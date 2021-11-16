Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания ВР, - пресс-секретарь "СН" Палийчук
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Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания Верховной Рады.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В четверг, 18 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов по экономике и финансам", - отметила она.
По данным Палийчук, в повестке дня законопроекты:
- №5315 – о страховании;
- №5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 – по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года;
- №5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
- №5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
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Я УСТАЛ, Я УХОЖУ))))))
Чи може там десь про закупівлю крилатих ракет, нових винищувачів чи программа відновлення виробництва ***********?
Даже ясно кто законом занимается😀-владельцы проекта Ново Печерские Липки. Они от Зе не отходят со своей идеей индустриальных парков.
а вот для ВСЕХ простых владельцев малого и среднего бизнеса законы пишут, чтобы только СОДРАТЬ налоги
НЕ СЕКРЕТ , что законы в Раде не пишут - их создают в среде олигархов или во вражем хремле . И потом приносят в Раду и проталкивают .
А в ЭТО время малый и средний бизнес содержит всю эту армию лоббистов чужого бизнеса