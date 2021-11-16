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Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина призупинила сертифікацію

Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG в якості оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Відомство заявило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

У прес-релізі агентства йдеться, що штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною трубопроводу, яка розташована на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію в Німеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко. ВIДЕО

"Це дочірнє підприємство має стати власником та оператором німецької частини газопроводу. Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора, викладені у законі про енергетичну промисловість Німеччини. Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії", - пояснив регулятор.

Як повідомлялося, німецький регулятор BNetzA, починаючи з 8 вересня, має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора "Північного потоку-2". Далі BNetzA передасть звіт Європейській комісії, яка має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться.

"Північний потік-2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. У жовтні 2021 року "Газпром" повідомив про завершення його добудови та намір запустити в дію до кінця поточного року.
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Топ коментарі
+11
позитивно
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16.11.2021 11:55
+9
сертифікати, сертифікати...
кацапів треба- ізмотати
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16.11.2021 11:52
+8
Ща еще Германию под рашисткий подсос перепишут. ок.
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16.11.2021 11:52
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Ща еще Германию под рашисткий подсос перепишут. ок.
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16.11.2021 11:52 Відповісти
сертифікати, сертифікати...
кацапів треба- ізмотати
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Ну вот пионэрку ГДР Шмундель Меркель под 5 точку и сразу неожиданные ожидания появились...и как войска Вовы под Украиной повлияют на то что у немцев свято...жесточайшее соблюдение правил инструкций параграфов...
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16.11.2021 13:04 Відповісти
позитивно
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16.11.2021 11:55 Відповісти
Путинские яйца подтянули к тискам.
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16.11.2021 12:11 Відповісти
Лучше бы к его глазам.
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16.11.2021 12:14 Відповісти
Глаза вылезут без тисков.
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16.11.2021 12:18 Відповісти
Скорее всего наши яйца...немчура скидывает цену для себя по тому же сев потоку....и то что его запустят и перекроют нам надо быть готовыми
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16.11.2021 12:53 Відповісти
Немцы что-то пронюхали.
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16.11.2021 12:01 Відповісти
Скоро думаю с мигрантами попустит!
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16.11.2021 12:05 Відповісти
Меркель не хочет стать мадам Шрёдер-2 со всеми вытекающими.
Она хочет покоя и безопасности.
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Мадам Меркель уже провела телефонну розмову з Лукашенко, тобто вона його легалізувала. Перед своєю відставкою вона наклала Євросоюзу стільки мін сповільненої дії, що Європі (і нам також) її останні 8 років ще будуть довго відхаркуватися.
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16.11.2021 12:18 Відповісти
Меркель вже нічого не вирішує.
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16.11.2021 13:08 Відповісти
німці повинні розказати фуйлу, шо щоб провести сертифікацію
вони -"должны выпить чашечку кофе, найти фонарик, залезть в трубу, пройтись по ней, посмотреть швы и пр.", но не нашлось ни одного немца- дурака, который хотел бы залезть в трубу...
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16.11.2021 12:08 Відповісти
дойч проститутен захотело оплату за допы)))
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16.11.2021 12:08 Відповісти
На початок будівництва цїєї ганьби могли трохи змоделювати поведінку "Газпрому" , коли почнеться постачання .
Достатньо було б проаналізувати , скільки країн ЕС підтримує Германію в разі , якщо ***** почне шантажувати теперь Германію , як шантажував колись Україну . Й скілки в Германії є важелів впливу й захисту від цього шантажу . Тепер може Польша , Чехія , країни Балтії покласти на інтереси сусіда . Так саме , як зробила Германія , коли почала співпрацю з "Газпромом" .
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16.11.2021 12:10 Відповісти
Ой, не любите вы бабушку Ангелу! Так и норовите ее без газпромовского приварка на пенсии оставить.
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16.11.2021 12:16 Відповісти
Зная, с каким психом она связалась, она понимает, что приварком будет выгул ********** чёрной собаки, которой её пугали.
И подбирание какашек.
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16.11.2021 12:19 Відповісти
Основать дочернюю компанию на территории Германии можно за неделю.
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16.11.2021 12:17 Відповісти
Подай идею сваму *****
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16.11.2021 12:27 Відповісти
А, так из-за этого они мигрантами всех кошмарят?
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16.11.2021 12:17 Відповісти
Скорее всего попросят денег. Ведь сертификация тоже не бесплатна....Или я ошибаюсь？ Каких денег？ Ну хотябы скидок на газ....😀Или я неправ？
Или немцы вдруг прониклись поговоркой, Сам погибай а Украину ) товарища выручай😀
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16.11.2021 12:18 Відповісти
По поводу законопослушности немцев вспомнил старый анекдот. Казнят на гильотине француза, англичанина и немца. спрашивают последнее желание.
Англичанин: "Принесите бутылку виски!". Дали ему выпить виски, положили на гильотину, но та заклинила. По обычаю казнь ему отменяют.
Француз: "Принесите бутылку шампанского!". Дали ему выпить шампанского, положили на гильотину, и та опять заклинила. Ему казнь тоже отменяют.
Немец: "Требую починить машину!".
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16.11.2021 12:18 Відповісти
тобто, машина-гільйотина мається на увазі?
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16.11.2021 12:32 Відповісти
Газпрому спешить некуда, СП-2 уже окупился а увеличивать поставки и сбивать цену им не выгодно.
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16.11.2021 12:19 Відповісти
Это когда же смог окупиться? То что ещё не работало?
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16.11.2021 12:29 Відповісти
для газпрома цена 170 очень хорошая, напомню польша просуетилась и заставила переписать контракт чтоб цену привязали к споту, и вуаля цена на споте 1000 , и польше уже трижды пересчитали, она сейчас около 600, со 170 маржа сотка, с 600 маржа 530, более чем в 5 раз выросла чистая прибыль, газпром получил прибыль в 22 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, так что да 5 млрдов вложенных в сп2 думаю уже отбили. и чем позже запустят сп2 тем позже упадет цена на газ.
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16.11.2021 22:51 Відповісти
Ну да , газ всю лахту кормит)) не стыдно, что ничего кроме газа ваша недострана не производит? Ну и ещё говна
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17.11.2021 07:11 Відповісти
вы кацацапы уже озолотились...?)
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16.11.2021 15:15 Відповісти
похоже на какую-то изматывающе-извращённую игру.
да, да, да, но нет.
а тем временем бензоколонка теряет бабло от продажи энергоносителей. нарасеянский нарид мрёт от спутника-5, инвестиции с мозгами утекают, масалёты падают почти через день.
переживаю за Воронеж.
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16.11.2021 12:20 Відповісти
Теряет бабло от продажи энергоносителей? Да у них рекордные прибыли в этом году.
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16.11.2021 12:23 Відповісти
есть правило в торговле - массовость продаж, а не наценка, в большей степени влияет на прибыльность предприятия.
так что теряет.
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16.11.2021 12:27 Відповісти
по объемам газпром наверняка в этом году абсолютный рекорд поставит, в прошлом году продавали по 50 в этому году и обьем больше и цена в 10 раз дороже. уже прикидывали что по сравнению с прошлым годом прибыль газпрома примерно в 22 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, так что если продавать много и дорого явно прибыль будет огромная
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16.11.2021 22:59 Відповісти
Лично ты стал богаче?)
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17.11.2021 07:12 Відповісти
в прошлом году 8000 баксов просили за подключение, в этом году газ бесплатно провели, считаю сэкономил значит заработал, я из севастополя если что, а то предвижу уже крики, кстати я хатку купил на радиогорке, в прошлом году, 644000 мат капитал, и 280000 подоходный вернули, это примерно 40 процентов квартиры, в этих деньгах думаю тоже приличная часть денег газпрома.
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17.11.2021 13:26 Відповісти
Тебе ***** лично докладывает?
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16.11.2021 12:30 Відповісти
у Газпрому довголітні контракти..

