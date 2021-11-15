Зеленский: В Украину направляются 7 судов с углем

В ближайшее время в украинские порты прибудут 7 бортов с углем, которого хватит до конца этого года.

Об этом в видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Государство успешно преодолевает вызов относительно нехватки угля. Нехватки не будет: кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей "ПанАмакс", которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - сказал он.

По словам Зеленского, этот уголь полностью удовлетворит все потребности Украины до конца 2021 года.

"В случае необходимости такие же наши действия закроют потребность до конца всего отопительного сезона", – добавил президент.

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Зеленский не объяснил, у кого и по какой цене был куплен этот уголь. Но отметил, что его купили не на оккупированных территориях.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. ...Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость", – подчеркнул он.

"Государство никого не оставит без света и тепла", – пообещал Зеленский.