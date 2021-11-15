Зеленський: До України прямують 7 суден з вугіллям

Найближчим часом до українських портів прибудуть 7 бортів із вугіллям, якого вистачить до кінця цього року.

Про це у відеозверенні до українців заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде: крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів "ПанАмакс", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", – сказав він.

За словами Зеленського, це вугілля повністю задовольняє всі потреби України до кінця 2021 року.

"В разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону", – додав президент.

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Зеленський не пояснив, у кого й за якою ціною було куплене це вугілля. Але зазначив, що його купили не на окупованих територіях.

"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність", – підкреслив він.

"Держава нікого не залишить без світла й тепла", – пообіцяв Зеленський.

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