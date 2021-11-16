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Новости Политика Украины
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Бердянск (400) мэр (1631) отставка (3094)

Мэр Бердянска Баранов подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Бердянска Баранов подал в отставку

Городской голова Бердянска Запорожской области Валерий Баранов заявил о своем выходе в отставку, учитывая невозможность работать в условиях, сложившихся в городском совете, и без депутатского большинства.

Во вторник во время заседания в Бердянском городском совете он отметил, что после выборов в городском совете "дружественной работы" не получилось, было сложно работать без большинства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", - заявил Баранов.

Как сообщает пресс-служба горсовета, после заявления об отставке городской голова покинул сессионный зал.

Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" в 2020 году.

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Автор: Анастасія Потіха
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вкп(б) быстро создадут коалицию)
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16.11.2021 12:25 Ответить
Бути мером зараз небезпечно, так. І навіть братом мера.
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16.11.2021 12:26 Ответить
А что за большинство в місьраді Бердянска? Вероятно ЗаЖОПники?
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16.11.2021 12:33 Ответить
Просто перевіряється. Спочатку: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html

Потім шукаємо область (Запорізьку) а в ній міські ради (а там - Бердянськ):
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=10958pf7691=64559pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html

і бачимо, що справді, зажопи мають третину місць; а разом з уродами - половину
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16.11.2021 12:43 Ответить
Так у него у самого руки от туда ростут. Ето одна херня ОПЗЖ и "За майбутнэ", пусть вас не смущает укринское название партииииии.
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16.11.2021 12:43 Ответить
Накрав і вирішив тихенько з теми з'їхати, що до старості дожити.
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16.11.2021 12:42 Ответить
Вы не знаете Бердянск. Здесь опзж, наш край, ес - большинство "царька" Пономарева А.С.( кстати нар. деп. от опзж) . СН - меньшиство. Секретарь горсовета Свидло (опзж, боролся с Барановым за мэрство) - хам... Большинство депутатов - те же , что и прошлых 2 созыва... Все замы Баранова были сожраны... Газета pro.berdiansk.biz с марионеточными пономаревскими журналистами занималась на протяжении года травлей Баранова, а работать без команды невозможно. Бердянцы постарались в прошлом году и проголосовали за Баранова, пономаревская "сетка" здесь не сработала. Но, к сожалению, Бердянск - опзжоповское болото.... независимо от названия партий горсовета...
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16.11.2021 13:20 Ответить
боливар двоих не выдержит! одна из немногих частных теплосетей,связанных с барановым, запросила, не поверите 80(! )грн кв. м.

можно подумать будет такая крэпкая любов горожан, даже если учесть шо и опзж грабители ещё те!
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16.11.2021 15:24 Ответить
был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" Источник: https://censor.net/ru/n3299744


Это враги. Потому,
-1.
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16.11.2021 12:42 Ответить
бандита террориста надо вашпе вздернуть за то что творил в запорожье и за убитого повешенного после дтп..я думал он подох
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16.11.2021 12:57 Ответить
Призвіщє мера запоминаючє. Щє були у 2010 році, він тоді був мер зі слів господарки у якой ми винаймали житло, він і до цього був мер, щє обмовилася - "будемо голосувати за "Баранчіка".
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16.11.2021 15:25 Ответить
 
 