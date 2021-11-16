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Киев (24529) стрельба (3160) суд (24691)

У Киево-Святошинского суда произошла стрельба, есть пострадавший, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве у здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил адвокат Вадим Володарский на своей странице в соцсети.

"Стрельба возле Киево-Святошинского суда. Ранен мужчина (кто - неизвестно). Зашел в суд за пять минут до", - написал он.

В комментариях он добавил, что ранен был человек, предположительно в которого и стреляли. Позже он написал, что мужчину уже забрала "скорая".

У Киево-Святошинского суда произошла стрельба, есть пострадавший, - СМИ 01
Фото: Володарский/фейсбук

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Отстрел "судей" уже начался ? Пора-бы уж ...
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16.11.2021 13:14
+4
Место пристрелянное. Это если с чердака .
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16.11.2021 13:03
+3


Вижу что ты себя узнал ...
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16.11.2021 14:04
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Место пристрелянное. Это если с чердака .
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16.11.2021 13:03 Ответить
Мало кто помнит уже
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16.11.2021 13:17 Ответить
то не там було
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16.11.2021 15:13 Ответить
там для особо талантливых написано "що Києві невідомий з автомобіля відкрив стрілянину
Джерело: https://censor.net/ua/n3299758
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16.11.2021 16:28 Ответить
Небажаний свідок?
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16.11.2021 13:04 Ответить
Скоріш за все так 😠
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16.11.2021 13:06 Ответить
Отстрел "судей" уже начался ? Пора-бы уж ...
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16.11.2021 13:14 Ответить
Думаю лучше начать с таких как ты имбецилов.
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16.11.2021 13:17 Ответить
Пронумерованным баранам слова не давали.
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16.11.2021 13:46 Ответить
Так и не блей.
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16.11.2021 13:51 Ответить


Вижу что ты себя узнал ...
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16.11.2021 14:04 Ответить
Читать не умеешь, дебил? Тебя узнал.
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17.11.2021 09:33 Ответить
Примитив, да ты кроме старых ворот и узнать-то ничего больше не можешь.
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17.11.2021 11:34 Ответить
Я, конечно, понимаю, что тема баранов и ворот - это твое. Ибо о чем еще может думать баран?
Баран не может быть умным, поэтому умных мыслей я от тебя не жду. Не позорься хоть уже.
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17.11.2021 13:25 Ответить
Чучело безмозглое, найди хоть какое-то подобие умной мысли в своих высерах. Ты вместо того чтобы как-то аргументировать свою позицию сразу начал дерьмом швыряться.
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18.11.2021 11:26 Ответить
Позицию о том, что нельзя писать призывов об массовых убийствах? Ты действительно этого сам не понимаешь? Тебе нужно это аргументировать? Да ты не баран, те реально имбецил
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18.11.2021 13:32 Ответить
Идиота кусок, где я писал про массовые убийства ? Я писал только про то, что многих зажравшихся "судей" пора уже отстреливать. Или тебя все устраивает в нашей судебно-правовой системе ? Тогда ты полный кретин, а не баран !
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18.11.2021 13:50 Ответить
"Отстреливать" это не убийства? Какой же ты все таки дол...б. Меня и очень многих людей устраивает, а ты иди воруй.
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18.11.2021 13:56 Ответить
О как все запущено-то ... Где я писал про массовые отстрелы ? Многих устраивает наша судебно-правовая система по-твоему ? Погугли про уровень доверия в Украине к ней. Будешь сильно удивлен. Ты вообще походу на другой планете где-то обитаешь ...
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18.11.2021 14:06 Ответить
Ты, наверное, в школе плохо учился и плохо соображаешь.
Ты предлагаешь расстреливать людей. Людей (во множественном числе). Массовость - это когда много.
Как же ты туп. Как пробка просто. Дегенерат. Не пиши мне больше, надоел.
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19.11.2021 10:04 Ответить
Твой кретинизм просто high level. Я писал не о людях, а об отдельных сгнивших деталях судебно-правового механизма, которые настало время утилизировать. А то, что ты все понимаешь буквально, только подтверждает твой идиотизм. Можешь не отвечать если тебе надоело.
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19.11.2021 11:03 Ответить
Тупорылое заднюю включило. Я не я, и хата не моя. Ты писал о судьях. А судьи - это люди, как не крути, а не какие-то детали. Такой тупой отмазки я еще не видел.
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22.11.2021 10:13 Ответить
Весело живём однако ...
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16.11.2021 13:18 Ответить
предположительно произошла стрельба, предположительно из пистолета а не из ножа, предположительно мужик ишел по своим делам, и предположительно его ранили, предположительно но пока что не точно из предмета похожего на пистолет или предположительно на ружье.... предположительно никто никого не найдет, а мужик предположительно будет страдать амнезией и не вспомнит того кто предположительно в него стрелял ))))))) ну это если так просто предположить )))
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16.11.2021 14:24 Ответить
Да пора бы уже започаткувати українську національну забавку - "судейські піжмурки" с весьма простыми правилами - или ты "зажмуришь" судью, или судья "уконтрапупит" тебя рабом на галеры.
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17.11.2021 09:46 Ответить
 
 