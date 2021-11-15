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Новости За рубежом
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Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт добавил, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.

Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства.

Пресс-служба Лукашенко в свою очередь обнародовала сообщение о том, что его переговоры с Меркель длились 50 минут и что стороны обсудили "ряд проблем, прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", а также "пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе".

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Топ комментарии
+48
Грёбаная курва! Снова подыграла путлеру!
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15.11.2021 23:15
+29
на фоне Германии и прочей гейропы достойно выглядят поляки и балты -
маленькие, но зубастые, держат удар !

респект !!!
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15.11.2021 23:54
+19
Нифига она не лохонулась - эта КГБ-шная курва работает на путлера...
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15.11.2021 23:48
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Грёбаная курва! Снова подыграла путлеру!
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15.11.2021 23:15 Ответить
Меркель уже один раз лохонулась, пустив сирийскую быдлоту в свою страну. Повторять подобное перед своим уходом ей точно не хочется. Вот и бегает между усачкой и путлером. А они как раз этого и добивались и продолжают добиваться.
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15.11.2021 23:31 Ответить
Нифига она не лохонулась - эта КГБ-шная курва работает на путлера...
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15.11.2021 23:48 Ответить
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15.11.2021 23:34 Ответить
на фоне Германии и прочей гейропы достойно выглядят поляки и балты -
маленькие, но зубастые, держат удар !

