Рада сьогодні проведе позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо кисневих станцій

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про проведення сьогодні, 4 листопада, позачергового засідання парламенту.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання скликано на вимогу 155 народних депутатів. На порядку денному є лише одне питання - законопроєкт №5460 про зміни до Держбюджету-2021 щодо виділення коштів на кисневі станції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне призначення чотирьох міністрів, голови Апарату ВР та податковий законопроєкт 5600

Позачергове засідання має відбутися після завершення засідання парламенту.

Пресслужба "Європейської Солідарності" повідомила, що опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання та ухвалення закону 5460 про кисневі станції у лікарнях.

"Ми всі пам’ятаємо, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися. З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що проблема кисню так і не вирішена. Як показує практика, лікарні, які використовують лише кисневі балони, першими стикаються з дефіцитом кисню, який виникає під час чергового погіршення епідемічної ситуації", - наголосив лідер політсили, п'ятий президент Петро Порошенко.

"Тому ми вимагаємо створити нову бюджетну програму, яка називається "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів. За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора – вже сімдесят гривень. Тягати балонами – ще дорожче", – додав Порошенко.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій був прийнятий у першому читанні 15 липня 2021 року.

Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу