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Новини
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Рада сьогодні проведе позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо кисневих станцій

Рада сьогодні проведе позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо кисневих станцій

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про проведення сьогодні, 4 листопада, позачергового засідання парламенту.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання скликано на вимогу 155 народних депутатів. На порядку денному є лише одне питання - законопроєкт №5460 про зміни до Держбюджету-2021 щодо виділення коштів на кисневі станції.

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Позачергове засідання має відбутися після завершення засідання парламенту.

Пресслужба "Європейської Солідарності" повідомила, що опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання та ухвалення закону 5460 про кисневі станції у лікарнях.

"Ми всі пам’ятаємо, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися. З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що проблема кисню так і не вирішена. Як показує практика, лікарні, які використовують лише кисневі балони, першими стикаються з дефіцитом кисню, який виникає під час чергового погіршення епідемічної ситуації", - наголосив лідер політсили, п'ятий президент Петро Порошенко.

"Тому ми вимагаємо створити нову бюджетну програму, яка називається "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів. За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора – вже сімдесят гривень. Тягати балонами – ще дорожче", – додав Порошенко.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій був прийнятий у першому читанні 15 липня 2021 року.

Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу

Рада сьогодні проведе позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо кисневих станцій 01

Автор: 

ВР (15073) позачергове засідання (223)


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- Вовочко, якщо добре поводитимешся, купимо тобі кисневий велосипед!
- А якщо погано?
- Піаніно!
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04.11.2021 09:42 Відповісти
А великого трындуна на заседание пригласят?

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04.11.2021 09:44 Відповісти
То вони тільки отямились ?
От як гроші наші з бюджету красти - вони швидко навчились. Такі схеми чудні вибудували. А як людям користь зробити - руки криві.
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04.11.2021 09:45 Відповісти
- Ви звинувачуєтеся у образі особи. Ви порівняли депутатів ВР з проститутками!
- Вибачте, а хто з них скаржиться?
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04.11.2021 09:47 Відповісти
Два роки цих дебілів це питання особливо не хвилювало. Виділяли кошти на придбання кисневих концентраторів, а на кисневі станції грошей не вистачало, - йшли на ударний ремонт доріг. І що змінилось, хтось зі шкодливих підприємців запропонував "приємний" процент відкату?
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04.11.2021 10:12 Відповісти
Трускавецкие турборежимщики почти два года жевали сопли, только сейчас зашевелились. Бесятся от того, что и эти деньги хотели пустить на "Велике крадивныцтво".
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04.11.2021 10:14 Відповісти
а влiтку нe могли цe зробити!?
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04.11.2021 11:27 Відповісти
 
 