респект !!!
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15.11.2021 23:54 Ответить
причем , поляки и балты сделали за немцев "грязную работу", а эта курва слилась !
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15.11.2021 23:57 Ответить
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Литва,прямо сейчас закупает около 750 МВт электроэнергии с БелАЭС.Это 2/3 мощности 1-го энергоблока.Экспорт Беларуси в Литву за 2021 год вырос на 50%.Таки да,зубастые
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16.11.2021 01:23 Ответить
Это они так борются с вами. Как проститутка-партизанка обессиливает вражеского солдата.
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16.11.2021 09:02 Ответить
так Лукашенко вже не диктатор і не самозванець? "Нацистка-комсомолка" меркель його лігалізувала, а до цього з ху@лом створила зброю масового знищення України і європейців-друзів України - "північний потік 2". московська підстілка, а потім будуть просити допомоги в США, коли заведе і німців у лапи терориста. Забули Західний Берлін, коли американці спасли від голоду німців?
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16.11.2021 08:37 Ответить
Так отош!
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16.11.2021 19:33 Ответить
Получается, что Европа в лице Меркель таракана признали.
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15.11.2021 23:15 Ответить
Что значит признала? Выборы законными не признала, а то что он контролирует данную территорию никто не оспаривал. В международном праве это главное. Переговоры ведут и с диктаторами, и с королями, и с прочими ханами.
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15.11.2021 23:20 Ответить
В таком случае в чем отличие к примеру ммщика пушилина от таракана? И того и другого контролирует *****, точно так же и с территориями.
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15.11.2021 23:24 Ответить
Не важно кто его контролирует, важно что он контролирует.
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15.11.2021 23:25 Ответить
По этой логике нужно начинать переговоры с мммщиком, так как он контролирует Донецк
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15.11.2021 23:28 Ответить
Чепушилин НИЧЕГО не контролирует в Донецке, кроме нескольких средненьких финпотоков, а Бульбофюрер железной хваткой за горло держит 10-миллионное транзитное государство и делает это с далёкого 1994 года. Да, и немцы не считают орды мигрантов серьёзной проблемой, как это ни странно для нашего брата. Это только нас лохов не пускают и требуют кучу документов, а бабаям можно целыми кишлаками десантироваться в богатую Германию
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15.11.2021 23:54 Ответить
Не уверен, что пушилин контролирует силовые структуры т.н. днр. А усатый контролирует.
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16.11.2021 00:10 Ответить
Не рівняй Х з пальцем.
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16.11.2021 06:23 Ответить
100% за якісь преференції обіцяла, домовлялась щоб вусатий *********** перенаправив потік біженців кудись.... наприклад до сусідів UA.
Не навчила історія - загравання з тиранами та диктаторами призводить до мирових війн! Їх треба зразу чавити.... але схоже вже час втрачено.
Навіть Британія каже що треба бути готовими до війни з рашисстами, хоча докінця рашисстов дії передбачити, кажуть, неможливо..... але треба бути на поготові.
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15.11.2021 23:21 Ответить
і шо, досягла якихось успіхів?
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15.11.2021 23:26 Ответить
Шас я вам газ пэрэкрыю (с)
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15.11.2021 23:31 Ответить
Шо, и эту бундесбабку в газпрём уже устроили?
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15.11.2021 23:37 Ответить
Пфффф, давно уже
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15.11.2021 23:52 Ответить
а вот блатная реакция на это официального ТВ Беларуси
видео
https://twitter.com/i/status/1460314371880542211
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15.11.2021 23:38 Ответить
Госпожа штази всё таки пошла на поводу плешивого *уйла,незря он орал на неё в последнюю встречу,что бы она договаривалась с тараканом...,скотиняка немецкая,подыгрывает ему,тварь...
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15.11.2021 23:39 Ответить
А ось тепер я двома руками за літаки "БєлАвіа" з цими "мігрантами" до Мюнхену! Може тоді пані рібентроп своєю дупою відчує всю ту "стурбованість" та "занепокоєність", яку вона висловлювала останні 7 років.
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15.11.2021 23:39 Ответить
писец... старая кашелка
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15.11.2021 23:42 Ответить
А бабуся - то вже явно не при собі. Самим цим спілкуванням вона вже по суті легітимізувала його на посаді. М-да... Втрачає хватку Меркель.
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15.11.2021 23:47 Ответить
Та висилайте вже чартерні рейси, щоб тих бідолах до себе якнайшвидше забрати, завждистурбовані ви наші.
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15.11.2021 23:49 Ответить
Сглотнула Европа снова у путлера.
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15.11.2021 23:59 Ответить
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15.11.2021 23:59 Ответить
Я в шоке((( Эта комсомолка когда-нибудь угомонится? Сначала зазывала мигрантов к себе, подставляя всю Европу под этот предсказуемый кризис, а теперь звонит непризнанному диктатору, создавая прецедент того, что с террористами нужно договариваться. Представляю, как х@ло уцепится за этот факт. Это какой же надо быть дурой, чтобы на выходе так испортить себе некролог
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16.11.2021 00:07 Ответить
Навпаки, вона нарешті схаменулась. А "бедние курди" і є загроза. Чому розпався курдистан -- покрите мраком, і це їхня болячка, але що вони є осередком тероризму теж не новина. Всюди вони являють собою загрозу сепаратизму і воєнних дій. В один з епізодів у Туреччині вони вбили 6 000 турецьких військових. До того ж, в Москві їх навчають, фінансують і наущають боротися проти влади своїх країн, і не тільки. Не дарма бомбили їх в Іраку.
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16.11.2021 06:46 Ответить
Ona s nepryznanim prezidentom i bandytom ne dolzna byla govorit.Pervom dele eto pliunula belorusam te sto sidiat v tiurmax u rezima,te sto sli na mitingi i verili pobede,Merkel eti ix nadezdi poxoronila
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16.11.2021 00:08 Ответить
Вгамуйся вже, ваша тіхановская зразу втече від вас, як тільки доб'ється злиття Білорусі з росією.
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16.11.2021 06:55 Ответить
Tichonovska ne nasa a Belorus ejio vybrala.Nevazno Merkel eto uze trup,kto vygral vybori on skazal lukosenko eto bandyt.Luce smotryte kak poliaki ulozyli vodianimi puskami provakaciji kremlia i vasego lukosenko.Postavili na mesto
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16.11.2021 12:07 Ответить
Неудивительно, что Штаты создали новый оборонный союз AUKUS. С этими европейскими слизняками, типа Анжелы Меркель и Эмануль микрона каши не сваришь. Они по уши погрязли в коррупции рашинскими нефтедолларами. Единственными нормальнами странами, которые отстаивают европейские ценности, остались Польша и страны Балтии. Британия тоже вовремя вышла из этого борделя.
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16.11.2021 00:16 Ответить
Пробачте, але на мій погляд, білоруські цінності вищі ніж європейські, тому білоруси й не хочуть в ЄС.
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16.11.2021 07:01 Ответить
А как раздували щёки в праведном негодовании! Жалкая и ничтожная возня, абсолютно аморальная политика Германии ещё больно ударит по интересам немецкого народа, история ничему не учит.
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16.11.2021 00:17 Ответить
У кацапов где-то дня 2 как поменялась риторика . Теперь немцы друзья а все беды только от англосаксов
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16.11.2021 00:41 Ответить
Німецька економіка залежить від російського газу. Зепені змусили позакривати усі ядерні станції в німетчині і на сьогодні основна енергія це російский газ.
в зв'язку такої залежності Меркель влесне є комісар Путіна.
на сьогодні усі маневри на польсько-білоруському кордоні це є відволікання уваги від більшої афери.
на сьогодні в світовій політиці склалася ідеальна ситуація для нападу РФ на Україну і скоріш за все це відбудеться, нажаль.
Меркель тупо відволікає увагу на локальній кризі, а справжня криза мабуть вже скоро відбудеться у наших воріт.
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16.11.2021 00:25 Ответить
Байден аплодирует Лукашенко.Киев,2014 год.Все не так,как кажется
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16.11.2021 00:49 Ответить
... чого тільки не роблять німецькі політики за тепленьке місце в Наглядовій Раді... Дожилась стара курва - стала як Лєщенко...
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16.11.2021 02:37 Ответить
засунь себе в ж.пу сраную КГБ-ку вместе со своими "сексуальными революциями"

