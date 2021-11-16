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ВР (28721) Зеленский (16493) внеочередное заседание (262)

Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания ВР, - пресс-секретарь "СН" Палийчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания ВР, - пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 18 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов по экономике и финансам", - отметила она.

По данным Палийчук, в повестке дня законопроекты:

- №5315 – о страховании;

- №5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;

- №5542-1 – по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года;

- №5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;

- №5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

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Автор: Анастасія Потіха
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И вдруг:
Я УСТАЛ, Я УХОЖУ))))))
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16.11.2021 10:38 Ответить
он сбежит только после первого тура
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16.11.2021 10:39 Ответить
а что 18-го марафет подвезут найвеличнишому?
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16.11.2021 10:41 Ответить
І що невідкладного в цих законах?
Чи може там десь про закупівлю крилатих ракет, нових винищувачів чи программа відновлення виробництва ***********?
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16.11.2021 10:49 Ответить
"І що невідкладного в цих законах?" - наверное бабло.
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16.11.2021 11:05 Ответить
- №5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков. Источник: https://censor.net/ru/n3299711

Даже ясно кто законом занимается😀-владельцы проекта Ново Печерские Липки. Они от Зе не отходят со своей идеей индустриальных парков.
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16.11.2021 11:04 Ответить
Плохо , что все законы ТОЧЕЧНЫЕ , под конкретные группы бизнесменов . И конечно с уменьшением налогов
а вот для ВСЕХ простых владельцев малого и среднего бизнеса законы пишут, чтобы только СОДРАТЬ налоги
НЕ СЕКРЕТ , что законы в Раде не пишут - их создают в среде олигархов или во вражем хремле . И потом приносят в Раду и проталкивают .
А в ЭТО время малый и средний бизнес содержит всю эту армию лоббистов чужого бизнеса
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16.11.2021 11:10 Ответить
Ну и что тут такого срочного для страны что их нельзя принять в рабочем порядке?
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16.11.2021 11:04 Ответить
оно доходится в Раду -обосцут
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16.11.2021 11:05 Ответить
Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания Верховной Рады.-У Коломойского новая придумка по мародёрству воюющей Украины.
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16.11.2021 11:05 Ответить
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16.11.2021 11:15 Ответить
Не увидел для чего созывать внеочередное заседание,которых и так уже больше чем очередных. Наверное д'ерьмак увидел. В чемодане.
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16.11.2021 11:28 Ответить
 
 