Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания ВР, - пресс-секретарь "СН" Палийчук

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 18 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов по экономике и финансам", - отметила она.

По данным Палийчук, в повестке дня законопроекты:

- №5315 – о страховании;

- №5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;

- №5542-1 – по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года;

- №5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;

- №5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

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