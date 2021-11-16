Мер Бердянська Баранов подав у відставку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов заявив про свій вихід у відставку з огляду на неможливість працювати в умовах, що склалися в міській раді, та без депутатської більшості.
У вівторок під час засідання у Бердянській міській раді він зазначив, що після виборів у міській раді "дружної роботи" не вийшло, було складно працювати без більшості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Увесь рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати в такій обстановці? Я бачу два варіанти - продовжити спроби і вмовляти, принижуватися, виправдовуватися або подати у відставку у зв'язку з неможливістю працювати в таких умовах, зберегти собі залишки здоров'я та нервів і дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але без моєї участі", - заявив Баранов.
Як повідомляє пресслужба міськради, після заяви про відставку міський голова залишив сесійну залу.
Баранова було обрано на посаду міського голови Бердянська від партії "За майбутнє" у 2020 році.
Будь ласка, зачекайте...
Потім шукаємо область (Запорізьку) а в ній міські ради (а там - Бердянськ):
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=10958pf7691=64559pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
і бачимо, що справді, зажопи мають третину місць; а разом з уродами - половину
можно подумать будет такая крэпкая любов горожан, даже если учесть шо и опзж грабители ещё те!
Это враги. Потому,
-1.