УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6629 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
8 696 26
Київ (13826) Нацполіція (13914) стрілянина (1678) суд (8030)

Біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина, є постраждалий. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив адвокат Вадим Володарський на своїй сторінці у соцмережі.

"Стрілянина біля Києво-Святошинського суду. Поранено чоловіка (хто - невідомо). Зайшов до суду за п'ять хвилин до", - написав він.

У коментарях він додав, що поранена була людина, імовірно в яку і стріляли. Пізніше він написав, що чоловіка вже забрала "швидка".

Біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина, є постраждалий 01
Фото: Володарський/фейсбук

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки на Київщині, - поліція. ФОТО

Пізніше в поліції підтвердили факт стрілянини та повідомили, що Києві невідомий з автомобіля відкрив стрілянину, в результаті якої постраждав чоловік, наразі йому надається медична допомога.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала "швидка", слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника.

Наразі потерпілому надають медичну допомогу.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Отстрел "судей" уже начался ? Пора-бы уж ...
показати весь коментар
16.11.2021 13:14
+4
Место пристрелянное. Это если с чердака .
показати весь коментар
16.11.2021 13:03
+3


Вижу что ты себя узнал ...
показати весь коментар
16.11.2021 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Место пристрелянное. Это если с чердака .
показати весь коментар
16.11.2021 13:03 Відповісти
Мало кто помнит уже
показати весь коментар
16.11.2021 13:17 Відповісти
то не там було
показати весь коментар
16.11.2021 15:13 Відповісти
там для особо талантливых написано "що Києві невідомий з автомобіля відкрив стрілянину
Джерело: https://censor.net/ua/n3299758
показати весь коментар
16.11.2021 16:28 Відповісти
Небажаний свідок?
показати весь коментар
16.11.2021 13:04 Відповісти
Скоріш за все так 😠
показати весь коментар
16.11.2021 13:06 Відповісти
Отстрел "судей" уже начался ? Пора-бы уж ...
показати весь коментар
16.11.2021 13:14 Відповісти
Думаю лучше начать с таких как ты имбецилов.
показати весь коментар
16.11.2021 13:17 Відповісти
Пронумерованным баранам слова не давали.
показати весь коментар
16.11.2021 13:46 Відповісти
Так и не блей.
показати весь коментар
16.11.2021 13:51 Відповісти


Вижу что ты себя узнал ...
показати весь коментар
16.11.2021 14:04 Відповісти
Читать не умеешь, дебил? Тебя узнал.
показати весь коментар
17.11.2021 09:33 Відповісти
Примитив, да ты кроме старых ворот и узнать-то ничего больше не можешь.
показати весь коментар
17.11.2021 11:34 Відповісти
Я, конечно, понимаю, что тема баранов и ворот - это твое. Ибо о чем еще может думать баран?
Баран не может быть умным, поэтому умных мыслей я от тебя не жду. Не позорься хоть уже.
показати весь коментар
17.11.2021 13:25 Відповісти
Чучело безмозглое, найди хоть какое-то подобие умной мысли в своих высерах. Ты вместо того чтобы как-то аргументировать свою позицию сразу начал дерьмом швыряться.
показати весь коментар
18.11.2021 11:26 Відповісти
Позицию о том, что нельзя писать призывов об массовых убийствах? Ты действительно этого сам не понимаешь? Тебе нужно это аргументировать? Да ты не баран, те реально имбецил
показати весь коментар
18.11.2021 13:32 Відповісти
Идиота кусок, где я писал про массовые убийства ? Я писал только про то, что многих зажравшихся "судей" пора уже отстреливать. Или тебя все устраивает в нашей судебно-правовой системе ? Тогда ты полный кретин, а не баран !
показати весь коментар
18.11.2021 13:50 Відповісти
"Отстреливать" это не убийства? Какой же ты все таки дол...б. Меня и очень многих людей устраивает, а ты иди воруй.
показати весь коментар
18.11.2021 13:56 Відповісти
О как все запущено-то ... Где я писал про массовые отстрелы ? Многих устраивает наша судебно-правовая система по-твоему ? Погугли про уровень доверия в Украине к ней. Будешь сильно удивлен. Ты вообще походу на другой планете где-то обитаешь ...
показати весь коментар
18.11.2021 14:06 Відповісти
Ты, наверное, в школе плохо учился и плохо соображаешь.
Ты предлагаешь расстреливать людей. Людей (во множественном числе). Массовость - это когда много.
Как же ты туп. Как пробка просто. Дегенерат. Не пиши мне больше, надоел.
показати весь коментар
19.11.2021 10:04 Відповісти
Твой кретинизм просто high level. Я писал не о людях, а об отдельных сгнивших деталях судебно-правового механизма, которые настало время утилизировать. А то, что ты все понимаешь буквально, только подтверждает твой идиотизм. Можешь не отвечать если тебе надоело.
показати весь коментар
19.11.2021 11:03 Відповісти
Тупорылое заднюю включило. Я не я, и хата не моя. Ты писал о судьях. А судьи - это люди, как не крути, а не какие-то детали. Такой тупой отмазки я еще не видел.
показати весь коментар
22.11.2021 10:13 Відповісти
Весело живём однако ...
показати весь коментар
16.11.2021 13:18 Відповісти
предположительно произошла стрельба, предположительно из пистолета а не из ножа, предположительно мужик ишел по своим делам, и предположительно его ранили, предположительно но пока что не точно из предмета похожего на пистолет или предположительно на ружье.... предположительно никто никого не найдет, а мужик предположительно будет страдать амнезией и не вспомнит того кто предположительно в него стрелял ))))))) ну это если так просто предположить )))
показати весь коментар
16.11.2021 14:24 Відповісти
Да пора бы уже започаткувати українську національну забавку - "судейські піжмурки" с весьма простыми правилами - или ты "зажмуришь" судью, или судья "уконтрапупит" тебя рабом на галеры.
показати весь коментар
17.11.2021 09:46 Відповісти
 
 