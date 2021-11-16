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"Слуга народу" Богуцька про тисячу Зеленського: "Неправильно все це"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ініціатива президента України Володимира Зеленського виплатити 1000 грн щепленим від коронавірусу українцям ще більше розколе суспільство.

Таку думку в фейсбуці висловила "слуга народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрими намірами... Як я й думала, тисяча на вакцинацію ще більше розколе тих, хто "за" і "проти". Вже зранку ФБ переповнений мемами із Зеленським на 1000-гривневих купюрах, а у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат.

"Неправильно це все. Фінансова турбота Держави про здоров'я своїх громадян, які незалежно від вакцинації здають ПЛР-тести за перших симптомів будь-якої ГРВІ інфекції та платять за це в середньому 600 грн – говорить про якусь дивну турботу", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Да никакая это не 1000, так, ваучер электронный... + наверное будет список мест, где именно его потратить можно.
Бабушка 80 лет уже второй день гигикает с этого, говорит наконец-то в секцию бокса запишется через дорогу
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16.11.2021 11:17
+20
Це не турбота - це соціологічне дослідження і тест на когнітивні здібності. Людина для якої вирішальним мотивом в прийнятті рішення стосовно серйозного медичного втручання є 1000грн. - очевидно це майбутній виборець зе.
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16.11.2021 11:15
+8
у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат. .... не с антиваксеров а с пенсов и бюджетников. во всем мире гайки антиваксерам закручивают и тут бабло за вакцину раздают. очент попахивает очередным лохотроном с жулиной тысячей...
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16.11.2021 11:14
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у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат. .... не с антиваксеров а с пенсов и бюджетников. во всем мире гайки антиваксерам закручивают и тут бабло за вакцину раздают. очент попахивает очередным лохотроном с жулиной тысячей...
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16.11.2021 11:14 Відповісти
Все люди равны! Так гласит конституция.
Конституция это закон государства имеющий наивысшую законодательную силу.
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16.11.2021 11:56 Відповісти
Интересно сколько УКРАДУТ УБЛЮДКИ НА 1000 ГРИВНЫ Виртуальном мире а прилипнет на офшоры в реальном ...и чтобы еврей да просто так и даром... Ага это только им даром в Германии ответка прилетала ....не то что они хотели...а хотели поставить дурачка художника из Вены.... а вышло что таки нашли их мягкое место....
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16.11.2021 12:21 Відповісти
Лиза интиваксер пропутинский
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16.11.2021 11:15 Відповісти
Но здесь ей аплодируют.
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16.11.2021 13:34 Відповісти
Це не турбота - це соціологічне дослідження і тест на когнітивні здібності. Людина для якої вирішальним мотивом в прийнятті рішення стосовно серйозного медичного втручання є 1000грн. - очевидно це майбутній виборець зе.
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16.11.2021 11:15 Відповісти
19 серпня зроблена повна вакцинація Файзером. Живий, халявний інтернет від біллігейтса не з`явився, хоч і в масці але постійно користуюся переповненим громадським транспортом, спілкуюся з медичними працівниками, якщо захворював то 3-4 дні і знову як огірок....тому кожен сам собі обирає... а 1000 грн - то непоганий бонус на укріплення здоров`я
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16.11.2021 11:28 Відповісти
ахренеть, новую методичку подвезли ботам
Это ж кто подобную хрень сочиняет там у вас??? Ведь несет такой заказухой, что аж буквы пляшут.
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16.11.2021 11:40 Відповісти
Так за наявності лікування з перших симптомів 3-4 дні хвороба і без вакцинації триває. У всякому разі з ГРВІ завжди так було. Третя доба як правило кризова. Після неї зазвичай одуження. Ще раз наголошую - ключове лікування з появи перших симптомів.
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16.11.2021 11:45 Відповісти
хм. у мну всегда вторые сутки самые тяжелые. и я не дебил при первой симптоме отваливать 600 грн. на ПЛР.
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16.11.2021 11:59 Відповісти
Ну не знаю. Мені і експрес і ПЛР безкоштовно робили за призначенням сімейного.
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16.11.2021 12:02 Відповісти
я й не робив ніколи. то лізка пише про прайс.
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16.11.2021 12:04 Відповісти
там тире нужно после "ключове" ставить.
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16.11.2021 12:02 Відповісти
Живий, халявний інтернет від біллігейтса не з`явився

