"Слуга народу" Богуцька про тисячу Зеленського: "Неправильно все це"

Ініціатива президента України Володимира Зеленського виплатити 1000 грн щепленим від коронавірусу українцям ще більше розколе суспільство.

Таку думку в фейсбуці висловила "слуга народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрими намірами... Як я й думала, тисяча на вакцинацію ще більше розколе тих, хто "за" і "проти". Вже зранку ФБ переповнений мемами із Зеленським на 1000-гривневих купюрах, а у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат.

"Неправильно це все. Фінансова турбота Держави про здоров'я своїх громадян, які незалежно від вакцинації здають ПЛР-тести за перших симптомів будь-якої ГРВІ інфекції та платять за це в середньому 600 грн – говорить про якусь дивну турботу", - додала вона.

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