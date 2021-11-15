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Зеленський: До України прямують 7 суден з вугіллям

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський: До України прямують 7 суден з вугіллям

Найближчим часом до українських портів прибудуть 7 бортів із вугіллям, якого вистачить до кінця цього року.

Про це у відеозверенні до українців заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде: крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів "ПанАмакс", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", – сказав він.

За словами Зеленського, це вугілля повністю задовольняє всі потреби України до кінця 2021 року.

"В разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону", – додав президент.

Читайте: 60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"

Зеленський не пояснив, у кого й за якою ціною було куплене це вугілля. Але зазначив, що його купили не на окупованих територіях.

"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність", – підкреслив він.

"Держава нікого не залишить без світла й тепла", – пообіцяв Зеленський.

Також читайте: Ситуація в енергетиці України критична: на складах на 310,4 тис. т менше вугілля, ніж необхідно, 62 енергоблоки ТЕС не працюють, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
І це вугілля - купив і везе ДЕТЕК. А державні енергоблоки - пусті.
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15.11.2021 20:23
+49
Далі знімуть зігріваючий відосік та відкриють чергову справу на Порошенка за те, що не забезпечив країну вугіллям на п'ять років наперед.
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15.11.2021 20:22
+35
от на хера такое писать ? у Вовки так складно получилось сбрехать . плывут параходы . а ты взял и все спалил . шо ему теперь перебрехивать ?
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15.11.2021 20:32
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а він навіть не знає, що то були де-юре державні шахти, нехай і на окупованій території
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15.11.2021 21:36 Відповісти
угу... Быстро поднятое не считается упавшим?
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15.11.2021 22:01 Відповісти
махайте дяде шахтам ручкой - карбонизация.
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15.11.2021 22:00 Відповісти
шо, уже ?
нам этой зимой не замерзнуть бы...
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15.11.2021 22:19 Відповісти
пообещали нашим дружеским активным партнерам что будем в авангарде эксперимента
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15.11.2021 22:35 Відповісти
А почему не освободить Донбасс и не добывать уголь самим?
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15.11.2021 21:16 Відповісти
пукін подзвонить анжелі і буде жалітись, що Україна звільнила донбас в супереч мінським договорнякам...
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15.11.2021 21:33 Відповісти
"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде: крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів "ПанАмакс", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", - сказав Зеленський.


Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період Джерело: https://censor.net/ua/n3299650
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15.11.2021 22:35 Відповісти
плывут пароходы - салют Мальчишу!
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15.11.2021 21:18 Відповісти
Плывут пароходы- будут всех бамбить
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16.11.2021 08:50 Відповісти
Добре, що вже не судів, а суден... А то ворожі голоси кажуть, що вова не навчається... - брешуть...
Припустимо, що всі сім, то панамакси, тобто везуть по 70 тис. тон., тобто це 490 тис.тон.
Крім того, що судна повинні дійти, їх треба вивантажити у вагони й довезти залізницею до ТЕС, цього не вистачає, бо до опалювального сезону повинно було мати більше двох мільйонів тон запасу...
А взагалі на сезон потрібно майже 17 млн тон...
А вугілля з Казахстану чи пропустили вже фєдєрасти??? Гадаю що ні...
Така блін аріхметика...
Обрали плять владу...
Залишається сміятись...
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15.11.2021 21:23 Відповісти
кстати, а чей уголь в панамаксах?
из африки и штатов долго идти. узнать бы названия корабликов....
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15.11.2021 21:23 Відповісти
Репнула земля і вискочив чортик.
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15.11.2021 21:29 Відповісти
Ротердам 7+
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15.11.2021 21:32 Відповісти
Ротердам 73%+
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15.11.2021 23:00 Відповісти
электрохозяин страны опять тарифы повысит, или остановятся на ремонт котлы на ТЭС
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15.11.2021 21:55 Відповісти
не дойдут...Вова Х подсуетится...
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15.11.2021 22:41 Відповісти
Привет Мальчишу!
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15.11.2021 22:53 Відповісти
До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні, літаки летять, будемо всіх бомбить!
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15.11.2021 23:45 Відповісти
зачем, всего же хватает. это растрата
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16.11.2021 01:08 Відповісти
"Государство успешно преодолевает вызов "---гринпоц опять обо-рался, как с Герегами и Мрией, так и с ДТЕКовским углем)))
Каким боком зеленое чмо к этому углю????????
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16.11.2021 01:41 Відповісти
А это означает, что Ахметку и Разумкова трогать низзя.

Иначе кризис, бунт, держак от лопаты в жопе ЗЕ.
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16.11.2021 01:56 Відповісти
...суды, надеюсь антикоррупционные ( или, таки "судна"?)
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16.11.2021 04:09 Відповісти
откуда уголь? главное, чтоб не из ордло. есть такой маршрут. из ордло по жд в российский черноморский порт, а далее морем куда угодно.
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16.11.2021 15:51 Відповісти
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