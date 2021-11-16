Мер Бердянська Баранов подав у відставку

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов заявив про свій вихід у відставку з огляду на неможливість працювати в умовах, що склалися в міській раді, та без депутатської більшості.

У вівторок під час засідання у Бердянській міській раді він зазначив, що після виборів у міській раді "дружної роботи" не вийшло, було складно працювати без більшості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Увесь рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати в такій обстановці? Я бачу два варіанти - продовжити спроби і вмовляти, принижуватися, виправдовуватися або подати у відставку у зв'язку з неможливістю працювати в таких умовах, зберегти собі залишки здоров'я та нервів і дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але без моєї участі", - заявив Баранов.

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Як повідомляє пресслужба міськради, після заяви про відставку міський голова залишив сесійну залу.

Баранова було обрано на посаду міського голови Бердянська від партії "За майбутнє" у 2020 році.