Невельського. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Обов'язково прийде час коли лапатним свиням доведеться за все горе,яке вони принесли на Україну понести суворе покарання...
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14.11.2021 15:33
+6
Слишком громко кричали : "россия".
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14.11.2021 15:31
+5
Божої кари чекати будете? Скоро як 90 років Голодомору, а справедливості ніякої немає, то скільки ще чекати? Ніхто окрім нас не покарає кацапів.
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14.11.2021 15:39
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Слишком громко кричали : "россия".
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14.11.2021 15:31 Відповісти
Вони і продовжують кричати. Там у головах за 8 років нічого не змінилося... Почитайте їх форуми, де вони обговорюють можливий повномасштабний наступ ерефії на Україну. Там у них заклики знищити Україну повністю і так далі... Вони всі вже хворі істоти і це не лікується... (((
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14.11.2021 17:22 Відповісти
Обов'язково прийде час коли лапатним свиням доведеться за все горе,яке вони принесли на Україну понести суворе покарання...
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14.11.2021 15:33 Відповісти
Божої кари чекати будете? Скоро як 90 років Голодомору, а справедливості ніякої немає, то скільки ще чекати? Ніхто окрім нас не покарає кацапів.
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14.11.2021 15:39 Відповісти
Так немає СПРАВЕДЛИВОСТІ бо землю забрану у мого діда і баби на сьогодні віддали сраним неробам -калхознікам. Подавітся нею, а я не збираюсь своє викупляти у банди калхозной.
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14.11.2021 16:51 Відповісти
Я вже чомусь в це не вірю... Вони все життя роблять шкоду Україні і світу, і їх досі ніхто не покарав...
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14.11.2021 17:25 Відповісти
Якщо чекати, то до буде дуже довго, а може ніколи...
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15.11.2021 21:23 Відповісти
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14.11.2021 17:16 Відповісти
Божа Кара , Все кто ждал прихода русского мира , наконец то пришел и все Воочию убеждаются , что Это и как Это отразится на . Кто победит узнаем . А побеждает Технология , развитие и уровень Жизни.
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14.11.2021 17:27 Відповісти
Сами виноваты ответочку бы включили сравняли всё с землёй.И только хоть один выстрел с той стороны снова сравнивать всё с землёй квадратами.Вот тогда будет тишина и уважение из за бугра.А так мы себя терпилами ставим.
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14.11.2021 18:04 Відповісти
Не здивуюся коли жителі села звинуватять ВСУ в обстрілі села, а не можливо свою рідню з "тієї" сторони і вимагатимуть компенсації.
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14.11.2021 18:27 Відповісти
Вони підтягнули ппо,і думали що Байрактари прилетять,і вони їх зіб,ють.Але мої люди там,в дирі,не сплять....
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14.11.2021 21:42 Відповісти
 
 