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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Новиков (246) Порошенко (19360) уголь (988) Демчишин (367) Головань Игорь (110)

Адвокаты Порошенко: Мы фиксируем все действия по указанию Зеленского, которые направлены на политическое преследование лидера оппозиции, и за них последует ответственность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты Порошенко: Мы фиксируем все действия по указанию Зеленского, которые направлены на политическое преследование лидера оппозиции, и за них последует ответственность

Президент Зеленский публично давит на правоохранительную систему с требованием сфабриковать новое подозрение пятому Президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко по так называемому "угольному делу".

Об этом на брифинге заявили адвокаты Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Они также прокомментировали подозрение, опубликоваванное изданием "Главком" экс-министру энергетики Владимиру Демчишину и подчеркнули – это фактически черновик "подозрения" для Порошенко, и он слеплен "из дерьма и палок".

"На прошлой неделе мы услышали заявление от одного из депутатов партии "Слуга народа" о том, что до конца года якобы по его сведениям ожидается подозрение Петру Порошенко в связи с так называемым "угольным делом". И вот это подозрение, о котором сообщили Демчишин, часть "угольного дела". Благодаря этой публикации мы теперь можем посмотреть изнутри, как это подозрение пятому Президенту Порошенко они собираются готовить", - говорит адвокат Илья Новиков.

Адвокат подчеркнул – как только ситуация с кризисом в энергетике и с веерными отключениями, к которым Украина очень близко подошла накануне этой зимой, материализуется, власти будут пытаться перевести стрелки на Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против меня сфабриковали СБУ и ГБР по заказу из Офиса президента, - экс-председатель Минэнерго Демчишин

"Первая часть этого сюжета сводится к тому, что был "прекрасный уголь из ЮАР", который мог бы полностью изменить уголь из оккупированных частей Донбасса, но не заменил из-за "провокации, которые устроили неустановленные лица из высшего политического руководства Украины". Эту часть Демчишину им неудобно пришить, поскольку речь идет о событиях, когда он еще не был министром. Вместо этого вторую часть на него возлагают по полной программе", – объясняет Новиков.

Адвокат также напомнил, что уголь из ЮАР в соответствии с экспертизами не имел должного качества. "Нам пытаются сказать, что экспертиза якобы проведена некачественно, но у нас документы, подтверждающие, что уголь действительно не горел. Не в лабораторных условиях, а в самых настоящих котлах. Это протокол технического совещания, которое проходило в ноябре на Змиевской ТЭЦ. Здесь подтверждается, что, будучи загруженным в котел, этот уголь плавился, засорял фильтр и приводил к тому, что в результате котел мог полностью остановиться, это уголь, который везли из ЮАР, которого в любом случае было мало. Но это представляется как часть истории", – отмечает Новиков.

Адвокат также отметил, что кадровые назначения на инкриминирующих Демчишину государственных шахтах готовились еще предыдущим министром энергетики.

"Именно из "дерьма и палок" слеплен этот документ. Видно, что лепили его на скорую руку на коленке. Видно, что лепили это так называемое сообщение о подозрении под давлением", - считает адвокат Игорь Головань.

"Эти политические преследования осуществляются уже более 2,5 лет. Президент Зеленский - а мы имеем об этом очень много свидетельств - лично проводит совещания и давит на прокуроров и следователей, чтобы они что-то придумали против пятого Президента и лидера оппозиции Петра Порошенко", – напомнил Головань.

"Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности – это, в свою очередь, является уголовным преступлением, за которое те люди, которые подписали эту бумажку, должны будут отвечать", – отметил Головань.

Читайте: Дело, сфабрикованное против Порошенко, держат в запасе на случай очередного скандала с участием Зеленского, - адвокат Новиков

Он подчеркнул, что Петр Порошенко, будучи Президентом Украины в 2014 году, реализуя в соответствии с Конституцией свои полномочия, в частности, если говорить об энергетике, свою задачу выполнил. "По своим конституционным возможностям как руководитель СНБО, как лицо, представляющее Украину в международных отношениях, – эти задачи тогда в тяжелых условиях 2014 года были решены", – напомнил Игорь Головань.

"А теперь, когда мы видим абсолютную некомпетентность власти и беспомощность в этом энергетическом кризисе, мы видим даже со вчерашнего видео президента Зеленского, что он лично давит на правоохранителей и заставляет их готовить вот такие документы", – отмечает адвокат.

