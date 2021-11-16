Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока-2" без права вето
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Германское Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока-2"
Об этом сообщил глава пресс-службы агентства Фите Вульф, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют", - сообщил представитель агентства.
Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.
"Нафтогаз" 15 октября подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA. "Оператор ГТС Украины" 20 октября также подал заявку BNetzA на участие в процессе сертификации оператора "СП2" Nord Stream-2 AG.
"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.
Пожалуйста, подождите...
я бы отказался от фарса совсем
т.е. от соучастия, в этом...
европреступлении
Україна має якийсь стосунок до акваторії Балтійського моря? Ні …
Там є її територіальні води? Ні …
СП-2 своєю сухопутною частиною проходить по її території? Ні …
Так якого чорта "бульби дмете"?!!!
нас допускают без права голоса для того чтобы потом сказать "ну вы же участвовали в сертификации? ну вот. жри....те"
А "мітингове верещання про зраду" - не моя компетенція Хай вважають що отримали безплатну юридичну консультацію з питань міжнародного публічного права
днем ветренко радостно от репортовал "Нас допустили к сертификации" скромно умолчав что допуск формальный в виде приставного стула. Тогда многие писали "круто! покажите им"
это было днем
а вечером вот это
народ возмущается не тем что нам не дают слова а тем что днем об этом умолчали
"Якщо ти не можеш змінить оточуючу тебе об"єктивну реальність постарайся пристосуваться до неї і використать в своїх інтересах …"
проблема не в том что ветренко не смог добиться бОльшего - было бы глупо ждать даже если на месте зебика был порох. вспышку про..бали.
проблема в том что эта власть врет. врет и пиз..ит. но врет больше. хотя может и нет.
я просто решил тебе одним предложением один раз сказать что причина возмущений не та которую ты с таким снобизмом написал в своем сообщений.
но ты решил вступить в полемику. для чего? мы уже пересекались. ничем хорошим это не кончилось. нам лучше соблюдать нейтралитет по отношению друг к другу.
претензия на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области, и при этом надменное отношение к тем, кто якобы лишён этих достоинств
Ну і де ти побачив у моїх коментарях "снобізм"? Я будучи спеціалістом-правником пояснив ситуацію що виникла в правовому полі тим людям які не володіють знаннями в області права
Ти хотів-би щоб цю ситуацію пояснював балетмейстер? Чи перекупка з базару? І що-б ми отримали? Лише "дурний срач" - не більше А те що я пишу широко - так вам стараюсь детально "по поличках" все розкласти щоб було зрозуміло От і все!
ты очень точно все описал. в украинском языке есть одно слово "зверхність"
вот это про тебя
я иногда тоже таким бываю. но умею останавливаться. а ты - нет. хотя очень неглупый чудак.
Но прождав 20 минут - удалил пост
Там было слишком много.... лишнего здесь
Одна только фраза из того сообщения
"Не важна специальность. Нет разницы кто ты по образованию. И работа не важна. Главное что у тебя внутри. И как ты с этим умеешь обращаться"
мда. ты на своей "проффесорской" волне. я не общался с тобой год и дальше бы не общался. сглупил. ты слышишь только себя
поэтому пошел нахер олень
А спать я ліг у 0:35 - відповівши на поздоровлення Софії (яка до речі теж невисокої думки про тебе саме з тих позицій що і я)
Казав я тобі "Литвин" що ти вище "гайкокрута" не піднявся - так воно і є!
https://censor.net/ru/video_news/3299633/naftogaz_ukrainy_primet_uchastie_v_protsedure_sertifikatsii_severnogo_potoka2_vitrenko_video
Ми є членами ЕС? Ні Тоді який ми маємо стосунок до енергетичного законодавства ЄС? Якщо будемо щось куплять чи продавать у країну - члена ЕС - будем змушені підкоряться їх правилам Що вони вирішують в рамках ЕС і на території країн ЕС - їх справа А тут нам пішли назустріч і спиталися нашу думку (це як участь "громадського обвинувача" в кримінальному судочинстві - він має право висловить свою думку у дебатах однак не має повноцінних процесуальних прав як прокурор чи адвокат) От ми свою думку і висловимо Наскільки вона буде переконливою - залежить від нас Наскільки до неї прислухаються представники прибалтійських країн - залежить від них
Кроме технических и єкологических вопросов , есть и вопросьі єнергетической безопасности стран - получателей природного газа по данной трубе. А также вопрос рьіночного подхода к конкуренции в области услуг по транспортировке газа и недопущение злоупотреблений монопольньім положением в данном секторе бизнеса. Есть что обсудить и предложить , я имею в виду "Нафтогаз". А на право "вето" никто и не рассчитьівал изначально , когда подавалась заявка от Украиньі на участие в процессе сертификации газопровода. Так "зрада" , чі ні , замполит ?
Если мы будем в комиссии и газопровод примут, все будут кричать "Украина одобрила СП-2".