Хреново. Нужно драйвер переустановить.
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16.11.2021 12:25 Відповісти
С тех пор как в Украину завезли Пфайзер, ни дня не задумывался о вакцинации. Общаюсь постоянно с разными людьми. Там где требуют, в маске, но вообще без маски хожу. В 21-ом году не было даже обычной простуды. Живу в Днепре - одном из "самых страшных ковидных городов"
Поэтому каждый сам может выбирать...
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16.11.2021 12:49 Відповісти
Сьогодні 16-те, аа ти ВЖЕ зробив вакінацію 19-го. І що тобі вкололи? точно не Пфайзер.
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16.11.2021 19:57 Відповісти
💯%
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16.11.2021 11:58 Відповісти
Да никакая это не 1000, так, ваучер электронный... + наверное будет список мест, где именно его потратить можно.
Бабушка 80 лет уже второй день гигикает с этого, говорит наконец-то в секцию бокса запишется через дорогу
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16.11.2021 11:17 Відповісти
Повезло ж бабулі, при "баризі" таке і не світило
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16.11.2021 12:10 Відповісти
Виртуальная тыща.
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16.11.2021 11:18 Відповісти
мда... Жуля честнее была...
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16.11.2021 12:11 Відповісти
Тут Ліза цілком права - молодий політик, обіцяв нову політику, а по цинізму на рівні Юльки-воровки. Підкуп виборців, тільки як і їй це йому не допоможе.
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16.11.2021 11:19 Відповісти
и давно вы верите в бенины обещания?)
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16.11.2021 11:19 Відповісти
І чем тебя лично Тимошенко достала? О чем речь не идет- ты о Тимошенко старые сплетни гудишь.Паранойя? Или несбыточные сексуальные фантазии отвергнутого?
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16.11.2021 19:59 Відповісти
Ну и рожи у этих.Столько красивых людей в Украине,у этих все как на подбор.Что имена что внешний вид.
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16.11.2021 11:19 Відповісти
під 0,5 піде
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16.11.2021 11:23 Відповісти
Извращенец.
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16.11.2021 11:25 Відповісти
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16.11.2021 11:49 Відповісти
Тут и літру не допоможе
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Вобщем кто уже вакцинировался - лахи! Теперь придёцца сдавать свои справачки как поддельные и бежать колоться по новой
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16.11.2021 11:21 Відповісти
Зеля кинув лохів через рояль.
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16.11.2021 11:24 Відповісти
а те кто покупает с регой в дии вообще красавы, кешбек получаеться получают
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16.11.2021 11:41 Відповісти
Это для того чтобы тот кто купил сертификат мог вернуть свое бабло?
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16.11.2021 11:22 Відповісти
не совсем. мог пойти в спортзал - штангу потягать. бесплатные спорт-парки, как оказалось, нахрен никому не нужны.
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16.11.2021 12:14 Відповісти
даже ватникам и какаяазница эта тысяча не зашла
- только что общался с несколькими из них на базаре и самое частое что слышал - "Пусть эту тысячу он засунет себе в жопу"
вот так вот..
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16.11.2021 11:23 Відповісти
Тієї тищі тобі і на маску не вистачить.
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16.11.2021 11:23 Відповісти

Бобьор взбунтувався...
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16.11.2021 11:23 Відповісти
ну что, лохи? вас оценили в 40 баксов.
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16.11.2021 11:24 Відповісти
Причем явно переоценили...
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16.11.2021 11:58 Відповісти
тут не мне судить. я лишь обозначил факт.
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16.11.2021 12:01 Відповісти
"розколе тих, хто за і проти"

