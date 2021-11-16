Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

В пресс-релизе агентства говорится, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуг (Швейцария). Поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

"Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора, изложенные в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет прекращена, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании", - объяснил регулятор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока-2" без права вето

Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.