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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) культура (807) стипендии (198)

Зеленский назначил стипендии 82 деятелям культуры и искусства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил стипендии 82 деятелям культуры и искусства

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии ряду выдающихся деятелей культуры и искусства.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, пожизненные стипендии назначены 24 деятелям, среди которых писатели Богдан Мельничук, Владимир Рабенчук, Андрей Гудыма, кобзарь Василий Пындик, композитор Леонид Попернацкий, заслуженные мастера народного творчества Эндре Гиди, Надежда Денисюк и Ольга Закорка, актриса Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки Валентина Куприянова, директор Одесской областной филармонии Галина Зицер и другие.

Кроме того, 58 деятелей культуры и искусства будут получать двухлетние стипендии.

Это, в частности, актеры Людмила Ефименко, Евгений Паперный, Юрий Рудченко, фотохудожник Владимир Фалин, композитор и исполнитель Тарас Петриненко, писатели Павел Гирнык, Анатолий Городницкий, Василий Густа, Неонила Стефурак, мастера художественной вышивки Лидия Бебешко и Светлана Зохнюк, кинорежисер Наталия Марченкова, кобзарь Мирослав Цуприк, дизайнер Владимир Флегонтов и другие.

Также читайте: Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Автор: Наталя Джума
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16.11.2021 01:17 Ответить
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16.11.2021 08:59 Ответить
Волшебные браслетики Андрея Ермака

Резонанс Цензор.НЕТ Політика України

Автор: Василий Рыбников
Владимир Зеленский и его молодая команда Джерело: https://censor.net/ua/r3298953
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16.11.2021 01:42 Ответить
Папа в списке ? )
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16.11.2021 06:53 Ответить
подкуп
- что бы воспевали его тупость...
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16.11.2021 07:19 Ответить
"и другие"
я так понимаю речь о коллективе 95 рыгатника?
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16.11.2021 08:21 Ответить
Кто то понял ,как эта зесопля будет наблюдать -куплю ли я кортошку за ту обещанную тысячу или в музей схожу?
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16.11.2021 08:23 Ответить
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16.11.2021 08:37 Ответить
А зебил спешит. Все награды да бабки раздает. Не ученым, не производителям, не медикам, а артыстам. Особенно нужна стипендия директору Одесской филармонии .
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16.11.2021 09:10 Ответить
 
 