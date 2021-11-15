Зеленський: До України прямують 7 суден з вугіллям
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Найближчим часом до українських портів прибудуть 7 бортів із вугіллям, якого вистачить до кінця цього року.
Про це у відеозверенні до українців заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде: крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів "ПанАмакс", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", – сказав він.
За словами Зеленського, це вугілля повністю задовольняє всі потреби України до кінця 2021 року.
"В разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону", – додав президент.
Зеленський не пояснив, у кого й за якою ціною було куплене це вугілля. Але зазначив, що його купили не на окупованих територіях.
"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність", – підкреслив він.
"Держава нікого не залишить без світла й тепла", – пообіцяв Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
дядешахтам ручкой - карбонизация.
нам этой зимой не замерзнуть бы...
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період Джерело: https://censor.net/ua/n3299650
Припустимо, що всі сім, то панамакси, тобто везуть по 70 тис. тон., тобто це 490 тис.тон.
Крім того, що судна повинні дійти, їх треба вивантажити у вагони й довезти залізницею до ТЕС, цього не вистачає, бо до опалювального сезону повинно було мати більше двох мільйонів тон запасу...
А взагалі на сезон потрібно майже 17 млн тон...
А вугілля з Казахстану чи пропустили вже фєдєрасти??? Гадаю що ні...
Така блін аріхметика...
Обрали плять владу...
Залишається сміятись...
из африки и штатов долго идти. узнать бы названия корабликов....
Каким боком зеленое чмо к этому углю????????
Иначе кризис, бунт, держак от лопаты в жопе ЗЕ.