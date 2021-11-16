Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
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Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".
Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".
В пресс-релизе агентства говорится, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуг (Швейцария). Поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.
"Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора, изложенные в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет прекращена, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании", - объяснил регулятор.
Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.
"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.
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кацапів треба- ізмотати
Она хочет покоя и безопасности.
вони -"должны выпить чашечку кофе, найти фонарик, залезть в трубу, пройтись по ней, посмотреть швы и пр.", но не нашлось ни одного немца- дурака, который хотел бы залезть в трубу...
Достатньо було б проаналізувати , скільки країн ЕС підтримує Германію в разі , якщо ***** почне шантажувати теперь Германію , як шантажував колись Україну . Й скілки в Германії є важелів впливу й захисту від цього шантажу . Тепер може Польша , Чехія , країни Балтії покласти на інтереси сусіда . Так саме , як зробила Германія , коли почала співпрацю з "Газпромом" .
И подбирание какашек.
Или немцы вдруг прониклись поговоркой, Сам погибай а Украину ) товарища выручай😀
Англичанин: "Принесите бутылку виски!". Дали ему выпить виски, положили на гильотину, но та заклинила. По обычаю казнь ему отменяют.
Француз: "Принесите бутылку шампанского!". Дали ему выпить шампанского, положили на гильотину, и та опять заклинила. Ему казнь тоже отменяют.
Немец: "Требую починить машину!".
да, да, да, но нет.
а тем временем бензоколонка теряет бабло от продажи энергоносителей. нарасеянский нарид мрёт от спутника-5, инвестиции с мозгами утекают, масалёты падают почти через день.
переживаю за Воронеж.
так что теряет.
а ціни 1000 і більше -на спотовому ринку...
Проглоченній кусочек мяса начинают за верьёвочка медленно вытягивать из желудка обратно. Русская классика таки повлияла на Европу.
скурвилась, зараза?..
или таки с уходом товарища меркель немцы возвращаются к разуму