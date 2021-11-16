УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5953 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 034 13
ВР (11722) Зеленський (17387) позачергове засідання (214)

Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання ВР, - речниця "СН" Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання ВР, - речниця

Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання Верховної Ради.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер, 18 листопада відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Його ініціював президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих питань щодо економіки та фінансів", - зазначила вона.

За даними Палійчук, в порядку денному законопроекти:

№5315 – про страхування;

№5125 – про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;

№5542-1 – щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн із 1 січня 2023 року;

№5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;

№5688 та 5689, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.

Читайте також: Рада сьогодні проведе позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо кисневих станцій

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И вдруг:
Я УСТАЛ, Я УХОЖУ))))))
показати весь коментар
16.11.2021 10:38 Відповісти
он сбежит только после первого тура
показати весь коментар
16.11.2021 10:39 Відповісти
а что 18-го марафет подвезут найвеличнишому?
показати весь коментар
16.11.2021 10:41 Відповісти
І що невідкладного в цих законах?
Чи може там десь про закупівлю крилатих ракет, нових винищувачів чи программа відновлення виробництва ***********?
показати весь коментар
16.11.2021 10:49 Відповісти
"І що невідкладного в цих законах?" - наверное бабло.
показати весь коментар
16.11.2021 11:05 Відповісти
- №5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков. Источник: https://censor.net/ru/n3299711

Даже ясно кто законом занимается😀-владельцы проекта Ново Печерские Липки. Они от Зе не отходят со своей идеей индустриальных парков.
показати весь коментар
16.11.2021 11:04 Відповісти
Плохо , что все законы ТОЧЕЧНЫЕ , под конкретные группы бизнесменов . И конечно с уменьшением налогов
а вот для ВСЕХ простых владельцев малого и среднего бизнеса законы пишут, чтобы только СОДРАТЬ налоги
НЕ СЕКРЕТ , что законы в Раде не пишут - их создают в среде олигархов или во вражем хремле . И потом приносят в Раду и проталкивают .
А в ЭТО время малый и средний бизнес содержит всю эту армию лоббистов чужого бизнеса
показати весь коментар
16.11.2021 11:10 Відповісти
Ну и что тут такого срочного для страны что их нельзя принять в рабочем порядке?
показати весь коментар
16.11.2021 11:04 Відповісти
оно доходится в Раду -обосцут
показати весь коментар
16.11.2021 11:05 Відповісти
Зеленский инициирует проведение 18 ноября внеочередного заседания Верховной Рады.-У Коломойского новая придумка по мародёрству воюющей Украины.
показати весь коментар
16.11.2021 11:05 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 11:15 Відповісти
Не увидел для чего созывать внеочередное заседание,которых и так уже больше чем очередных. Наверное д'ерьмак увидел. В чемодане.
показати весь коментар
16.11.2021 11:28 Відповісти
 
 