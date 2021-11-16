"Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"
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Инициатива президента Украины Владимира Зеленского выплатить 1000 грн привитым от коронавируса украинцам еще больше расколет общество.
Такое мнение в Фейсбуке высказала "слуга народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Благими намерениями... Как я и думала, тысяча на вакцинацию ещё больше расколет тех кто "за" и нет. Уже с утра ФБ переполнен мемами с Зеленским на 1000-гривневых купюрах, а в ответ вакцинированные аплодируют тысяче гривен, которая будет содрана с антиваксов", - пишет депутат.
"Неправильно всё это. Финансовая забота Государства о здоровье своих граждан, которые не зависимо от вакцинации сдают ПЛР-тесты при первых симптомах любой ОРВИ инфекции и платят за это в среднем 600 грн - говорит о какой-то странной заботе", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Конституция это закон государства имеющий наивысшую законодательную силу.
Это ж кто подобную хрень сочиняет там у вас??? Ведь несет такой заказухой, что аж буквы пляшут.
Хреново. Нужно драйвер переустановить.
Поэтому каждый сам может выбирать...
Бабушка 80 лет уже второй день гигикает с этого, говорит наконец-то в секцию бокса запишется через дорогу
- только что общался с несколькими из них на базаре и самое частое что слышал - "Пусть эту тысячу он засунет себе в жопу"
вот так вот..
Бобьор взбунтувався...
Ті хто проти вакцинації це розумово відсталі створіння, які не свідомо(а можливо і свідомо) працюють проти України
До речі, у жінок ще й дуже важкий постковідний синдром, який триває довго та важко. А у чоловіків більше виражаються легені.
- Ало! Добрий день! Мене звати Володимир. Я представник порталу державних послуг міністерства діджиталізації ДІЯ.
Скажіть, ви вакциновані?
- Так!
- Дякуємо за відповідальну позицію. Для отримання за Програмою Президента Зеленського "Велике вакцивнітство" коштів у розмірі 1000 гривень необхідно уточнити деякі данні.
Назвіть, будь ласка, номер картки, строк її дії і три цифри на зворотній стороні карти.
Анна Оскомина: Враховуючи, що найбільше вакцинованих - серед виборців Порошенка (є відповідна соціологія), Зєля буде першим президентом, який дійсно платитиме порохоботам 🤣.
Погодьтеся, в Боженьки надзвичайне почуття гумору!
После того, как назначат 2:
- Бог любит троицу! По три давай!
Куда потратить тысячу от осла???
Обложился сертификатами со всех сторон...
И он вчера новость прочитал...от того и прибежал радостный весь....
До речі, сусід цю Зетисячу не отримає, бо вже зробив щеплення, а от вам дійсно пощастило. Достатньо лише після 19 зробити щеплення і ви вже чіпований та з тисячою. А дівчата на селі - всі ваші будуть! Заможний та щеплений хлопець завжди дівчат приваблює.
16.11.2021, 10:37 • 594 • 0
"Относительно "вакцинаторской 1000 грн"... Во-первых, не 1000 грн, а 805 грн, так как 195 грн придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Гаврилечко, информирует UAINFO.org.
"Во-вторых, из ниоткуда, образуется +3 млн декларантов (3 млрд грн/1000 грн), на которых можно будет с мая 2022 года вешать штрафы за неуплату налогов?
Так как абсолютное большинство получивших эти 1000 грн и знать об этой необходимости (уплаты налогов) не будет.
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Кстати, сейчас пошла масса сравнений этой выплаты с "юлиной тысячей"... так вот, в третьих, это есть чистой воды манипуляция, так как "юлина тысяча" - это возврат собственных средств граждан с их же депозитов в "Сбербанке", а не дополнительный и, потому, налогооблагаемый доход.
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В-четвертых, получив, пусть и единоразово дополнительный доход, вы можете лишиться права на субсидию по ЖКХ, а еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии" придется делать за тот месяц, когда вы эту самую "вакцинаторскую тысячу" оформите в получение!", - завершает Гаврилечко.
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