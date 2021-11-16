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Германия (5996) Нафтогаз (3098) Северный поток (1428)

Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока-2" без права вето

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина будет допущена к процессу сертификации

Германское Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока-2"

Об этом сообщил глава пресс-службы агентства Фите Вульф, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют", - сообщил представитель агентства.

Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

Смотрите также: "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

"Нафтогаз" 15 октября подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA. "Оператор ГТС Украины" 20 октября также подал заявку BNetzA на участие в процессе сертификации оператора "СП2" Nord Stream-2 AG.

"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.

Читайте также: Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2". РФ – ненадежный партнер, - Sunday Telegraph
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Топ комментарии
+20
Сказать потом, что сами в этом участвовали, поэтому закройте рот...
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15.11.2021 22:32
+19
ну, вот, как и говорили - наблюдателями. это как прийти в ресторан, понюхать и по облизываться, и уйти с ничем - голодным.
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15.11.2021 22:34
+10
А який тоді сенс?
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15.11.2021 22:30
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А який тоді сенс?
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15.11.2021 22:30 Ответить
Сказать потом, что сами в этом участвовали, поэтому закройте рот...
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15.11.2021 22:32 Ответить
Витренко хотел хлопнуть дверью, - вот типа мы бились до последнего, но нас не допустили к сертификации. Но немцы его переиграли.
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15.11.2021 22:42 Ответить
Нафтогазом фактически управляет Беня. Потому США и сняла санкции с Северного Потока-2. А кто ж Бене даст право вето ?
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16.11.2021 09:17 Ответить
да нет позиция Германии без предоставления хотя бы совещательного мнения для Украины это явное пренебрежение со стороны Германии в сторону Украины и реверанс в сторону Путина... а ВЕТО НАКЛАДЕТ СТОКГОЛЬМ ИЛИ СУД ВАШИНГТОНА ИЛИ ЛОНДОНА... мы все верно делаем....
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16.11.2021 00:32 Ответить
ну, вот, как и говорили - наблюдателями. это как прийти в ресторан, понюхать и по облизываться, и уйти с ничем - голодным.
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15.11.2021 22:34 Ответить
Но зато дали право написать в жалобной книге какие кацапы ********
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15.11.2021 22:42 Ответить
Как говорил мой сосед по парте ; "Пошли, позырим!"
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15.11.2021 23:28 Ответить
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15.11.2021 22:35 Ответить
це нуль, безпалочки
я бы отказался от фарса совсем
т.е. от соучастия, в этом...
европреступлении
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15.11.2021 22:37 Ответить
Украине дадут конхфэтку. Но только поддержать, минут 5. Добрая старушка европа съест все сама. И не подавится, не сомневайтесь!
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15.11.2021 22:39 Ответить
А чего Европа должна за Украину "жопу рвать" ?
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16.11.2021 07:13 Ответить
Зелену владу і в нюх не ставлять. ЗЕідіоти, пишайтесь своїм вибором.
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15.11.2021 22:42 Ответить
А подумать? Подумать ніхто не пробував? Для чого проводиться "сертифікація"? Для того щоб встановить чи відповідає даний об"єкт технічним вимогам , вимогам техніки безпеки , екології при експлуатації на даній території
Україна має якийсь стосунок до акваторії Балтійського моря? Ні …
Там є її територіальні води? Ні …
СП-2 своєю сухопутною частиною проходить по її території? Ні …
Так якого чорта "бульби дмете"?!!!
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15.11.2021 22:43 Ответить
а я обьясню "чего"

нас допускают без права голоса для того чтобы потом сказать "ну вы же участвовали в сертификации? ну вот. жри....те"
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15.11.2021 22:53 Ответить
А я пояснив з точки зору міжнародного публічного права … Існує така штука "на бамазі написана" яка визначає порядок і правила міжнародного співробітництва! Хотіли ми того чи не хотіли але ми стоїмо перед фактом закінченого будівництва об"єкту поза межами нашої території "Скасувать" його ми не можемо Зараз стоїть питання чисто технічного характеру - чи здатен даний об"єкт здійснювать перекачку газу без перебоїв та нанесення шкоди жителям прибалтійських країн та екології І тільки ці країни мають право вирішального голосу От і все! МИ там маємо лише висловить свою думку в озвучених мною межах Могли і просто відмовить - і були-б праві Нам нічим ( з точки зору права) аргументувать необхідність нашої там присутності
А "мітингове верещання про зраду" - не моя компетенція Хай вважають що отримали безплатну юридичну консультацію з питань міжнародного публічного права
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15.11.2021 23:09 Ответить
продолжу

днем ветренко радостно от репортовал "Нас допустили к сертификации" скромно умолчав что допуск формальный в виде приставного стула. Тогда многие писали "круто! покажите им"

это было днем

а вечером вот это

народ возмущается не тем что нам не дают слова а тем что днем об этом умолчали
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15.11.2021 23:13 Ответить
Ну і що-б це змінило?
"Якщо ти не можеш змінить оточуючу тебе об"єктивну реальність постарайся пристосуваться до неї і використать в своїх інтересах …"
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15.11.2021 23:18 Ответить
Яр ну ты же не глупый чел

проблема не в том что ветренко не смог добиться бОльшего - было бы глупо ждать даже если на месте зебика был порох. вспышку про..бали.
проблема в том что эта власть врет. врет и пиз..ит. но врет больше. хотя может и нет.
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15.11.2021 23:24 Ответить
я днем даже не отписался в той теме. просто ждал когда будут подробности. вот - дождался
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15.11.2021 23:26 Ответить
Так що ти від мене добиваєшся? Я сказав те що сказав - не більше! Просто побачив що починається "дристометання" на пустому місці і вирішив прояснить ситуацію як її бачать люди що приймають рішення А ці рішення здебільшого не завжди усіх влаштовують Це завжди консенсуси і компроміси Така ціна можливості існування людських спільнот Бо у іншому випадку ми перетворюємся у зграю мавп як це зараз стається в Росії
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15.11.2021 23:48 Ответить
я? от тебя?
я просто решил тебе одним предложением один раз сказать что причина возмущений не та которую ты с таким снобизмом написал в своем сообщений.
но ты решил вступить в полемику. для чего? мы уже пересекались. ничем хорошим это не кончилось. нам лучше соблюдать нейтралитет по отношению друг к другу.
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15.11.2021 23:53 Ответить
Ти хоч розумієш що означає поняття "снобізм"?
претензия на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области, и при этом надменное отношение к тем, кто якобы лишён этих достоинств
Ну і де ти побачив у моїх коментарях "снобізм"? Я будучи спеціалістом-правником пояснив ситуацію що виникла в правовому полі тим людям які не володіють знаннями в області права
Ти хотів-би щоб цю ситуацію пояснював балетмейстер? Чи перекупка з базару? І що-б ми отримали? Лише "дурний срач" - не більше А те що я пишу широко - так вам стараюсь детально "по поличках" все розкласти щоб було зрозуміло От і все!
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16.11.2021 00:07 Ответить
ты желаешь проверить мои знания?
ты очень точно все описал. в украинском языке есть одно слово "зверхність"
вот это про тебя
я иногда тоже таким бываю. но умею останавливаться. а ты - нет. хотя очень неглупый чудак.
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16.11.2021 00:19 Ответить
Вибач - а ти хто за спеціальністю? Чого питаю - хочу знать - чи обговорювалися тут питання пов"язані з твоєю спеціальністю? Я не лізу в обговорення наприклад питань фінансового характеру електроніки - бо я в них не тямлю Однак мене наприклад бісить коли люди далекі від правознавства починають з апломбом професора права "рассуждать" на теми далекі від їх розуміння "затикаючи рот" тим хто з ними не згоден! Саме в цьому і полягає їх "снобізм" в його класичному розумінні Якби вони подібне "ляпали десь на кухні чи біля вогнища за пляшкою - півбіди! Але тут їх читають сотні людей Правильно хтось сказав: До винайдення Інтернет про те - що ти - ідіот знали лише твої знайомі і близькі родичі Тепер знає весь світ!"
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16.11.2021 00:27 Ответить
Я тебе вчера написал

