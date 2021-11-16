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Низка парафій погодились відкрити пункти вакцинації у своїх храмах, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Низка парафій погодились відкрити пункти вакцинації у своїх храмах, - Ляшко

Низка парафій в Україні погодились відкрити у своїх храмах пункти вакцинації проти коронавірусу. Вони уже працюють у частині міст.

Про це на брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

МОЗ вело переговори з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Так, ініціативу підтримали:

  • Українська греко-католицька церква;
  • Православна церква України (ПЦУ);
  • Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);
  • Церква адвентистів сьомого дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

У МОЗ також зазначають, що такі пункти щеплення вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді і Чернівцях.

"Це приклад конструктивного діалогу ти виконання соціальної місії", — наголошує Ляшко.

Також читайте: Ляшко закликав наслідувати приклад УГКЦ і відкривати пункти вакцинації в інших церквах і соборах
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В туалетах общественных когда уже? Жду недождусь.
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16.11.2021 13:35 Відповісти
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16.11.2021 13:50 Відповісти
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16.11.2021 13:51 Відповісти
ума нема - ходи в храм
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16.11.2021 13:53 Відповісти
Даёшь по миллиону долларов за вакцинацию .
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16.11.2021 13:51 Відповісти
угадаю, какая "церква" не согласилась, с одного раза!
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16.11.2021 13:53 Відповісти
Не угадал
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16.11.2021 14:02 Відповісти
Трясуны и пятидесятники отсутствуют.
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16.11.2021 14:00 Відповісти
Церковь сгнила.
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16.11.2021 14:58 Відповісти
Ну так ее люди строят, сам камень и доски, к богу отношения не имеют.
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16.11.2021 16:54 Відповісти
То ці приходи змінили орієнтацію і зараз працюють не на бога, а на диявола? Прикольно... Як швидко попи міняють господарів...
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16.11.2021 15:15 Відповісти
Это что бы сразу на месте отпевали)) А вообще все правильное. Мнимое к мнимому. Что про бога что про вакцину, нет правды и доказательств. Но вы верьте. Ох бараны бараны.
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16.11.2021 16:53 Відповісти
Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить, і таких дебілів, як ти.
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16.11.2021 20:59 Відповісти
 
 