Наслідки нічного обстрілу Невельського російськими військами. ВIДЕО

Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків, три повністю зруйновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.

Правоохоронці також опублікували відео, на якому зафільмовані наслідки обстрілу Невельського військами РФ. В кадр потрапили зруйновані будівлі місцевих мешканців.

Нагадаємо, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Невельського.

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