Но прождав 20 минут - удалил пост
Там было слишком много.... лишнего здесь

Одна только фраза из того сообщения

"Не важна специальность. Нет разницы кто ты по образованию. И работа не важна. Главное что у тебя внутри. И как ты с этим умеешь обращаться"
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16.11.2021 07:24 Ответить
А я вночі часто спать лягаю! І інші люди - теж! Та й судячи з нашої полеміки вчорашньої і твого вислову в цьому коментарі - я багато не втратив В основному - словоблуддя Я помітив за тобою цікаву річ - коли ти не можеш зрозуміть суті коментарю ти (замість того щоб прямо перепитать) починаєш вишукувать суміжні теми щоб (спровокувавши співрозмовника на полеміку) вияснить суть сказаного Так само ти ведеш себе коли полеміка розвивається не у тому руслі як ти спланував У цих випадках ти починаєш нервувать і кидаться у співрозмовника звинуваченнями у "некомпетентності" Більше всього тебе дратує його спокій і небажання підтримувать заданий тобою тон "срачу" (Якби я так себе вів - мене-б з роботи вигнали В нашій справі головне було - витримка і "дотримання чітко визначеного курсу")
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16.11.2021 07:46 Ответить
я разместил пост в 0:40. В 1.10 я его удалил
мда. ты на своей "проффесорской" волне. я не общался с тобой год и дальше бы не общался. сглупил. ты слышишь только себя
поэтому пошел нахер олень
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16.11.2021 07:59 Ответить
От я про що і кажу - витримки у тебе "НУЛЬ" ! Як тільки полеміка починає розвиваться у невигідному для тебе руслі ти починаєш біситься і розводиш "срач" Так хто ж "слухає сам себе"?
А спать я ліг у 0:35 - відповівши на поздоровлення Софії (яка до речі теж невисокої думки про тебе саме з тих позицій що і я)
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16.11.2021 08:15 Ответить
мне повторить направление твоего пути от сегодня и, надеюсь, до конца твоих дней?
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16.11.2021 08:19 Ответить
Ой - який же ти смішний! Наче підліток якого парубки з лавочки додому спать прогнали Соплі під носом витирає і бурчить : А у мене теж уже вуса вже ростуть!"
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16.11.2021 08:32 Ответить
Думаю, в Украине достаточно лабораторий, где можно проводить металлографические исследования материалов.
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16.11.2021 09:18 Ответить
"Если человек - дурак - это надолго Если идиот - то навсегда!" При чому тут "металографія"? Там не якість труб (і навіть не міцність швів) перевірять будуть (у них висновки відповідних спеціалістів уже готові лежать на столі Там будуть приймать політичне рішення на підставі купи чинників техніко-економічного та екологічного характеру та відповідності цього трубопроводу вимогам європейського енергетичного законодавства! А для більшої об"єктивності країни Балтійського регіону по території і акваторії яких проходить СП_2 запросили Україну що має зацікавленість у розгляді даного питання
Казав я тобі "Литвин" що ти вище "гайкокрута" не піднявся - так воно і є!
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16.11.2021 10:20 Ответить
Все надо проверять. А насчет выгодно-невыгодно, то я думаю, вам не выгодно, как и нам.
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16.11.2021 10:28 Ответить
Ще раз питаю: Ну і що?
Ми є членами ЕС? Ні Тоді який ми маємо стосунок до енергетичного законодавства ЄС? Якщо будемо щось куплять чи продавать у країну - члена ЕС - будем змушені підкоряться їх правилам Що вони вирішують в рамках ЕС і на території країн ЕС - їх справа А тут нам пішли назустріч і спиталися нашу думку (це як участь "громадського обвинувача" в кримінальному судочинстві - він має право висловить свою думку у дебатах однак не має повноцінних процесуальних прав як прокурор чи адвокат) От ми свою думку і висловимо Наскільки вона буде переконливою - залежить від нас Наскільки до неї прислухаються представники прибалтійських країн - залежить від них
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15.11.2021 23:33 Ответить
тебе платят за количество знаков? нахер ты корябаешь по одному авторскому листу в каждом сообщении? графоманство замучило?
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15.11.2021 23:54 Ответить
Зачем так длинно и запутанно писать явную фуйню , замполит Холодньій ? Хотите скорейшего запуска СП-2 или просто словесная диарея для разгона "зрадьі" для пороховатьі ?
Кроме технических и єкологических вопросов , есть и вопросьі єнергетической безопасности стран - получателей природного газа по данной трубе. А также вопрос рьіночного подхода к конкуренции в области услуг по транспортировке газа и недопущение злоупотреблений монопольньім положением в данном секторе бизнеса. Есть что обсудить и предложить , я имею в виду "Нафтогаз". А на право "вето" никто и не рассчитьівал изначально , когда подавалась заявка от Украиньі на участие в процессе сертификации газопровода. Так "зрада" , чі ні , замполит ?
