Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG в якості оператора російського газопроводу "Північний потік-2".
Відомство заявило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".
У прес-релізі агентства йдеться, що штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною трубопроводу, яка розташована на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію в Німеччині.
"Це дочірнє підприємство має стати власником та оператором німецької частини газопроводу. Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора, викладені у законі про енергетичну промисловість Німеччини. Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії", - пояснив регулятор.
Як повідомлялося, німецький регулятор BNetzA, починаючи з 8 вересня, має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора "Північного потоку-2". Далі BNetzA передасть звіт Європейській комісії, яка має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться.
"Північний потік-2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. У жовтні 2021 року "Газпром" повідомив про завершення його добудови та намір запустити в дію до кінця поточного року.
Будь ласка, зачекайте...
кацапів треба- ізмотати
Она хочет покоя и безопасности.
вони -"должны выпить чашечку кофе, найти фонарик, залезть в трубу, пройтись по ней, посмотреть швы и пр.", но не нашлось ни одного немца- дурака, который хотел бы залезть в трубу...
Достатньо було б проаналізувати , скільки країн ЕС підтримує Германію в разі , якщо ***** почне шантажувати теперь Германію , як шантажував колись Україну . Й скілки в Германії є важелів впливу й захисту від цього шантажу . Тепер може Польша , Чехія , країни Балтії покласти на інтереси сусіда . Так саме , як зробила Германія , коли почала співпрацю з "Газпромом" .
И подбирание какашек.
Или немцы вдруг прониклись поговоркой, Сам погибай а Украину ) товарища выручай😀
Англичанин: "Принесите бутылку виски!". Дали ему выпить виски, положили на гильотину, но та заклинила. По обычаю казнь ему отменяют.
Француз: "Принесите бутылку шампанского!". Дали ему выпить шампанского, положили на гильотину, и та опять заклинила. Ему казнь тоже отменяют.
Немец: "Требую починить машину!".
да, да, да, но нет.
а тем временем бензоколонка теряет бабло от продажи энергоносителей. нарасеянский нарид мрёт от спутника-5, инвестиции с мозгами утекают, масалёты падают почти через день.
переживаю за Воронеж.
так что теряет.
а ціни 1000 і більше -на спотовому ринку...
Проглоченній кусочек мяса начинают за верьёвочка медленно вытягивать из желудка обратно. Русская классика таки повлияла на Европу.
скурвилась, зараза?..
или таки с уходом товарища меркель немцы возвращаются к разуму