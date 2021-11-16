Низка парафій погодились відкрити пункти вакцинації у своїх храмах, - Ляшко

Низка парафій в Україні погодились відкрити у своїх храмах пункти вакцинації проти коронавірусу. Вони уже працюють у частині міст.

Про це на брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

МОЗ вело переговори з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Так, ініціативу підтримали:

Українська греко-католицька церква;

Православна церква України (ПЦУ);

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);

Церква адвентистів сьомого дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

У МОЗ також зазначають, що такі пункти щеплення вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді і Чернівцях.

"Це приклад конструктивного діалогу ти виконання соціальної місії", — наголошує Ляшко.

Також читайте: Ляшко закликав наслідувати приклад УГКЦ і відкривати пункти вакцинації в інших церквах і соборах