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Ряд приходов согласились открыть пункты вакцинации в своих храмах, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ряд приходов согласились открыть пункты вакцинации в своих храмах, - Ляшко

Ряд приходов в Украине согласились открыть в своих храмах пункты вакцинации против коронавируса. Они уже работают в части городов.

Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Минздрав вел переговоры с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Так, инициативу поддержали:

  • Украинская греко-католическая церковь;
  • Православная церковь Украины (ПЦУ);
  • Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП);
  • Церковь адвентистов седьмого дня.

В Минздраве отмечают, что такие пункты прививки уже работают в Киеве, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ужгороде и Черновцах.

"Это пример конструктивного диалога и выполнения социальной миссии", - отмечает Ляшко.

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Автор: Наталя Джума
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В туалетах общественных когда уже? Жду недождусь.
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16.11.2021 13:35 Ответить
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16.11.2021 13:50 Ответить
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16.11.2021 13:51 Ответить
ума нема - ходи в храм
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16.11.2021 13:53 Ответить
Даёшь по миллиону долларов за вакцинацию .
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16.11.2021 13:51 Ответить
угадаю, какая "церква" не согласилась, с одного раза!
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16.11.2021 13:53 Ответить
Не угадал
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16.11.2021 14:02 Ответить
Трясуны и пятидесятники отсутствуют.
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16.11.2021 14:00 Ответить
Церковь сгнила.
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16.11.2021 14:58 Ответить
Ну так ее люди строят, сам камень и доски, к богу отношения не имеют.
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16.11.2021 16:54 Ответить
То ці приходи змінили орієнтацію і зараз працюють не на бога, а на диявола? Прикольно... Як швидко попи міняють господарів...
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16.11.2021 15:15 Ответить
Это что бы сразу на месте отпевали)) А вообще все правильное. Мнимое к мнимому. Что про бога что про вакцину, нет правды и доказательств. Но вы верьте. Ох бараны бараны.
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16.11.2021 16:53 Ответить
Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить, і таких дебілів, як ти.
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16.11.2021 20:59 Ответить
 
 