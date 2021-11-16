Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання ВР, - речниця "СН" Палійчук
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Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення 18 листопада позачергового засідання Верховної Ради.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У четвер, 18 листопада відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Його ініціював президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих питань щодо економіки та фінансів", - зазначила вона.
За даними Палійчук, в порядку денному законопроекти:
- №5315 – про страхування;
- №5125 – про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
- №5542-1 – щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн із 1 січня 2023 року;
- №5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;
- №5688 та 5689, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.
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Я УСТАЛ, Я УХОЖУ))))))
Чи може там десь про закупівлю крилатих ракет, нових винищувачів чи программа відновлення виробництва ***********?
Даже ясно кто законом занимается😀-владельцы проекта Ново Печерские Липки. Они от Зе не отходят со своей идеей индустриальных парков.
а вот для ВСЕХ простых владельцев малого и среднего бизнеса законы пишут, чтобы только СОДРАТЬ налоги
НЕ СЕКРЕТ , что законы в Раде не пишут - их создают в среде олигархов или во вражем хремле . И потом приносят в Раду и проталкивают .
А в ЭТО время малый и средний бизнес содержит всю эту армию лоббистов чужого бизнеса