У Киево-Святошинского суда произошла стрельба, есть пострадавший, - СМИ. ФОТО
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В Киеве у здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил адвокат Вадим Володарский на своей странице в соцсети.
"Стрельба возле Киево-Святошинского суда. Ранен мужчина (кто - неизвестно). Зашел в суд за пять минут до", - написал он.
В комментариях он добавил, что ранен был человек, предположительно в которого и стреляли. Позже он написал, что мужчину уже забрала "скорая".
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Джерело: https://censor.net/ua/n3299758
Вижу что ты себя узнал ...
Баран не может быть умным, поэтому умных мыслей я от тебя не жду. Не позорься хоть уже.
Ты предлагаешь расстреливать людей. Людей (во множественном числе). Массовость - это когда много.
Как же ты туп. Как пробка просто. Дегенерат. Не пиши мне больше, надоел.