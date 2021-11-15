Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт добавил, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.
Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства.
Пресс-служба Лукашенко в свою очередь обнародовала сообщение о том, что его переговоры с Меркель длились 50 минут и что стороны обсудили "ряд проблем, прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", а также "пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе".
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маленькие, но зубастые, держат удар !
респект !!!
Не навчила історія - загравання з тиранами та диктаторами призводить до мирових війн! Їх треба зразу чавити.... але схоже вже час втрачено.
Навіть Британія каже що треба бути готовими до війни з рашисстами, хоча докінця рашисстов дії передбачити, кажуть, неможливо..... але треба бути на поготові.
видео
https://twitter.com/i/status/1460314371880542211
в зв'язку такої залежності Меркель влесне є комісар Путіна.
на сьогодні усі маневри на польсько-білоруському кордоні це є відволікання уваги від більшої афери.
на сьогодні в світовій політиці склалася ідеальна ситуація для нападу РФ на Україну і скоріш за все це відбудеться, нажаль.
Меркель тупо відволікає увагу на локальній кризі, а справжня криза мабуть вже скоро відбудеться у наших воріт.
деграданты-сатанисты с козлами и козлихами...
На американские деньги была поставлена и отлажена экономика Европы. Но гнилая немчура с жабоедами всё просрали... До сраки их экономика если они батрачат на какую-то завезённую черномазую срань а их правительства принимают решения под шантажом моксвы.
Так насрать Европе, как насрала эта КГБ-ный агент...
Ты або дурнэ, або кацапская тролляка...
Лукашенко, Путлер, Макрон, и **** Меркель