деграданты-сатанисты с козлами и козлихами...
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16.11.2021 07:47 Ответить
" Меркель, головним чином, забезпечила "комунізм" в ЄС" - "коммунизм", подсунув Европу под Москву - обеспечила эта тварь.
На американские деньги была поставлена и отлажена экономика Европы. Но гнилая немчура с жабоедами всё просрали... До сраки их экономика если они батрачат на какую-то завезённую черномазую срань а их правительства принимают решения под шантажом моксвы.

Так насрать Европе, как насрала эта КГБ-ный агент...

Ты або дурнэ, або кацапская тролляка...
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16.11.2021 08:02 Ответить
Отрабатывает старая карга по полной. Хочет "как Шредер" на трубу до Путлера. Вот из за таких "бабушек" Европы и начинались войны. История повторяется. Почти как нафото
Лукашенко, Путлер, Макрон, и **** Меркель
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16.11.2021 04:22 Ответить
Захотіла грюкнути дверми ,**** , перед тим , як піти на "пенсію ".І хайлу вислужилася , авось пригріє на хлібне місце .
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16.11.2021 05:33 Ответить
по ходу консерва вскрылась по полной
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16.11.2021 06:18 Ответить
**** вонючая! Ведь Лукашенко с Путиным именно этого и добивались - чтобы с узурпатором власти начали разговаривать европейцы. Теперь резко усилится давление на Украину - ведите переговоры по Донбассу только с Пушилиным и Пасечником, ведь создан прецедент
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16.11.2021 06:40 Ответить
Меркель вже не канцлер, а лукашенко не президент, про що вони могли говорити? Про врожай бульби який будуть їсти нероби з Сирії та Афганістану
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16.11.2021 06:55 Ответить
Ну всё, поляки, Меркель согласна, пропускайте мигрантов, не будьте лохами.
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16.11.2021 06:59 Ответить
Обсудилка кремлевская.
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16.11.2021 07:06 Ответить
Я так понимаю своей главной цели Таракан добился, с ним начали разговаривать.
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16.11.2021 07:20 Ответить
Старая комсомольская активистка приступила к любимому занятию - игре по нотам #уйла.
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16.11.2021 07:53 Ответить
З загравання німеччини з парашою починались світові війни...
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16.11.2021 08:55 Ответить
Прекрасная позиция у меркель. Бандит в подворотне насилует ее детей, а она с ним в переговоры решила вступить. Но ждет пока он закончит, что бы не мешать. А может надо по голове дать и защитить детей?
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16.11.2021 09:05 Ответить
Старая немецкая ************ совсем берегов не видит
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16.11.2021 09:27 Ответить
Звонок Меркель. По сути легализация Лукашенко как законно избранного президента Беларуси. Ну вот и все... Лед тронулся господа европейцы. Нет у вас методов ни против "кости сапрыкина", ни против "плешивого из питерских подворотен", ни против "картофельного барона" ( очкарики с скрипкой против хулиганов с арматурой)
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16.11.2021 09:33 Ответить
Б**дь
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16.11.2021 10:15 Ответить
Шо немцы, шо рюские - из одного говна слеплены. 1МВ + 2МВ, теперь эти твари 3МВ затевают! Ничему их история не учит - как были садистами и живодёрами, так и остались. Хороший москаль и немец - это мёртвый москаль и немец. Поэтому, они дружно ненавидят Степана Бандеру.
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16.11.2021 10:24 Ответить
 
 