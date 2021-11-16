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Байден трижды отклонял санкции против РФ из-за их недостаточной жесткости, - Politico
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден трижды отклонял пакет санкций в отношении России, поскольку считал предложенные меры недостаточно жесткими.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
"Когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к президенту Джо Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их обратно", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Отмечается, что Байден не просил, чтобы санкции "были более карательными или наносили вред русскому народу".
Президент США хотел убедиться, что санкции были "умными" и хорошо разработаны, чтобы они могли изменить поведение Кремля.
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+27 Владимир Иванец
показать весь комментарий16.11.2021 10:29
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показать весь комментарий16.11.2021 10:46
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«У нас с января по июль товарооборот составил $19,8 млрд, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», - сказал он, добавив, что рост в этом году составил 40%.
Вице-премьер уточнил, что в Россию из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, из России на экспорт идут металлы и в целом сырьевые товары.
Так, за первые пять месяцев импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78%, импорт российских удобрений в США - на 35%, ввоз драгоценных и полудрагоценных металлов и камней - почти в полтора раза год к году.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/16/10/2021/616a3e269a79472fbd3a6598
ведьтамжелюди
Вам же видніше з вашої Засранівки Мухосранського району, що та як треба робити американському президенту.
На литературном украинском - вуйко з полонины.
Наверно, чтобы через полгода **** нагнал опять армию к границам Украины ?
ху#ло все одно свою армію нагнав би, а може через більш жорсткіши санкції зробив би це навмисно та розпочав справжній наступ на нас.
Байден громогласно поддерживал Украину и клеймил кацапию ,до тех пор пока не стал президентом.далее риторика изменилась ,уже 6 раз встечаться с ху-лом и расшаркиваться перед мировым маньяком,не то ждали от Байдена, потому что подставили уши под красивые лозунги.
Завтра цей старий пердун визнає і право Московії на Україну. Примарна надія тільки на проукраїнських конгресменів.
Якщо ми, після цього не зможемо відбитися відординців, то будемо окуповані повністю, з втратою мови, історії культури, самобутності. А хто ж очолить нашу боротьбу проти агресора? Петро, який написав власноручно порялок виконання мінських домовленостей так, щойого виконати неможливо без втрати Донбасу. Чи шоумен Зеленський, для якого оловне подивитися в очі кремлівському пацюку?
Народе, готуємося до важкої кривавої війни.
Іконок та патретиків не тулять вже давно чомусь.