Ті хто проти вакцинації це розумово відсталі створіння, які не свідомо(а можливо і свідомо) працюють проти України
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16.11.2021 11:26 Відповісти
Он як. Тепер вакцинований дорівнює українець. Ні, таки побочка від вакцини точно є. Щонайменше на розумові здібності таки впливає досить суттєво.
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16.11.2021 12:05 Відповісти
Звичайно, що розумо відсталі та психічно хворі . У них навіть не спрацьовує інстинкт самозбереження. А враховуючи, що перехворівший на ковід отримує ще й серьозні оскладнення на мозок та нервову систему, то нас очікує страшне майбутнє в оточенні психів-антиваксів.

До речі, у жінок ще й дуже важкий постковідний синдром, який триває довго та важко. А у чоловіків більше виражаються легені.
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16.11.2021 12:20 Відповісти
Сама не привита, вот и завидует.))
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16.11.2021 11:28 Відповісти
Зачетный стеб.
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Вооот! Даже дуре это понятно!
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16.11.2021 11:47 Відповісти
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Гавриленко Олег:
- Ало! Добрий день! Мене звати Володимир. Я представник порталу державних послуг міністерства діджиталізації ДІЯ.
Скажіть, ви вакциновані?
- Так!
- Дякуємо за відповідальну позицію. Для отримання за Програмою Президента Зеленського "Велике вакцивнітство" коштів у розмірі 1000 гривень необхідно уточнити деякі данні.
Назвіть, будь ласка, номер картки, строк її дії і три цифри на зворотній стороні карти.

Анна Оскомина: Враховуючи, що найбільше вакцинованих - серед виборців Порошенка (є відповідна соціологія), Зєля буде першим президентом, який дійсно платитиме порохоботам 🤣.

Погодьтеся, в Боженьки надзвичайне почуття гумору!
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16.11.2021 11:48 Відповісти
Однозначно не правильно. Не по штуці треба давати ,а по дві...Тоді буде діло.
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16.11.2021 11:47 Відповісти

После того, как назначат 2:
- Бог любит троицу! По три давай!
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16.11.2021 11:49 Відповісти
"цензор" - навіщо ви рекламуєте аллегатора Богуцьку ????? вона будь яку дупу буде лізати щоб бути при владі. . .
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16.11.2021 11:49 Відповісти
Прошелся сейчас по своему селу...ни концертного зала...ни фитнес клуба...ни музея ничего не нашел....
Куда потратить тысячу от осла???
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16.11.2021 11:50 Відповісти
А курям корму прикупить?
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16.11.2021 12:08 Відповісти
Низзя....
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16.11.2021 12:15 Відповісти
Ну тоді залишається пару курочок до міста в фітнес клуб звозити.
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16.11.2021 12:23 Відповісти
До города доехать и обратно...как раз цена двух курочек...
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16.11.2021 12:38 Відповісти
Далековато Вы от города забрались.
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16.11.2021 12:49 Відповісти
Тобі її ніхто не дасть. Ти ж антивакс!
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16.11.2021 12:11 Відповісти
Да не за себя переживаю....за соседа... он вчера вечером ко мне прибежал радостно размахивая сертификатом и в захлеб рассказывал о внезапно свалившемся на него счастье...😃
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16.11.2021 12:37 Відповісти
Брешеш і про сусіда, і про сертифікат. Це «щастя» дістанеться вакцинованим з 19 числа та й то лише тим, хто прорвався у Дію.
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16.11.2021 12:46 Відповісти
Он как раз прорвался в дию...и в телефоне сертификат получил...и на портале его распечатал...и еще и у семейного врача на желтой бумаге вытребовал...
Обложился сертификатами со всех сторон...
И он вчера новость прочитал...от того и прибежал радостный весь....
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16.11.2021 13:00 Відповісти
А ви шо будете без сертифікату та тисячі, як той лох?

До речі, сусід цю Зетисячу не отримає, бо вже зробив щеплення, а от вам дійсно пощастило. Достатньо лише після 19 зробити щеплення і ви вже чіпований та з тисячою. А дівчата на селі - всі ваші будуть! Заможний та щеплений хлопець завжди дівчат приваблює.
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16.11.2021 13:15 Відповісти
Я ..на русалках больше заработаю..(с)
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16.11.2021 13:25 Відповісти
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16.11.2021 13:31 Відповісти
А зато Янелох три лярди гривень на цю аферу з бюджету забере.
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16.11.2021 13:43 Відповісти
Хоч би не спитися, чого чого, а самогону в селі вдосталь.
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16.11.2021 12:12 Відповісти
Тысячи явно мало ,давай по десятке хотя-бы и что-бы люди могли себе пожрать купить на Новый Год .
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16.11.2021 11:51 Відповісти
интересно как можно пожрать билет на концерт или абонемент в фитнесс-клуб ?
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16.11.2021 11:54 Відповісти
Поменять на колбасу .
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16.11.2021 12:00 Відповісти
Дадут только 3 млн в год а значит большинство в пролете, плюс потратить их как хочешь нельзя, короче фигня.
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16.11.2021 11:51 Відповісти
правильно . расколет . нужно давать по 950 грн. так раскол будет не такой большой
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Богукая в теме. Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.

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16.11.2021 11:53 Відповісти
Шо ця бабка йожка меле? Яка ще тисяча буде здерта з антиваксів? З їхніх податків чи шо? Та вони про це не дізнаються, коли віддадуть Богу свою нікчемну душу.
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16.11.2021 11:55 Відповісти
Будуть лить слезы лежа под сапогом мусора, вакцинированый с 1000 грн.
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16.11.2021 11:56 Відповісти
Об опасностях "Вовиной тысячи", которая после уплаты налога превратится в 805 гривень

16.11.2021, 10:37 • 594 • 0



"Относительно "вакцинаторской 1000 грн"... Во-первых, не 1000 грн, а 805 грн, так как 195 грн придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Гаврилечко, информирует UAINFO.org.

"Во-вторых, из ниоткуда, образуется +3 млн декларантов (3 млрд грн/1000 грн), на которых можно будет с мая 2022 года вешать штрафы за неуплату налогов?

Так как абсолютное большинство получивших эти 1000 грн и знать об этой необходимости (уплаты налогов) не будет.

Читайте также: Вакцинированным украинцам выплатят по тысяче гривень: Зеленский записал видеообращение

Кстати, сейчас пошла масса сравнений этой выплаты с "юлиной тысячей"... так вот, в третьих, это есть чистой воды манипуляция, так как "юлина тысяча" - это возврат собственных средств граждан с их же депозитов в "Сбербанке", а не дополнительный и, потому, налогооблагаемый доход.

Читайте также: Зеленський "підірвав" соцмережі планами роздавати гроші за щеплення. ВІДЕО

В-четвертых, получив, пусть и единоразово дополнительный доход, вы можете лишиться права на субсидию по ЖКХ, а еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии" придется делать за тот месяц, когда вы эту самую "вакцинаторскую тысячу" оформите в получение!", - завершает Гаврилечко.

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UAINFO
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16.11.2021 11:58 Відповісти
Карета може перетворитится в гарбуз?
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16.11.2021 12:14 Відповісти
Ну вот только не нужно манипулировать "юлиной тысячей". Вклады сбербанка отобрал у людей совок. Правопреемником совка себя объявила кацапня со столицей в Мордоре. Если кто хочет возврата средств сбербанка должен подавать в суд на кацапов. Государство Украина никому ничего не должно по данным вкладам. И та же Йулька выплачивала аж никак не возврат по вкладам, а компенсацию. А компенсация может составлять как сто процентов, так и любой процент от вкладов. Кто хочет получить все свои сбережения - вперед с кацапами судиться в международных судах.
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16.11.2021 12:15 Відповісти
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16.11.2021 12:39 Відповісти
1000 грн це ціна тесту на ПЦР. Не смішить Україну!
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16.11.2021 17:22 Відповісти
 
 