а ціни 1000 і більше -на спотовому ринку...
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16.11.2021 13:09 Відповісти
цены привязаны к споту, та же польша в том году судилась чтоб это сделать это. им уже цены три раза пересчитывали, они просили цену снизить газпром сейчас рассматривает эту просьбу, думаю пошлют , газпом им полтора ляма вернул в том году,а теперь отобьет эти бабки
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16.11.2021 23:02 Відповісти
Иван Тургенев "Каштанка".
Проглоченній кусочек мяса начинают за верьёвочка медленно вытягивать из желудка обратно. Русская классика таки повлияла на Европу.
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16.11.2021 12:26 Відповісти
Так уже северный поток 3 заработал, только в польскую границу упёрся
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16.11.2021 12:35 Відповісти
шош ты фрау муркель
скурвилась, зараза?..
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16.11.2021 12:39 Відповісти
неужели немцы начали о чем-то догадываться.

или таки с уходом товарища меркель немцы возвращаются к разуму
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16.11.2021 12:45 Відповісти
Не, там ща откроют кацапо-долги, бо северпотiчок будували пiд цi борги.
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16.11.2021 12:52 Відповісти
Проект "Сєвєротєчка".
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16.11.2021 14:06 Відповісти
Наконец.
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16.11.2021 12:48 Відповісти
раніше я ще вважав німців нормальними поміркованими європейцями. але коли вони почали загравати з варварами-рускіми - я став просто ненавидіти їх. так само заграють з путінцями і угорці - але поряд з їх кордоном не має моря щоб збігти від ненависті до них сусідів. . . Це взагалі Євросоюз чи терпіли німецької (пропутінської) пропаганди ???????
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16.11.2021 18:27 Відповісти
 
 