Илья Новиков отмечает, что Украина исчерпала запас прочности, созданный командой пятого Президента, благодаря которому были пройдены отопительные сезоны двух предыдущих лет. Это результат того запаса, той подушки энергетической безопасности, которую Украина наработала за 5 лет президентства Петра Порошенко. Ее хватало на две зимы. На зиму 21-22 ее уже не хватает. Поэтому если в ближайшие недели, как нам говорят депутаты Зеленского, мы действительно услышим о подозрении, которое правоохранительные органы президента Зеленского подготовили Петру Порошенко, то, это будет именно этот документ. Извините, но другого "дерьма" и других "палок" в ДБР для вас нет", - констатирует Новиков.

"Мы фиксируем тщательно все действия как президента Зеленского, так и тех людей, на которых он давит. Ни один из них не останется незамеченным. Ни один из них не уйдет от ответственности. Придет время, и ни один из них не уйдет от ответственности. И суд будет", – резюмирует Игорь Головань.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
головна підозра від 100% свого генпрокурора звучить так: "Порошенко не зробив запаси вуггіля на 50 років вперед, чим дуже підставив Найвеличнейшего БубОчка! Якщо нема газу та вуггіля - то в усьому винен Порошенко, зуб даю!"
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16.11.2021 16:49
+8
бенедіктова навіть Леросу забоялась підписати.
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16.11.2021 16:49
+7
Слышь, а в Качановской колонии поместится вся зе-шобла? Просто интересуюсь.
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16.11.2021 18:22
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Я вже зовсім поряд. На підході. Скоро буду.

Ваша Підозра
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16.11.2021 16:44 Ответить
бенедіктова навіть Леросу забоялась підписати.
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16.11.2021 16:49 Ответить
В слове шиза у тебя дофига ошибок. Бо зебил
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16.11.2021 19:04 Ответить
«Минулого тижня ми почули заяву від одного з депутатів партії "Слуга народу" про те, що до кінця року нібито за його відомостями очікується підозра Петру Порошенка у зв'язку з так званою "вугільною справою"» - це була агрохімія. До речі, повторив вчора в ток-шоу «Свободі Слова» на телеканалі ICTV
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16.11.2021 16:47 Ответить
головна підозра від 100% свого генпрокурора звучить так: "Порошенко не зробив запаси вуггіля на 50 років вперед, чим дуже підставив Найвеличнейшего БубОчка! Якщо нема газу та вуггіля - то в усьому винен Порошенко, зуб даю!"
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16.11.2021 16:49 Ответить
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16.11.2021 16:50 Ответить
Просто фіксуємо кримінальні злочини Щеленського і абсолютно відданих йому посіпак.
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16.11.2021 16:51 Ответить
У Вальдемара Косоворотки кожного дня є нова справа, чи він думає що його не здадуть ті ж ДБР чи СБУ, або прокурори? Здадуть і ще випишуть підозру, як тільки зміниться напрямок вітру.
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16.11.2021 16:55 Ответить
Одно из условий избрания зели было его нерямое обещание посадить потроха и его посипак,теперь,после того как он все засрал,нелох решил что пришло время начать выполнять обещания.
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16.11.2021 16:55 Ответить
Украл тысячу - посадят.
Украл миллион - это бизнесс.
Украл миллиард - это большой бизнесс.
Ограбил нацию - это ПОЛИТИКА!!!
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16.11.2021 17:02 Ответить
Не скули, болезный.
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16.11.2021 17:12 Ответить
Здається скавчиш у нас ти
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16.11.2021 17:14 Ответить
Порох прийде-
порядок - наведе !
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16.11.2021 17:06 Ответить
Во дворе Качановской колонии?)))
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16.11.2021 17:36 Ответить
Слышь, а в Качановской колонии поместится вся зе-шобла? Просто интересуюсь.
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16.11.2021 18:22 Ответить
Нет. Это женская колония. Даже не знаю почему туда Петра определил.))
Так что, только женская часть зе-шоблы поместится. Выноси приговор
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16.11.2021 18:52 Ответить
Ну ничего. Все равно все спплошь суки, твари и ляди.
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17.11.2021 08:01 Ответить
за што я люблю подрошенка то при нём гречка была 12 гривен . наверное из днр .за што я полюбил ростовского пахана то он нам отменил тех осмотр...за што я люблю зелёнога хриповского то он нам строит дороги.. я ешо немнога потерплю.. и заживём....
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16.11.2021 18:31 Ответить
Афоня - это арестович, да?
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16.11.2021 18:58 Ответить
Порошенко і і Мєдвєдчук бізнеспартнери,перший дахував,другий торгував з ворогом і що тижня літав до )(уйла за вказівками для першого.
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16.11.2021 19:13 Ответить
 
 