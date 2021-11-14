Наслідки нічного обстрілу Невельського російськими військами. ВIДЕО
Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли село Невельське в Покровському районі Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків, три повністю зруйновані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.
Правоохоронці також опублікували відео, на якому зафільмовані наслідки обстрілу Невельського військами РФ. В кадр потрапили зруйновані будівлі місцевих мешканців.
Нагадаємо, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Невельського.
Топ коментарі
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.11.2021 15:33
+6 Владимир Петренко #477461
показати весь коментар14.11.2021 15:31
+5 Morar Anatolii
показати весь коментар14.11.2021 15:39
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир Петренко #477461
показати весь коментар14.11.2021 15:31 Відповісти Мені подобається 6
Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар14.11.2021 17:22 Відповісти Мені подобається 5
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.11.2021 15:33 Відповісти Мені подобається 7
Morar Anatolii
показати весь коментар14.11.2021 15:39 Відповісти Мені подобається 5
Микола Опанасович
показати весь коментар14.11.2021 16:51 Відповісти Мені подобається 3
Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар14.11.2021 17:25 Відповісти Мені подобається 1
Владимр Святюк
показати весь коментар15.11.2021 21:23 Відповісти Мені подобається 0
Ksenia VB
показати весь коментар14.11.2021 17:16 Відповісти Мені подобається 4
Володимир Вовкодав #421631
показати весь коментар14.11.2021 17:27 Відповісти Мені подобається 2
armamagedoniks
показати весь коментар14.11.2021 18:04 Відповісти Мені подобається 4
Анатолий Панасюк
показати весь коментар14.11.2021 18:27 Відповісти Мені подобається 4
Михайло Бойко
показати весь коментар14.11.2021 21:42 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль