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Мер Бердянська Баранов подав у відставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Бердянська Баранов подав у відставку

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов заявив про свій вихід у відставку з огляду на неможливість працювати в умовах, що склалися в міській раді, та без депутатської більшості.

У вівторок під час засідання у Бердянській міській раді він зазначив, що після виборів у міській раді "дружної роботи" не вийшло, було складно працювати без більшості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Увесь рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати в такій обстановці? Я бачу два варіанти - продовжити спроби і вмовляти, принижуватися, виправдовуватися або подати у відставку у зв'язку з неможливістю працювати в таких умовах, зберегти собі залишки здоров'я та нервів і дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але без моєї участі", - заявив Баранов.

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Як повідомляє пресслужба міськради, після заяви про відставку міський голова залишив сесійну залу.

Баранова було обрано на посаду міського голови Бердянська від партії "За майбутнє" у 2020 році.
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16.11.2021 12:25 Відповісти
Бути мером зараз небезпечно, так. І навіть братом мера.
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16.11.2021 12:26 Відповісти
А что за большинство в місьраді Бердянска? Вероятно ЗаЖОПники?
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16.11.2021 12:33 Відповісти
Просто перевіряється. Спочатку: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html

Потім шукаємо область (Запорізьку) а в ній міські ради (а там - Бердянськ):
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=10958pf7691=64559pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html

і бачимо, що справді, зажопи мають третину місць; а разом з уродами - половину
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16.11.2021 12:43 Відповісти
Так у него у самого руки от туда ростут. Ето одна херня ОПЗЖ и "За майбутнэ", пусть вас не смущает укринское название партииииии.
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16.11.2021 12:43 Відповісти
Накрав і вирішив тихенько з теми з'їхати, що до старості дожити.
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16.11.2021 12:42 Відповісти
Вы не знаете Бердянск. Здесь опзж, наш край, ес - большинство "царька" Пономарева А.С.( кстати нар. деп. от опзж) . СН - меньшиство. Секретарь горсовета Свидло (опзж, боролся с Барановым за мэрство) - хам... Большинство депутатов - те же , что и прошлых 2 созыва... Все замы Баранова были сожраны... Газета pro.berdiansk.biz с марионеточными пономаревскими журналистами занималась на протяжении года травлей Баранова, а работать без команды невозможно. Бердянцы постарались в прошлом году и проголосовали за Баранова, пономаревская "сетка" здесь не сработала. Но, к сожалению, Бердянск - опзжоповское болото.... независимо от названия партий горсовета...
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16.11.2021 13:20 Відповісти
боливар двоих не выдержит! одна из немногих частных теплосетей,связанных с барановым, запросила, не поверите 80(! )грн кв. м.

можно подумать будет такая крэпкая любов горожан, даже если учесть шо и опзж грабители ещё те!
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16.11.2021 15:24 Відповісти
был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" Источник: https://censor.net/ru/n3299744


Это враги. Потому,
-1.
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16.11.2021 12:42 Відповісти
бандита террориста надо вашпе вздернуть за то что творил в запорожье и за убитого повешенного после дтп..я думал он подох
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16.11.2021 12:57 Відповісти
Призвіщє мера запоминаючє. Щє були у 2010 році, він тоді був мер зі слів господарки у якой ми винаймали житло, він і до цього був мер, щє обмовилася - "будемо голосувати за "Баранчіка".
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16.11.2021 15:25 Відповісти
 
 