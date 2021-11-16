Ряд приходов согласились открыть пункты вакцинации в своих храмах, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Ряд приходов в Украине согласились открыть в своих храмах пункты вакцинации против коронавируса. Они уже работают в части городов.
Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Минздрав вел переговоры с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Так, инициативу поддержали:
- Украинская греко-католическая церковь;
- Православная церковь Украины (ПЦУ);
- Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП);
- Церковь адвентистов седьмого дня.
В Минздраве отмечают, что такие пункты прививки уже работают в Киеве, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ужгороде и Черновцах.
"Это пример конструктивного диалога и выполнения социальной миссии", - отмечает Ляшко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Eugen Mk
показать весь комментарий16.11.2021 13:35 Ответить Мне нравится 1
Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий16.11.2021 13:50 Ответить Мне нравится 2
Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий16.11.2021 13:51 Ответить Мне нравится 6
Иван Иван 31509c93
показать весь комментарий16.11.2021 13:53 Ответить Мне нравится 0
Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий16.11.2021 13:51 Ответить Мне нравится 0
Иван Иван 31509c93
показать весь комментарий16.11.2021 13:53 Ответить Мне нравится 0
Eugen Mk
показать весь комментарий16.11.2021 14:02 Ответить Мне нравится 1
Юрій Ан
показать весь комментарий16.11.2021 14:00 Ответить Мне нравится 0
Олег Грель 78632cbc
показать весь комментарий16.11.2021 14:58 Ответить Мне нравится 1
Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий16.11.2021 16:54 Ответить Мне нравится 1
Гонта Київський
показать весь комментарий16.11.2021 15:15 Ответить Мне нравится 3
Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий16.11.2021 16:53 Ответить Мне нравится 0
Ярема Стогін 6249da91
показать весь комментарий16.11.2021 20:59 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...