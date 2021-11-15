Зеленский: В Украину направляются 7 судов с углем
Новости Цензор.НЕТ Общество
В ближайшее время в украинские порты прибудут 7 бортов с углем, которого хватит до конца этого года.
Об этом в видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Государство успешно преодолевает вызов относительно нехватки угля. Нехватки не будет: кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей "ПанАмакс", которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - сказал он.
По словам Зеленского, этот уголь полностью удовлетворит все потребности Украины до конца 2021 года.
"В случае необходимости такие же наши действия закроют потребность до конца всего отопительного сезона", – добавил президент.
Зеленский не объяснил, у кого и по какой цене был куплен этот уголь. Но отметил, что его купили не на оккупированных территориях.
"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. ...Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость", – подчеркнул он.
"Государство никого не оставит без света и тепла", – пообещал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
дядешахтам ручкой - карбонизация.
нам этой зимой не замерзнуть бы...
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період Джерело: https://censor.net/ua/n3299650
Припустимо, що всі сім, то панамакси, тобто везуть по 70 тис. тон., тобто це 490 тис.тон.
Крім того, що судна повинні дійти, їх треба вивантажити у вагони й довезти залізницею до ТЕС, цього не вистачає, бо до опалювального сезону повинно було мати більше двох мільйонів тон запасу...
А взагалі на сезон потрібно майже 17 млн тон...
А вугілля з Казахстану чи пропустили вже фєдєрасти??? Гадаю що ні...
Така блін аріхметика...
Обрали плять владу...
Залишається сміятись...
из африки и штатов долго идти. узнать бы названия корабликов....
Каким боком зеленое чмо к этому углю????????
Иначе кризис, бунт, держак от лопаты в жопе ЗЕ.