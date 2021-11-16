Мэр Бердянска Баранов подал в отставку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Городской голова Бердянска Запорожской области Валерий Баранов заявил о своем выходе в отставку, учитывая невозможность работать в условиях, сложившихся в городском совете, и без депутатского большинства.
Во вторник во время заседания в Бердянском городском совете он отметил, что после выборов в городском совете "дружественной работы" не получилось, было сложно работать без большинства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", - заявил Баранов.
Как сообщает пресс-служба горсовета, после заявления об отставке городской голова покинул сессионный зал.
Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" в 2020 году.
Пожалуйста, подождите...
Потім шукаємо область (Запорізьку) а в ній міські ради (а там - Бердянськ):
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=10958pf7691=64559pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
і бачимо, що справді, зажопи мають третину місць; а разом з уродами - половину
можно подумать будет такая крэпкая любов горожан, даже если учесть шо и опзж грабители ещё те!
Это враги. Потому,
-1.