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15.11.2021 23:25 Ответить
"Ивашин" вивчай ареали проживання куріпок у Європі Чи особливостями випуску Ил-76 на підприємствах "Антонов" займися На більше ти не здатен!
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15.11.2021 23:42 Ответить
Слился , замполит Холодньій ? Нечего ответить , так и не вьісовьівайся , вьішиватник !
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16.11.2021 06:19 Ответить
Синку! Ти про що? З тобою полемізувать - все одно що бабуїну Святе писання читать: тільки час витрачать!
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16.11.2021 07:14 Ответить
"Папочка" , тьі полемизируй аргументами и фактами , а не дешевой демагогией. Попробуй...
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16.11.2021 07:42 Ответить
Я все чітко аргументував у своєму першому коментарі Якщо хтось не зрозумів - це його проблеми Я не винен що мене читають і випускники допоміжної школи-інтернату для розумово відсталих
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16.11.2021 07:49 Ответить
Вы по сути просто дополнили друг друга - оба правы. Зачем выяснять кто правее?
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16.11.2021 07:58 Ответить
Знаєш - я взагалі-то просто спробував "остудить гарячі голови" пояснивши чому (з точки зору міжнародного права") Україна приймає участь у обговоренні сертифікації не на правах "повноцінного учасника" а просто як "суб"єкт що має право дорадчого голосу" Він тоді на цій гілці ще не з"являвся А потім "почалося"! "Я йому стрижене" в він мені "брите!" В кінці-кінців "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився!"(це у вірмен таке прислів"я є) Він в черговий раз (за пару років нашого спілкування) мені "нахамив" демонстративно "хряпнув дверима" і пішов "изрядно ощипаный но непобеждённый"
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16.11.2021 08:27 Ответить
т.е. для декорации ???
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15.11.2021 22:44 Ответить
сколько бабла отслюнявили за этот допуск???
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15.11.2021 22:45 Ответить
Танунах..
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15.11.2021 22:48 Ответить
здобули
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15.11.2021 22:52 Ответить
Типа "ваше мнение очень важно для нас..."
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15.11.2021 23:04 Ответить
свидетелям життя по новому все неймется: все, что не сделал бох - от лукавого
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15.11.2021 23:09 Ответить
Гнила , беззуба лесбійка европа!!!!!
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15.11.2021 23:11 Ответить
Дипломаты блд.
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15.11.2021 23:12 Ответить
Вітренко вже думає як буде витрачати премію у декілька мільйонів за чергову "перемогу".
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15.11.2021 23:17 Ответить
Типа - безалкогольная водка или резиновая женщина. Откажитесь от такого участия…. Стыдно мля….
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15.11.2021 23:23 Ответить
Нам позволено мордой торговать!!!!
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15.11.2021 23:23 Ответить
Ось і реальна ціна тих заяв бундесу і жабоїдів. Ніщо.
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15.11.2021 23:42 Ответить
Как говорится-"Ну что,посовещались? А теперь делаем так,как решу я".
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15.11.2021 23:42 Ответить
Разрешат посидеть тихонько на приставном стульчике, "перемога" невероятная!
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16.11.2021 00:09 Ответить
о мля...та этА успех и пАбеда !!! пора уже и премии себе выписывать !!! правда Ветренко !?!?
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16.11.2021 00:48 Ответить
Это победа! Язык почешем....
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16.11.2021 00:54 Ответить
...евроталеранство, Тьху, это как в борделе продолжать Дело Онана
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16.11.2021 04:07 Ответить
Бене ещё не хватало право вето.
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16.11.2021 09:14 Ответить
Предлагают участвовать, если сами снимем штаны и станем раком?
Если мы будем в комиссии и газопровод примут, все будут кричать "Украина одобрила СП-2".
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16.11.2021 09:14 Ответить
Прикольно !! Nord Stream-2 примут вместе с Украиной
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16.11.2021 10:26 Ответить
 
 